【日本初】全編生成AIによる長尺映像作品をプラネタリウムで初上映。没入型サウンド＆ビジュアル・メディテーション「SOLARIS BREATH」開催

アイドニクス合同会社イベントキービジュアル

SOLARIS BREATH(ｿﾗﾘｽﾌ゛ﾚｽ)実行委員会（主催：アイドニクス合同会社）は、2026年5月22日（金）、コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAにて、サウンドと映像を融合したメディテーション体験イベント『SOLARIS BREATH -光の粒子と、ひとつの呼吸-』を開催いたします。

■ プラネタリウムで体験する、新感覚メディテーション

本イベントでは、 生成AIによる映像表現と音響設計が、LEDドームのプラネタリウムという環境の中で融合し、視覚・聴覚の双方から鑑賞者の没入感を高めます。

鑑賞者の「呼吸」を入口とし、ガイド音声は一切使わず音と映像のみで意識の変容を促す、新しい形のメディテーションです。

■ 日本初（※注１）、全編生成AIを駆使した長尺作品によるプラネタリウム上映

本イベントで注目すべき点は、全編生成AIを用いて制作された長尺の映像作品をプラネタリウムで上映する、日本初のプロジェクトということです。

映像アーティスト・AURORA AURAによる色鮮やかな映像を、関東唯一のLEDドームシステム「DYNAVISION(R)-LED」に投映。従来のプロジェクター方式を遥かに凌駕する高輝度・広色域により、映像が持つ圧倒的な情報量と色彩美を全天に再現します。

AURORA AURAが本作で描き出すのは、AIとの共創によって現れる「高次元の世界」や「異次元の宇宙」です。

これは生成AIの「潜在空間（Latent Space）」の深淵に触れることで立ち現れた、美しく未知なる景色です。プロンプトによる表層的な制御を超え、AI本来の非人間的な概念の混ざり合いや、秩序と混沌の境界を抽出します。

自ら光を放つLEDドームに映し出される、人間の思考を超越した視覚体験が、鑑賞者を異次元へと誘います。

会場イメージ ※本画像は提供素材であり、実際のイベント映像とは異なります。

■ 脳科学と音響工学に基づいた「サウンドの特性」

映像と共鳴するサウンドは、音楽家・周波数研究家の齋藤レナが担当します。

本作の体験設計は「呼吸」を起点としています。

呼吸は、自律神経の中で唯一自分の意志で変えられるもの。

呼吸に意識を向けることで思考が静まり、音と映像がより深く身体に届く状態をつくります。

そのサウンド設計には、以下の技術的特性が施されています。

アナログシンセサイザーの倍音効果： 希少なヴィンテージ・アナログシンセサイザーの実機から生まれる豊かな倍音が、脳や身体を深く包み込みます。

脳科学的アプローチ： 音が脳や松果体に与える影響を脳科学者と共同研究。

特定の周波数を緻密に配置し、聴覚からリラックス状態（α波～θ波）へと導く設計を行っています。

立体音響による深い没入： プラネタリウムの音響特性を最大限に活かし、音が空間を移動・浸透していく設計により、鑑賞者の意識を「外側」から「自分自身の内面」へとシフトさせます。

■ 「知覚」をアップデートする、未踏の没入体験

呼吸を入口に、音と映像が導くこれまでにない没入体験。

人間本来の原始的な構造と、最先端のテクノロジーがもたらす新たなリラクゼーションの形が、ここから始まります。

テクノロジーが導く表現の深淵と、その先にある深い静寂。

表現のパラダイムシフトを、ぜひその目で見届けてください。

■ Road to SOLARIS BREATH：関連イベント情報

開催を記念し、本編の没入体験をより深めるための関連イベントを順次開催しております。

各イベントの詳細は公式サイトをご覧ください。

5/4 トークライブ『アートと瞑想が拓く新たな知覚』 (ゲスト：写真家・コダマリュウ)

5/8 トークライブ『AIでプラネタリウムの映像制作 - AI映像の可能性と未来- 』(ゲスト：映像ディレクター / AIクリエーター ・AoKi¹⁰⁴ )

その他、最新情報は公式サイトにて随時更新中

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Xcr-IIANGuI ]

■ 開催概要イベント名： SOLARIS BREATH -光の粒子と、ひとつの呼吸-

開催日： 2026年5月22日（金）

時間： 開場 21:00 ／ 上映 21:40～22:30

会場： コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA（横濱ゲートタワー 2F）

アーティスト： 齋藤レナ、AURORA AURA

料金： 7,700円 ～ 33,000円 (税込)

公式サイト： https://solarisbreath.com/

主催：アイドニクス合同会社

■ アーティストプロフィール

音楽家・周波数研究家 齋藤レナ齋藤 レナ（Lena Saito）

音楽家 / 周波数研究家

「音で意識を拡張する」を専門とする音楽家。希少なヴィンテージ・アナログシンセサイザーの豊かな倍音と、それが脳に与える影響を脳科学者と共同研究している。CM音楽（JINS、NISSANほか）や映画音楽で培った技術を基盤に、Underworldや坂本龍一らからも高く評価されてきた。コロナ禍以降に立ち上げたオンラインワークショップには1,500名以上が参加。SNS総フォロワー数4.5万人超。

http://neuronproduction.com/

映像アーティスト / AIビジュアライザ― AURORA AURA(オーロラ・オーラ)AURORA AURA(ｵｰﾛﾗ・ｵｰﾗ)

映像アーティスト / AIビジュアライザ―

現代アーティストを経て2024年から生成AIを使用した映像制作を開始。見る者を異次元世界にいざなうその圧倒的な視覚表現は国内外で評価され、海外の映画祭で招待作品として上映される他、国内外で展示・上映多数。

また、大阪・関西万博関連企画映像制作、細川たかし「カムイ岬」フルAI MV制作、徳永英明「かざりじゃないのよ涙は」フルAI MV監督など、商業分野でも活躍している。

https://linktr.ee/aurora.aura

【本件に関するお問い合わせ先】

主催：アイドニクス合同会社

お問い合わせ：SOLARIS BREATH実行委員会

E-mail：info@solarisbreath.com



※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。本イベントに関するお問い合わせは、必ず主催者までお願いいたします。

※注1：全編生成AIを用いて制作された長尺映像作品をプラネタリウム施設で上映する取り組みとして、当社調べ。

アイドニクス合同会社

出版社 藍堂舎も運営する、0から有をあらゆる側面で生み出すことにチャレンジしている。出版社×マーケティングの新しい発信者を目指す。