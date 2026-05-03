【受験の哲学を刷新】大阪大学特化総合型選抜コーチが「無駄を断った先に、逆転がある。」のスローガンで100名合格を目指す

スタディチェーン株式会社

大阪大学特化総合型選抜コーチは、受験指導の在り方を根本から見直す決断をいたしました。



新スローガン「無駄を断った先に、逆転がある。」には、スタディチェーン株式会社（代表取締役：竹本明弘）が長年の指導経験から得た確信が凝縮されています。100名合格達成を宣言し、今日から新たな一歩を踏み出します。



■ 大阪大学特化総合型選抜コーチについて



大阪大学特化総合型選抜コーチは、大阪大学への合格を目指す受験生に特化したオンライン個別指導塾です。現役合格者・難関大OBコーチによるマンツーマン指導と、志望校に絞り込んだ戦略的カリキュラムにより、短期間での合格実績を積み上げています。



■ リブランディングの全体像



今回の刷新は、スローガン変更にとどまらず、大阪大学特化総合型選抜コーチの指導哲学・体制・ブランドイメージの総合的な見直しです。



＜変更前＞

・「やること全部やる」型の網羅的カリキュラム

・学習時間の最大化を重視

・苦手科目の底上げを優先



＜変更後＞

・「やらないこと」から設計する戦略的カリキュラム

・学習の質と集中度を最重視

・得意を伸ばし合格最低点を越えることを優先



スローガン「無駄を断った先に、逆転がある。」は、この変化を凝縮した一言です。



■ 代表メッセージ



スタディチェーン株式会社代表取締役「竹本明弘」



受験生が迷うのは当然です。やるべきことが多すぎるからです。大阪大学の入試傾向を分析すれば、実は捨てられる範囲が相当あることがわかります。私たちの仕事は、その迷いを断ち切り、本当に必要なことだけに集中させることだと思っています。「無駄を断った先に、逆転がある。」--この言葉は、私たちが受験生に贈る最大のサポートです。100名合格でそれを2027年3月に証明します。



■ 今後のスケジュール



・新スローガン「無駄を断った先に、逆転がある。」に基づく指導体制への移行：即日開始

・リブランディングに伴う新カリキュラムの提供開始：2027年3月31日より

・100名合格達成目標期限：2027年3月31日



■ 無料相談について



新スローガン「無駄を断った先に、逆転がある。」に共感いただいた方、志望校合格に向けた戦略を一緒に考えたい方は、まず無料相談をご利用ください。



無料相談はこちら：https://aocoach.jp/osaka-form



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