【Makuake先行公開】猛暑の常識を覆す、アームカバー×アイスボトルの「循環冷却」システム。KONCIWAが提案する“再チャージできる涼しさ”が5月5日より登場！

KONCIWA株式会社

KONCIWA株式会社は、2026年5月5日（火）より、応援購入サービスMakuakeにて、革新的な「アームカバー×アイスボトル」セットの先行販売を開始いたします。

これまでの「着けているうちに温かくなる」というアームカバーの弱点を、専用ボトルによる「冷却チャージ」という独自のサイクルで解決。持続する涼しさと最高峰の紫外線対策を両立した、夏の新習慣を提案します。

【プロジェクトページ】

https://www.makuake.com/project/konciwa-ice-idea/

（2026年5月5日より公開）

■ プロダクトの核：独創的な「循環冷却（サイクル・クーリング）」システム

詳細を見る :https://www.makuake.com/project/konciwa-ice-idea/

本製品は、アイスボトルを単なる保冷容器ではなく、アームカバーの「エネルギーステーション」として再定義しました。

冷感再チャージ： 体温を吸収して温まったアームカバーを丸めてボトルに入れるだけで、内部の氷嚢が放つ強力な冷気により、わずか数分で冷感が「復活」します。

持続する冷感ループ： 「氷を持ち運ぶ」と「熱を吸収する」を組み合わせた独自の連携により、外出先でも一日中、着けたての氷冷感をキープできます。

■ アイスボトルの革新：進化した「ハーフ式シリコン氷嚢」設計

機能性を追求し、ボトル内部の構造をゼロから見直しました。



マルチスペース活用： 氷嚢を半分に設計することで、アームカバーの冷却スペースを確保。さらに、チョコレートや飴、常備薬などを溶かさずに保管できる「ミニ冷温庫」としても活用可能です。

選べる2つの冷却モード： 市販の氷をそのまま入れる「即時モード」と、注水して凍らせる「極致速凍モード」の使い分けが可能です。

二層真空断熱構造： SUS304ステンレスを採用した二層構造が、外気温を徹底ブロック。結露を防ぐ設計のため、バッグの中が濡れず、肌に直接当てて物理冷却を行う際もサラサラとした快適さが続きます。

丸洗いOK＆ポータブル： すべてのパーツを分解して洗えるため衛生的。約180gの軽量設計とキャップ一体型のフックにより、通勤やアウトドアでも無感の持ち運びを実現しました。

■ アームカバーの執念：日本基準の「極致防晒」と「瞬間冷感」

国内検査機関（ボーケン）による厳格なテストをクリアした、最高峰の品質を誇ります。



圧倒的な遮蔽率： UPF 50+ 認証。紫外線遮蔽率はブラックで99.9%以上、ホワイトでも99.3%を記録。10回洗濯後も性能が落ちない高耐久設計です。

q-max 0.385の衝撃： 触れた瞬間に冷たさを感じる指標は、業界基準（0.2）を大幅に上回る0.385をマーク。

PCM素材配合： 宇宙服にも使われる相変化材料「PCM素材」を生地に採用。熱を吸収・貯蔵し、一般的なアームカバーよりも長く低温体感を維持します。

■ 商品仕様・カラー展開

アイスボトル

カラー： ホワイト / ブラック / ピンク / ライトブルー

スペック： 高さ 22.3cm / 直径 6cm / 重量 約180g（容量：本体260ml / 氷嚢70ml）

材質： SUS304ステンレス、シリコン



アームカバー

カラー： ホワイト / ブラック

スペック： UPF 50+ / q-max 0.385 (Black) / PCM素材配合

「また使える涼しさ」を、その手に。KONCIWAが贈る、この夏最高の冷感ソリューションをMakuakeにてぜひご体感ください。

■公式情報

＜KONCIWA 公式サイト＞

オンラインストア：https://konciwa.com/

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■掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 03-4578-0000（代表）

〒113-0033 日本東京都文京区本郷3-4-3 林ビル 1階

E-mail：support@konciwa.com