フジテレビ大人気番組『逃走中』初の公式VRイベントが開催決定！次世代型VRイベントがついに解禁！『逃走中リミナルワールド　ＶＲ空間で逃げきれ』お台場・ダイバーシティ東京 プラザ6階にてオープン！

株式会社ABAL『逃走中リミナルワールド ＶＲ空間で逃げきれ』キービジュアル

XR技術を中心に次世代のテーマパーク創出を目指す株式会社ABAL（本社：東京都目黒区、代表取締役・CEO：尾小山 良哉、以下「ABAL」）は、株式会社フジテレビジョン（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水賢治）、株式会社フジクリエイティブコーポレーション（本社：東京都江東区、代表取締役社長：前田和也）、戦略的提携している株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里）と共に、フジテレビの人気番組『逃走中』の世界を、VR空間で体験できる次世代型VRイベント『逃走中リミナルワールド VR空間で逃げきれ』を製作し、2026年6月27日(土)から9月27日(日)まで、お台場ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL（東京都江東区青海1-1-10 6F ）にて開催することが決定致しました。

『逃走中』としては史上初めて“バーチャル空間”に進出！

舞台となるのはネットミームとして世界的に話題の「リミナルスペース」。少し不気味でシュールな異世界に迷い込んだプレイヤー（逃走者）が、突如現れる「ハンター」の脅威から逃げ延びるという、これまでにないスリルとワクワク感が融合したバーチャル逃走劇をお楽しみいただけます。

体験にはチケット購入が必要となります。販売枚数に限りがありますので当日ご購入いただくことも可能ですが、事前購入をおすすめいたします。注意事項などを事前にご確認の上ご購入ください。

公式サイト／チケット購入：https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release

『逃走中リミナルワールド ＶＲ空間で逃げきれ』のポイント

＜VR内体験イメージ画像＞自分で撮影してダウンロード可能

ついにあなたも逃走者に！バーチャル世界でハンターから追われるスリル！

VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーは逃走者に！オリジナル衣裳を纏い、広大なエリアを自由に歩き回りながら、数々のミッションに挑みます。

“走らず”に“隠れて”生き残れ！

本作は、体力勝負の追いかけっこではありません。不思議な異世界“リミナルワールド”を舞台に、ハンターから逃げながら“走らず”に“隠れて”生き残る バーチャルアトラクションです 。

目指すは“レジェンドランナー”そして最難関の「完全制覇」達成者は現れるのか！？

獲得するポイントに応じて逃走者のランキングが決まります！一度もハンターに捕まらず逃走すると「完全制覇」の称号が！記念として名前と顔写真が掲載されます。

『逃走中リミナルワールド』開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53239/table/40_1_c175d99116c0c27bc2f674ab31434b15.jpg?v=202605031051 ]

【注意事項】

・7歳未満の方、及び身長110cm未満の方は体験ができません。

（年齢を満たしていても110ｃｍ未満の場合は体験出来かねます）

・13歳未満の方の体験には、保護者の同意書が必要です。

・履物が５cm以上の場合は靴を履き替えていただく場合がございます。

※チケット購入前に必ず注意事項をご確認くださいませ。

フジテレビの大人気番組「逃走中」とは

(C)フジテレビ

フジテレビの大人気番組「逃走中」。

限られたエリアの中で、ハンターから逃げた時間に応じて賞金を獲得できるゲーム。「ハンターが怖い」「でもお金が欲しい」自首を選ぶか? それとも金やプライドのために最後まで逃げ続けるのか !?逃走者の心の内を見る、“心理逃走劇”。現在では世界各国で放映され、アニメ化や映画化もした大人気コンテンツ。

～フジテレビ『逃走中』チーフプロデューサー：加藤 大（FCC)からのメッセージ～

これまで、スタッフ一同ワクワクとドキドキを楽しんでいただけることを意識して

様々な「逃走中」を制作してきました。

今回、素晴らしいVR制作チームとのご縁に恵まれ新しいジャンルの「逃走中」が誕生したことを嬉しく思います。スタッフも体験しましたが、「ハンター」がリアルでビビりました(笑)

皆様にもぜひVR空間で「ハンター」から逃げ切っていただければ幸いです。

XRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」

特許技術による“空間拡張”イメージ

ABALのXRエンタメプラットフォーム「Scape(R)」は、来場者が実際には移動していなくても、広大な空間を歩き回っているように錯覚させる特許技術を備えています。

8つのアプリが連動し、100人同時体験を少人数で運営可能。18件の特許により、限られた物理空間を10～20倍以上に拡張し、商業施設でも大規模なXRテーマパークを構築できます。

株式会社ABALについて

ABALは XR 技術を活用し、次世代のテーマパークを創出する企業です。XRプラットフォーム「Scape(R)」を基盤に、アトラクションの企画・演出から制作、運営までを一貫して手がけています。代表作『戦慄迷宮：迷』では東京タワーで45日間の興行で2万人を動員するなど、高い評価を獲得。今後はアトラクションを進化させ買い物や飲食も含めた複数の体験をデジタルによってつなぎ、次世代のテーマパーク実現を目指します。

▼HP：https://www.abal.jp

▼プラットフォーム「Scape(R)」LP：https://scape01.abal.jp/lp/scape-lp/

● 本件に関するお問い合わせ ●

取材・撮影をご希望の場合は下記までご連絡ください。

一般の方のお問い合わせ窓口はチケット販売ページをご確認ください。

（営業のご連絡はご遠慮ください）

株式会社ABAL 佐藤志織 TEL：090-2526-6218 MAIL：sato.shiori@abal.jp