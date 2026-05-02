乃木坂46 金川紗耶1st写真集、先行カット第2弾としてオレンジ色の水着カットを解禁！抜群のスタイルがわかるビキニ姿を披露

株式会社DONUTS

2026年6月30日(火)に1st写真集(タイトル未定、DONUTS/主婦の友社)を発売することが決定した金川紗耶さん。先行カット第2弾として水着カットを公開しました。本写真集の先行カットでは初めてとなる水着姿。ビーチでの休憩中に撮られた、鮮やかなオレンジ色のビキニが彼女の美しいスタイルを際立たせたカットになっています。

＜先行カット＞

(撮影/三宮幹史)

■写真について

ドゥブロブニクの美しいオレンジの絶景に囲まれたビーチで撮影されたカット。街のカラーと合わせたオレンジ色のビキニがヘルシーかつ、天真爛漫な金川紗耶さんの魅力を引き立てました。鮮やかなカラーを大人っぽく着こなせるのは、抜群のビジュアルやスタイルを持つ彼女のなせる技。思わず一緒に海へ来たと錯覚してしまうような1枚です。

■プロフィール

金川紗耶(かながわ・さや)。2001年10月31日生まれ。24歳。北海道出身。O型。2018年8月、坂道合同オーディションに合格。同年12月、乃木坂46 4期生のメンバーとしてデビュー。2020年には女性ファッション誌『Ray』の専属モデルにも抜擢。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合にて「きつねダンス」を披露し、大きな話題に。グループ活動に加え、バラエティやラジオ出演などマルチに活躍の場を広げている。

■写真集概要

書誌名 :乃木坂46 金川紗耶1st写真集 ※タイトル未定

著者 :金川紗耶 撮影/三宮幹史

発行元 :株式会社DONUTS

発売元 :株式会社主婦の友社

発売日 :2026年6月30日(火)

定価 :2,650円(税込)

体裁 :オールカラー160ページ/A4変形サイズ

特典 :ポストカード6種類中1点封入

〈写真集公式SNS〉

X: @saya_1stphoto (https://x.com/saya_1stphoto)

〈予約・購入URL〉

通常版: https://amzn.to/4mEGRT6

※楽天ブックス、セブンネット、Sony Music Shopで、カバーの異なる限定版も発売いたします。

楽天ブックス限定版: https://books.rakuten.co.jp/rb/18615654/

セブンネット限定版: https://7net.omni7.jp/detail/1107706508

Sony Music Shop限定版: https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SSZX000072983&cd=SSZX000072983(https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SSZX000072983&cd=SSZX000072983)

※写真をご使用する際は「撮影/三宮幹史」とクレジット表記をお願いいたします。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/