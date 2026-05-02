消防・行政・企業が集結体験型「防災体験フェスタ」をホームセンターバロー可児坂戸店で開催

株式会社バローホールディングス

ホームセンターバロー可児坂戸店は、2026年5月10日（日）10時から15時まで、地域の防災意識向上を目的とした体験型イベント「防災体験フェスタ」を開催いたします。消防・行政および関連企業が連携し、子どもから大人まで楽しみながら学べる“体験型防災イベント”として実施します。

■開催概要

イベント名：防災体験フェスタ

日時：2026年5月10日（日）10:00～15:00

会場：ホームセンターバロー可児坂戸店

参加費：無料

主催：ホームセンターバロー可児坂戸店

協力：岐阜県防災課・加茂消防事務組合南消防署・可児市防災の会・郵便局長会・防災関連企業各社

■注目コンテンツ

・AED操作体験、応急救護体験

・地震体験車による地震体験

・消防車の展示＆記念撮影

・いざというときの電源確保！EV車展示

・感震ブレーカー相談会

・親子で楽しんで学べる防災ゲーム

■イベントの特徴

本イベントは「見る」だけでなく「体験する」ことに重点を置いています。やAED操作や地震体験車など、実際の災害時を想定したリアルな体験を通じて、来場者一人ひとりが“自分ごと”として防災を学べる内容となっています。

また、家族連れでも楽しめるスタンプラリーや体験企画を充実させ、地域イベントとしての集客力も高い構成となっています。

■開催の背景

近年、地震や豪雨災害の頻発により、防災意識の重要性が一層高まっています。ホームセンターバローでは、地域の暮らしを支えるインフラとして、日常の買い物の場を“防災を学ぶ場”へと進化させる取り組みを進めています。

本イベントを通じて、地域住民の防災意識向上と備えの定着を図ります。

■メディア関係者様へ（取材ポイント）

・消防・行政・企業が連携する地域密着型イベント

・親子で参加できる体験型防災教育の現場

・実演・体験コンテンツが豊富で映像素材としても魅力

・地域住民の防災意識のリアルな声が取材可能