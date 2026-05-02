GW本番×スマイルセール特価！ポケモンGO対応オートキャッチの世界的ベストセラー「Auto Catch LIGHT」が2台同時接続で″究極のながらポケ活″を実現！500円玉サイズでGWを全力攻略！

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、発売以来世界各国のトレーナーから高い支持を集めているポケモンGO(R)対応オートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT（オートキャッチ ライト）」を、第3回Amazonスマイルセール期間中の特別価格でご提供いたします！ゴールデンウィークの大型セールと、ポケモンGO10周年という歴史的な盛り上がりが重なるこの絶好のタイミングを逃さず、世界中で愛用されるロングセラーモデルの実力を特別価格で手に入れてください。

弊社は、世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」受賞の台湾発ゲーム周辺機器グローバルリーダー・Brook Gaming（ゼロプラス・テクノロジー社）の日本正規代理店として、同社を代表するオートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT」をお届けします。業界初の2台同時接続機能、わずか10g・500円玉サイズの超軽量コンパクト設計、複雑な設定が一切不要な直感操作性──世界中のトレーナーから支持を集める人気モデルが、スマイルセール特別価格で登場します。

「もっと自由にポケ活を楽しみたい」「限られた時間でゲームの成果を最大化したい」──そんなすべてのトレーナーの願いに応えるオートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT」が、スマイルセール限定の特別価格で手に入る絶好のチャンス。ゴールデンウィーク本番の今、旅行やレジャー、帰省などお出かけの機会が増えるこの時期こそ、画面操作に縛られない次世代のポケ活スタイルを手に入れる絶好のタイミングです。セール期間中の特別価格でのご提供となりますため、お早めにご検討ください。

進化し続けるポケ活の中で、ふと疲れを感じてはいませんか。

ポケモンGO対応オートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT」2台同時接続機能｜自動捕獲・自動アイテム回収対応｜世界シリーズ累計80万台突破のベストセラーモデル！

ゴールデンウィークのお出かけでも、「ポケモンを見逃したくない」「効率よく進めたい」という思いから、ついスマホ画面に縛られてしまう。気づけば、景色や会話よりも、通知やタップばかりを優先している──本来「冒険」だったはずのポケ活が、いつの間にか「作業」になっている。

その違和感に、もう気づいている方も多いはずです。

市場にはオートキャッチデバイスが溢れているものの、「ちゃんとつながるのか」「設定が難しそう」「本当に信頼できるのか」という不安から、一歩踏み出せずにいる方も少なくありません。「もう、画面に縛られない自由なポケ活は手に入らないのか・・・」

そんな迷いを断ち切り、ポケ活のスタイルそのものをアップデートしてくれるのが、発売以来、世界中のトレーナーに選ばれ続けているベストセラー「Auto Catch LIGHT」です。

わずか10g・500円玉サイズの超コンパクトボディに、自動捕獲・自動アイテム回収・2台同時接続・デュアルICチップによる安定接続を凝縮。世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」を受賞した洗練デザインは、年代・性別を問わず身につけやすく、カバンやベルトループに付ければ、あとは完全ハンズフリーでおまかせするだけです。

家族や友人と一緒に、あるいは2台のデバイスを効率よく運用しながら、あなた自身は目の前の景色と大切な時間に集中できる。Auto Catch LIGHTは、そんな「画面に縛られないポケ活」を当たり前にしてくれる、すべてのポケモンGOユーザーにとって絶対に欠かせない必須アイテムといえる存在です。

〇Auto Catch LIGHTのセールスポイント

オートキャッチライト ポケモンGO対応ポケットオートキャッチ 史上最軽量&コンパクトクラスで2台接続できる高機能アイテム！わずか10g・500円玉サイズの超コンパクト設計に、2台同時接続や自動捕獲など充実の機能を搭載した世界的ベストセラー「Auto Catch LIGHT」の主要機能１. 2台同時接続対応 ― 1台で2つのデバイスを完全サポートする不動のベストセラー！

Auto Catch LIGHT最大のブレイクスルーは、業界初を達成し現在もベストセラーとして君臨する「2台同時接続」機能です。1台のAuto Catch LIGHTで、2つのスマートフォンに同時接続し、それぞれ独立して自動ポケモン捕獲＆自動アイテム回収を実行できます。家族や友人との協力プレイなど、複数人でのプレイ環境もこれ1台で完結。これまで複数のオートキャッチデバイスを持ち歩く煩わしさから完全に解放され、「イベントに参加する時間がない」「色違いポケモンを効率よく集めたい」といったトレーナーの悩みを根本から解決します。発売以来、世界中のプレイヤーから継続的に支持され続けるベストセラーの圧倒的な実力で、ゴールデンウィークの限られたポケ活時間を最大限に効率化してください。

２.わずか10g・500円玉サイズ―世界が認めた"持ち歩きたくなる"究極コンパクト設計！

重量わずか10g・500円玉サイズ（直径32mm）の驚異的なコンパクトさでありながら、自動捕獲・自動アイテム回収・2台同時接続・RGBステータス表示など、必要な機能はすべて凝縮しています。

洗練されたボディデザインは、世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」を受賞した世界公認のクオリティ。機能性と美しさを高次元で両立しています。

さらにBrook公式キーホルダー付き専用ブラックレザーケースが標準付属。本体はAirTagと同サイズ設計のため、自分好みのカスタマイズが楽しめます。バッグやベルトループに自分らしくスタイリッシュに装着すれば、ゴールデンウィークのお出かけ中もデバイスを意識することなく、気づけば自動でポケモンやアイテムが集まっている──理想の"ながらポケ活"がここに完成します。

３.ICチップを2つ搭載―業界トップクラスの"つながり続ける"安定性！

2台同時接続という高度な処理をラグなくスムーズに実行するため、Auto Catch LIGHTには高品質なICチップを2つ搭載しています。一般的なオートキャッチデバイスの2倍にあたるデュアルチップ構造により、２台接続時でも途切れることのない極めて安定した通信環境を実現しました。ゴールデンウィークの混雑した観光地やイベント会場など、電波が混み合う環境下でも自動捕獲・自動アイテム回収のパフォーマンスを安定維持。「気づいたら接続が切れていた」という従来の課題を大幅に改善し、いつでもどこでも快適なポケ活を強力にサポートします。

〇Auto Catch LIGHTのバリューポイント

2台同時接続 高品質ICチップ2基搭載で業界トップクラスの接続安定性を実現したオートキャッチデバイス服や鞄のポケットやキーホルダーにぶら下げたり、軽量でコンパクトなので、持ち運びもラクラクです。国際的なプロダクトデザイン賞である“Red Dot Design Award”を受賞！１.オートキャッチ＆自動アイテム回収完全対応―高い安定性・高確率でチャンスを逃さない！

Auto Catch LIGHTのオートキャッチ機能は、自動捕獲とポケストップでのアイテム回収に完全対応。メーカー公式が誇る「高い安定性・高確率」により、どんな時でもポケモンの捕獲・アイテム入手のチャンスを逃す心配はありません。画面を見る必要も、ボタンを押し続ける必要も一切不要です。

通勤中やウォーキング、ゴールデンウィークのお出かけ中も、Auto Catch LIGHTがルーティン作業を自動で代行し続けます。手動操作や画面監視から完全に解放されることで、戦略的なバトルや仲間との交流など、あなたが本当に楽しみたいポケ活に集中できます。ポケ活を「義務」から心から楽しめる「趣味」へと進化させる究極のパートナーです。

２.色でひと目でわかるステータス表示＆かんたん接続！すぐにスタート！

Auto Catch LIGHTは、「超簡単！とってもシンプル！」を追求した最も直感的なオートキャッチデバイスです。Bluetoothの「かんたん接続」はわずか数秒で完了し、本体のたった2つのボタンを押すだけで即座に2台同時接続が完了。複雑な設定は一切不要で、機械操作が苦手な方や初めてオートキャッチを使う方でも、開封してすぐに迷わず使いこなせます。

デバイスの接続状況・バッテリー残量・動作状態は、色鮮やかなライトの点灯パターンでひと目で確認可能。スマートフォン画面をわざわざ開かなくても、ちらりとデバイスを見るだけで「ちゃんと動いているかな？」という不安から解放されます。ゴールデンウィークの外出先でも、ストレスフリーで安心のポケ活を実現する究極のシンプル設計です。

３.Type-C充電採用＆60分フル充電―最大15時間駆動でGW安心のロングバッテリー！

Auto Catch LIGHTは、現代のスタンダードであるUSB Type-C充電を採用し、超簡単充電！40mAhの高性能バッテリーにより、わずか60分のフル充電で最大15時間の連続駆動が可能。毎日3～4時間使用した場合でも約5日間の連続駆動を実現しており、ゴールデンウィーク全日程をまるごとカバーする驚異的なスタミナです。外出先で「バッテリーが心配…」という時も安心。付属のType-Cケーブルを使えば、低電流モード対応のモバイルバッテリーから直接給電が可能です。コンセントが見つからない観光地やイベント会場でも、手持ちのモバイルバッテリーでサッと充電でき、オートキャッチが止まることなく一日中あなたのポケ活を強力にサポートし続けます。

接続安定！ポケモンGO用オートキャッチ「LIGHT」が、自動捕獲と自動アイテム回収で効率的な冒険をサポート！ステータスは、赤・緑・青の光を混ぜた分かりやすいRGBライトの点滅で表現！視覚的認知が抜群！Type-C to Cケーブルを使えば、低電流モード対応のモバイルバッテリーで充電が可能！専用アプリ対応！簡単に設定が可能専用アプリ「Pocket Center」対応―スマホからかんたん設定＆常に最新機能をアップデート！

専用アプリ「Pocket Center」は、Auto Catch LIGHTをはじめとするBrookのポケットオートキャッチシリーズをサポートする便利なアプリです。さまざまな機能をスマートフォンから直感的に調整できます。さらにファームウェアアップデートにも対応しているため、常に最新の機能と最適なパフォーマンスを維持し続けます。末永く安心してポケモンゲットの楽しさを満喫できる、進化し続けるオートキャッチデバイスです。

〇GW本番のお出かけから毎日の通勤・通学まで、ポケ活を「作業」から「おまかせ」へ！画面監視から解放する2台同時接続×500円玉サイズの世界的ベストセラー「Auto Catch LIGHT」。第3回Amazonスマイルセール特別価格で今すぐAmazon・楽天でお得にご購入ください！

世界シリーズ累計販売80万台突破！

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●AMAZONショップ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CFJR6T8J

●楽天ショップ

https://item.rakuten.co.jp/onostore/105/

-------製品概要-----------------------------------------------------------

【商品名】 Auto Catch LIGHT（オートキャッチ ライト）

【商品仕様】

・対応システム：iOS・Android

・重さ：10g

・サイズ：32 × 32 × 15 mm

・捕獲速度：高確率

・2台同時接続対応

・Bluetoothバージョン : 4.0以上

・充電時間：約60分

・バッテリー持続：約5日間（※2台接続/1日3～4時間の自動捕獲時）

・技適認証：取得済み

【商品内容】

・Auto Catch LIGHT本体 × 1

・レザーケースホルダー × 1

・Type-Cケーブル × 1

・ユーザーマニュアル× 1

・Brook Gaming 看板娘ステッカー × 1

・メッセージカード × 1

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------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：Auto Catch LIGHT（オートキャッチ ライト）

Brook日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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