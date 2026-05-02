【長野県東御市】青空の下で思いっきり遊ぼう！「子どもフェスティバル」5月9日（土）開催！
長野県東御市は、子ども達の自主性・創造性を伸ばし、青少年育成のために活動している諸団体との交流を通じて、心豊かな人間性を培うことを目的としたイベント「子どもフェスティバル」を2026年5月9日（土）に実施します。
遊びも体験も盛りだくさん！20回目の子どもフェスティバル
子どもたちの「楽しい！」がぎゅっと詰まった特別な一日が、東御中央公園にやってきます！
その名も――「子どもフェスティバル」です。
今回で20回目を迎えるイベント。
会場では、わたあめ、スライムづくり、バルーンアートにストーンペイント、キックターゲットなど、子どもたちが楽しめる遊びが盛りだくさん！
さらには大人気のふわふわピエロや、子どもたちがワクワクする特殊車両の展示、長野県PRキャラクターの「アルクマ」と東御市公式キャラクターの「巨ん太くん」「ぷるるちゃん」も遊びにきてくれます。
東御市PRブースや国スポPRブースも登場！
今年、東御市ではPR事業の一環として、無料で楽しめるカプセルトイが登場します！
カプセルトイのメッセージは、
「巨ん太くんのブドウ一粒どうぞ！」
ぜひ、巨ん太くんのブドウを一粒受け取りに来てください。中身はお楽しみ！
※カプセルトイに参加するには、市公式LINEの登録が必要です
カプセルトイ
さらに、今年は令和10年（2028年）に長野県で開催される信州やまなみ国スポ競技会において、東御市が担当する競技のブースも出展し、ボクシングのミット打ちなどの体験もできます。
その他にも、子どもたちのワクワクを引き出すブースがずらりと並び、五感をフルに使って楽しめます。
大勢の皆さんのご来場をお待ちしています。
晴天率の高さを誇る東御市の屋外イベント。（雨天時は室内で実施）
イベント概要
■日時：2026年5月9日（土）9:30～13:00
■場所：東御中央公園一帯
※雨天時は第一・第二体育館にて開催（上履きをご持参ください）
※駐車場に限りがありますので、乗り合わせのご協力をお願いします
出展者リスト(https://www.city.tomi.nagano.jp/file/182814.pdf)
【交通規制のお知らせ】
■時間：9:00～13:30
■区間：武道館駐車場入り口～新屋配水池前
【ご協力のお願い】
・グラウンド駐車場は15：00にゲートを閉鎖します
・会場にゴミ箱は設置しませんので、ゴミのお持ち帰りにご協力ください
地域の笑顔があふれる一日。
ぜひご家族そろって、「子どもフェスティバル」に遊びに来てください！
https://www.city.tomi.nagano.jp/category/eventmoyooshimono/169050.html
問い合わせ先
東御市地域づくり支援課青少年係
電話：0268-64-5885
seishonen@city.tomi.nagano.jp