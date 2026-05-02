【長野県東御市】青空の下で思いっきり遊ぼう！「子どもフェスティバル」5月9日（土）開催！

東御市

長野県東御市は、子ども達の自主性・創造性を伸ばし、青少年育成のために活動している諸団体との交流を通じて、心豊かな人間性を培うことを目的としたイベント「子どもフェスティバル」を2026年5月9日（土）に実施します。

遊びも体験も盛りだくさん！20回目の子どもフェスティバル

子どもたちの「楽しい！」がぎゅっと詰まった特別な一日が、東御中央公園にやってきます！

その名も――「子どもフェスティバル」です。

今回で20回目を迎えるイベント。

会場では、わたあめ、スライムづくり、バルーンアートにストーンペイント、キックターゲットなど、子どもたちが楽しめる遊びが盛りだくさん！

さらには大人気のふわふわピエロや、子どもたちがワクワクする特殊車両の展示、長野県PRキャラクターの「アルクマ」と東御市公式キャラクターの「巨ん太くん」「ぷるるちゃん」も遊びにきてくれます。

東御市PRブースや国スポPRブースも登場！

今年、東御市ではPR事業の一環として、無料で楽しめるカプセルトイが登場します！

カプセルトイのメッセージは、

「巨ん太くんのブドウ一粒どうぞ！」

ぜひ、巨ん太くんのブドウを一粒受け取りに来てください。中身はお楽しみ！

※カプセルトイに参加するには、市公式LINEの登録が必要です

カプセルトイ

さらに、今年は令和10年（2028年）に長野県で開催される信州やまなみ国スポ競技会において、東御市が担当する競技のブースも出展し、ボクシングのミット打ちなどの体験もできます。

その他にも、子どもたちのワクワクを引き出すブースがずらりと並び、五感をフルに使って楽しめます。

大勢の皆さんのご来場をお待ちしています。

晴天率の高さを誇る東御市の屋外イベント。（雨天時は室内で実施）

イベント概要

■日時：2026年5月9日（土）9:30～13:00

■場所：東御中央公園一帯

※雨天時は第一・第二体育館にて開催（上履きをご持参ください）

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせのご協力をお願いします

出展者リスト(https://www.city.tomi.nagano.jp/file/182814.pdf)

【交通規制のお知らせ】

■時間：9:00～13:30

■区間：武道館駐車場入り口～新屋配水池前

【ご協力のお願い】

・グラウンド駐車場は15：00にゲートを閉鎖します

・会場にゴミ箱は設置しませんので、ゴミのお持ち帰りにご協力ください

地域の笑顔があふれる一日。

ぜひご家族そろって、「子どもフェスティバル」に遊びに来てください！

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/eventmoyooshimono/169050.html

問い合わせ先

東御市地域づくり支援課青少年係

電話：0268-64-5885

seishonen@city.tomi.nagano.jp