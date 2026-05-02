和カフェ Tsumugi 鎌倉店で開催した将棋イベント「プロ女流棋士に学ぶ！将棋講座 & 指導対局」実施報告

株式会社ファーストイノベーション

東京都中央区のIT企業、株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2026年4月4日（土）に神奈川県鎌倉市の和カフェ Tsumugi 鎌倉店にて開催された「プロ女流棋士に学ぶ！将棋講座 & 指導対局」にイベント協力として参画し、当日のプロモーション支援を実施いたしました。本イベントは、将棋の基礎から実践までを学べる体験型プログラムとして、多様な世代の参加者に向けて開催されたものです。文化と日常空間を融合した新しい学びの機会として、地域における文化体験の価値向上とコミュニティ形成の一助となる取り組みとなりました。

■ 和カフェ空間で実現した新しい将棋体験の場

本イベントは、鎌倉・若宮大路沿いに位置する和カフェ Tsumugi 鎌倉店にて開催され、従来の対局場とは異なるリラックスした空間の中で将棋を学ぶ機会として実施されました。参加者は、落ち着いた雰囲気の中で講座や対局に取り組むことができ、将棋をより身近に感じられる体験となりました。

近年、将棋は思考力や集中力を養う学びとして注目されており、教育的価値の高さとともに幅広い世代に浸透しています。本イベントでは、そうした背景を踏まえ、初心者でも参加しやすい環境づくりを重視し、カフェという日常空間での開催を通じて新たな文化体験の形を提示いたしました。

■ プロ女流棋士による実践的な指導

当日は、室谷由紀 女流三段および武富礼衣 女流二段を講師に迎え、将棋講座および指導対局が実施されました。講座では、将棋の基本ルールや戦術の考え方について丁寧な解説が行われ、初心者から経験者まで理解を深められる内容となりました。

将棋講座の様子

続く指導対局では、参加者一人ひとりに対して具体的なアドバイスが行われ、実践を通じた学びの機会が提供されました。プロ棋士との直接対局という貴重な経験を通じて、参加者の理解と興味が一層深まる機会となり、将棋の魅力を体感できる時間となりました。

室谷由紀 女流三段による指導対局の様子武富礼衣 女流二段による指導対局の様子

■ 幅広い世代が参加した体験型イベント

本イベントには、小学生から大人まで幅広い年齢層の参加者が集まり、世代を超えた交流の場としての役割も果たしました。特に、保護者同伴で参加する児童も見られ、家族で楽しめる文化体験としての価値が発揮されました。

また、講座と対局を組み合わせた構成により、学びと実践をバランスよく体験できる点も特徴となりました。参加者からは、わかりやすい解説や実践的な指導に対する満足の声が寄せられ、将棋への関心を高める機会として有意義な時間となりました。

■ 物販や交流を通じた付加価値の提供

イベント当日は、講師による直筆サイン入りグッズの販売も行われ、参加者にとって記念となる体験の提供にもつながりました。事前予約による対応により、スムーズな運営と参加者満足度の向上が図られました。

さらに、イベントを通じて講師と参加者の交流が生まれ、単なる講座にとどまらない双方向のコミュニケーションが実現しました。こうした体験は、将棋の魅力をより深く理解するきっかけとなり、文化としての広がりにも寄与するものとなりました。

直筆サイン入りグッズのイメージ

■ 協力企業としての取り組みと支援体制

ファーストイノベーションは、本イベントにおいて協力企業として参画し、企画段階から当日のサポートに至るまで包括的な支援を行いました。特に、プロモーション施策や情報発信の面において、同社のマーケティングおよびプロモーション領域の知見を活かした取り組みを実施しました。

同社が展開する各種事業における実行力と支援体制を背景に、イベントの価値を最大化するための体制構築を行い、参加者および関係者にとって円滑で満足度の高い運営を実現いたしました。

■ 今後の展望と地域文化への貢献

ファーストイノベーションは、地域活性化や文化体験の創出に関する取り組みを継続的に推進しており、本イベントもその一環として実施されたものです。今後も、日本文化や地域資源を活かした企画を通じて、多様な人々が交流し学び合える機会の創出を目指してまいります。

また、企業としての支援力と実行力を活かし、地域と連携した持続的な価値創出に取り組むことで、コミュニティの活性化および文化の継承に貢献してまいります。

■ 和カフェ Tsumugi 鎌倉店について

「和カフェTsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。2026年3月現在は、関東エリアを中心に全国で20店舗を展開しています。「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」は2025年2月に鎌倉・若宮大路沿いにオープン。鎌倉の名店の味を一度に楽しめる店舗限定「鎌倉紬御膳」が看板商品。

和カフェ Tsumugi 公式HP：https://www.pronto.co.jp/tsumugi/

和カフェ Tsumugi 鎌倉店 インスタグラム：https://www.instagram.com/tsumugikamakura/

イベント協力：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業、プロモーション事業、マーケティング事業、ソリューション事業、地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/