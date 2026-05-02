【国際アート＆デザイン大学校】 株式会社dott協力のもと、生成AIを活用した企画・プレゼン制作の特別授業を実施

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際アート＆デザイン大学校（A&D）は、2026年4月9日（木）、株式会社dottの協力のもと、グラフィックデザイン科の学生を対象に、生成AIを活用した特別授業を実施しました。

本授業では、学生が生成AIと対話しながら「学校について」をテーマに意見を整理し、企画立案からプレゼンテーションのたたき台作成までを一貫して実践しました。AIを単なる便利なツールとして利用するだけでなく、自身の考えを深め、制作プロセスに効果的に取り入れる力を養うことを目的としています。

クリエイティブ業界をはじめ、あらゆるビジネス分野において、生成AIを正しく理解し活用するリテラシーの重要性が高まっています。こうした社会的背景を受け、同校では専門学校として実務に直結する学びを重視し、最新技術を取り入れた教育を推進しています。

授業では、学生たちがAIへの質問を重ねながら、自身の考えや意見を整理し、企画の方向性を具体化。さらに、プレゼンテーションに向けた構成案の作成にも取り組みました。学生たちは、学んだばかりのAI技術を即座に活用し、独自の企画案を形にするなど、高い適応力と学習意欲を見せました。

参加した学生からは、「AIに質問を繰り返すことで自分自身の考えが整理され、より説得力のある企画を効率的にまとめることができました」といった声が寄せられました。

国際アート＆デザイン大学校は、福島県郡山市に拠点を置く専門学校として、地域に根ざしながら、デザイン・クリエイティブ分野で活躍するプロフェッショナル人材の育成に取り組んでいます。今後も株式会社dottとの連携を深め、生成AIをはじめとした最新テクノロジーを積極的に教育へ取り入れることで、次世代のクリエイティブ業界を牽引する実践的なAI活用人材の輩出を目指してまいります。

■国際アート＆デザイン大学校について

本校はデザイン、エンタテイメント、ペット産業における知識・技術の習得を基に、実社会に活躍できる人材育成を目標とし、創造的な学びと実践的なスキルを提供する福島県唯一のデザイン・エンタメ・ペット系専門学校です。

学校法人国際総合学園 国際アート＆デザイン大学校

所在地：〒963-8811福島県郡山市方八町2-4-1

代表者名：市田 比佐浩

ＵＲＬ：https://www.art-design.ac.jp/

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループ ホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/