【ピエール・エルメ・パリ】母の日におすすめのギフトコレクション

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PH PARIS JAPON 株式会社

ピエール・エルメ・パリ

ピエール・エルメ・パリでは、母の日におすすめのギフトコレクションを5月31日（日）まで販売しています。カラフルで華やかなマカロンや焼菓子を、フラワーアーティスト東信さんによるアレンジメントを施した限定BOXに詰め合わせました。5月1日（金）からは限定のハートシェイプのケーキも登場し、多彩なラインナップが揃いました。


詳細を見る :
https://www.pierreherme.co.jp/feature/mothers-day-2026/?utm_source=alert&utm_medium=banner&utm_campaign=MD_2026_LP

マカロン詰合わせ


メゾンの代名詞とも言えるマカロンは、このBOXのみでお楽しみいただける2種の限定フレーバーとして、甘酸っぱいイチゴと甘美なバニラの「ヴァニーユ エ フレーズ」、フルーティなマンダリンオレンジと芳しいピンクペッパーの「マンダリン エ ベ ローズ」の2種の限定フレーバーをご用意しています。



マカロン 10個詰合わせ　4,725円（税込）

マカロン 6個詰合わせ　3,456円（税込）


ブケ ド プティ ガトー



ブケ ド プティ ガトー　5,481円（税込）

ブケ ド プティ ガトー　

フラワーアーティスト東信さんによるアレンジメントを施した限定BOXに、ブーケを束ねるようにマドレーヌやフィナンシェなど6種の焼き菓子を詰め合わせました。




ケーク イスパハン　3,024円（税込）フランボワーズとライチ入りローズ風味のパウンドケーキです

サブレ詰合わせ　1,566円（税込）「アンフィニマン ヴァニーユ」、「イスパハン」、2種のサブレを限定BOXに詰め合わせました



クールアンヴィ　3,996円（税込）

クールアンヴィ


ハートシェイプが愛らしいパティスリー（生ケーキ）。カシス、バニラ、スミレの繊細な組み合わせをベースにした、うっとりとろけるような食感のアントルメ（ホールケーキ）です。



＜クールアンヴィ販売期間＞


5月1日 (金) ～ 5月26日 (火)


取扱ブティック：　青山、伊勢丹新宿、グランスタ東京 (5/10まで)、大丸東京 (5/8より)、 渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街、西武池袋、松屋銀座、そごう横浜 、そごう千葉(5/10まで金土日のみ、 5/11より土日のみ)







4月15日（水）から5月31日 (日) まで、青山ブティックをはじめ国内ブティック、オンラインブティックにて販売中です。（※クールアンヴィ除く）




ピエール・エルメ・パリ


公式サイト　https://www.pierreherme.co.jp


公式インスタグラム　https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/



ピエール・エルメ・パリ 青山　TEL：03-5485-7766