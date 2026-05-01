【ピエール・エルメ・パリ】母の日におすすめのギフトコレクション

PH PARIS JAPON 株式会社ピエール・エルメ・パリ

ピエール・エルメ・パリでは、母の日におすすめのギフトコレクションを5月31日（日）まで販売しています。カラフルで華やかなマカロンや焼菓子を、フラワーアーティスト東信さんによるアレンジメントを施した限定BOXに詰め合わせました。5月1日（金）からは限定のハートシェイプのケーキも登場し、多彩なラインナップが揃いました。

詳細を見る :https://www.pierreherme.co.jp/feature/mothers-day-2026/?utm_source=alert&utm_medium=banner&utm_campaign=MD_2026_LP

マカロン詰合わせ

メゾンの代名詞とも言えるマカロンは、このBOXのみでお楽しみいただける2種の限定フレーバーとして、甘酸っぱいイチゴと甘美なバニラの「ヴァニーユ エ フレーズ」、フルーティなマンダリンオレンジと芳しいピンクペッパーの「マンダリン エ ベ ローズ」の2種の限定フレーバーをご用意しています。

マカロン 10個詰合わせ 4,725円（税込）マカロン 6個詰合わせ 3,456円（税込）

ブケ ド プティ ガトー

ブケ ド プティ ガトー 5,481円（税込）ブケ ド プティ ガトー

フラワーアーティスト東信さんによるアレンジメントを施した限定BOXに、ブーケを束ねるようにマドレーヌやフィナンシェなど6種の焼き菓子を詰め合わせました。

ケーク イスパハン 3,024円（税込）フランボワーズとライチ入りローズ風味のパウンドケーキですサブレ詰合わせ 1,566円（税込）「アンフィニマン ヴァニーユ」、「イスパハン」、2種のサブレを限定BOXに詰め合わせました

クールアンヴィ 3,996円（税込）

クールアンヴィ

ハートシェイプが愛らしいパティスリー（生ケーキ）。カシス、バニラ、スミレの繊細な組み合わせをベースにした、うっとりとろけるような食感のアントルメ（ホールケーキ）です。

＜クールアンヴィ販売期間＞

5月1日 (金) ～ 5月26日 (火)

取扱ブティック： 青山、伊勢丹新宿、グランスタ東京 (5/10まで)、大丸東京 (5/8より)、 渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街、西武池袋、松屋銀座、そごう横浜 、そごう千葉(5/10まで金土日のみ、 5/11より土日のみ)

4月15日（水）から5月31日 (日) まで、青山ブティックをはじめ国内ブティック、オンラインブティックにて販売中です。（※クールアンヴィ除く）

ピエール・エルメ・パリ

公式サイト https://www.pierreherme.co.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/pierrehermejpofficial/

ピエール・エルメ・パリ 青山 TEL：03-5485-7766