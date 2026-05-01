ビオセボンの自然派ワインとオーガニック食材で楽しむペアリング体験イベントを開催！

イオン株式会社

ビオセボン・ジャポン株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：八木 盛之、以下「ビオセボン」）は、２０２６年５月３１日（日）に、ABCクッキングスタジオ コレド日本橋スタジオにて、自然派ワインとオーガニック食材を使った料理を楽しむペアリング体験イベントを開催いたします。

気温の上昇とともに、爽やかな香りのワインやスパークリングワインがより一層おいしく感じられる季節となりました。ビオセボンではこの時期に合わせ、オーガニック食材と自然派ワインのペアリングを楽しめる特別なイベントをご用意いたしました。

当日は、三ツ星レストランで活躍し、自然派ワインにも造詣が深いトップソムリエ・太田賢一氏をお招きし、ワイン講座を開催いたします。基礎知識に加え、料理とのペアリングのコツを学びながら、自然派ワインの魅力を深くご体感いただけます。

また、“食と健康”をテーマにしたABC Cooking Studioグループの「Healthy Kitchen supported by ABC Cooking Studio」によるデモレッスンでは、ビオセボンのオーガニック食材を使用し、本イベントのために開発されたオリジナルメニューをご紹介。ワインとのペアリングを実際に味わいながら、日々の食卓にも取り入れやすいアイデアをお届けいたします。

ワインと食の新たな楽しみ方を体感いただき、心地よいひとときをお過ごしください。

ビオセボンは、今後もオーガニック商品が日常の中で気軽に楽しくご利用いただける世の中を目指して情報発信に取り組み、お客さまのオーガニックライフを応援してまいります。

■イベント概要

名 称：自然派ワイン＆クッキングイベント

開催日時：２０２６年５月３１日（日）１４：００～１５：４０(１００分)

会 場：ABCクッキングスタジオ コレド日本橋スタジオ

（住所：東京都中央区日本橋１丁目４-１コレド日本橋３F）

定 員：４０名、事前申込制

参加費：７,０００円

■応募方法

本イベントは事前申込制となっております。

ご参加をご希望の方は、Healthy Kitchenの下記URLよりお申込みください。

https://www.abc-cooking.co.jp/oneday/lesson/?type=instructor

□募集期間：２０２６年５月１日(金)～５月３０日(土)１７時まで

※人数に達し次第、予告なく応募を締め切らせていただきます。

※イベントは２０歳以上の方が対象となります。

※調理実習はなく、試食・ワインの試飲のみとなります。

■監修ソムリエのご紹介

太田賢一氏／日本ソムリエ協会認定 ソムリエ

CMS(The Court of Master Sommeliers Americas) - Advanced

２００２年 レストラン「モリエール」(札幌)

２００６年 マンダリンオリエンタル東京「シグネチャー」

２００８年 レストラン「タテルヨシノ」ソムリエ

２０１６年 レストラン「エスキス」シェフ・ソムリエ

２０２３年 株式会社Somm-rize CEO 就任

２０２４年 老舗シャンパーニュメゾン オフィシャルブランド・アンバサダー 就任

２０２６年 ミシュラン3つ星フレンチレストラン シェフ・ソムリエ 就任

■Healthy Kitchen （ヘルシーキッチン）について

１０年先のカラダのために。

株式会社食のおくすりが運営する、食べてコンディショニングするキッチンスタジオです。

クッキングクラスや栄養講座、健康の専門家によるパーソナルサポートなど様々なコンテンツを通じて、おいしく・楽しく、健康的な生活習慣をご提案します。

公式サイト：https://www.healthykitchen.jp/

Instagram：@healthykitchen_official

■ビオセボンとは

「オーガニックを日常に」をテーマに品揃えした、パリ発のオーガニック・スーパーマーケット。東京・神奈川に２４店舗と全国発送のオンラインストアを展開しています。

■私たちがめざすもの

おいしいこと、安全安心なこと、心とからだに心地いいこと。

誰かの笑顔につながって、地球にもやさしいこと、

この時代に大切にしたいと思うことが

“オーガニック”には凝縮されている-。

「ビオセボン」が提案するのは、“日常使い”のオーガニック。

“ふだん”の食事に気軽に取り入れられるくらしです。

LE BIO AU QUOTIDIEN オーガニックを日常に。

・Instagram: https://www.instagram.com/bio_c_bon_japon/

・X(旧twitter): https://twitter.com/Bio_c_Bon_Japon