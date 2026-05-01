LLMO提唱者・岡拓馬、日本初のSEO×AI検索同時診断ツール『SEGO』を提供開始【登録不要・完全無料】

外資系SEOスペシャリスト 岡 拓馬

外資系SEOマーケターでLLMO（Large Language Model Optimization、大規模言語モデル最適化）の概念を国内で提唱してきた岡拓馬は、SEO（検索エンジン最適化）とAI検索の双方を同時に診断する無料Webツール「SEGO（セゴ）」（https://sego.jp）を2026年4月30日より正式に提供開始しま

した。

本ツールはベータ提供開始から約1か月で471サイト・累計924回の診断実績を記録しており、AI検索時代における中小企業サイトの実態を可視化する国内初のサービスとして注目を集めています。

詳細を見る :https://sego.jp

■ 開発の背景：「LLMO」を国内で提唱してきた専門家による開発

LLMOとは、ChatGPTやGemini、Claudeといった生成AIに自社の情報を正しく認識・引用してもらうための最適化手法を指します。日本語では「大規模言語モデル最適化」と訳されます。LLMOの基本概念と具体的な対策については、SEGO Journalで詳しく解説しています。

LLMO解説記事：https://sego.jp/blog/llmo-guide

開発者の岡拓馬は、2015年からフリーランスのSEOコンサルタントとして活動し、外資系企業を含む国内外のクライアントに対して10年以上のコンサルティング実績を有します。

アジア各国でのノマドコンサルタント時代を経て、ChatGPTやGemini、Perplexityなどの生成AIによる検索行動が急速に広がる現状に着目し、LLMOという領域を国内で先駆けて提唱してきました。

LLMOは、Googleで上位表示されることを目指す従来のSEOとは異なり、AIが生成する回答の中で自社が情報源として選ばれることを目指す施策です。

岡は10年の国際SEOコンサルティング経験を踏まえ、AI検索時代に中小企業オーナーが自社サイトの状態を客観的に把握できる仕組みが国内で不足している点を課題と捉え、SEGOの開発に踏み切りました。

■ 471サイトの診断結果から見えた、AI検索時代の中小企業サイトの実態

SEGOは2026年4月初旬にベータ提供を開始し、2026年5月1日時点で累計924回の診断、471サイトの実データを蓄積しています。

この診断データから、日本の中小企業サイトにおけるAI検索対応の遅れが浮き彫りになりました。

【全体平均スコア（100点満点・2026年5月1日時点）】

- 総合スコア：65.1点- 技術SEO：90.7点- 内部リンク構造：87.5点- コンテンツ品質：70.9点- AI検索対応度：58.6点- 信頼性（E-E-A-T）：48.6点- ユーザー体験（UX）：27.9点- 外部言及（Citation）：15.6点

技術SEO・内部リンク構造といった「Googleが評価する基本項目」は90点前後と高水準である一方、AI検索対応度は58.6点、外部言及は15.6点に留まっています。

多くのサイトが従来のSEOには対応できていても、ChatGPTやGeminiといった生成AIが情報源として参照する際の評価軸には対応しきれていない実態を示しています。

SEGOはこれまでも独自の調査記事をSEGO Journal上で公開してきました。Web運営者74名を対象とした調査では、約41.9%が見落としている AI検索対応の盲点が明らかになっています。

調査記事：https://sego.jp/blog/seo-ai-search-survey-2026-04

【サイトタイプ別 AI検索対応度（100点満点）】

- メディアサイト：64.1点（診断回数587回）- ECサイト：54.5点（診断回数86回）- コーポレートサイト：52.9点（診断回数121回）- ローカルビジネスサイト：42.1点（診断回数130回）

特に注目すべきは、ローカルビジネスサイト(飲食店、美容室、地域企業など)のAI検索対応度が42.1点と最低水準にある点です。

地域経済を支える中小事業者ほど、AI検索時代への対応が遅れているという構造的課題が明らかになりました。

【危機的状況にあるサイトの割合】

- 外部からの言及がほぼゼロのサイト（Citationスコア10点未満）：142サイト・全体の15.4%- AI検索対応度が要改善水準のサイト（スコア50点未満）：69サイト・全体の7.5%- AI検索対応度が壊滅的水準のサイト（スコア30点未満）：34サイト・全体の3.7%

約6社に1社（15.4%）が、外部からの言及・引用がほぼ存在しない状態にあります。AI検索の評価軸において、外部からの言及はサイトの信頼性を測る重要な指標です。

これらの数値は、中小企業サイトのE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）構築が著しく遅れている現状を示しています。

1.トップページ

調べたいサイトのURLを入力

2.診断中画面

最短15秒程度で診断完了

3.診断結果

細かくスコアをチェック

4.戦略レポート

データを元にAIが戦略を作る

■ SEGOの特徴：URL入力30秒で7カテゴリを自動診断

SEGOは、診断したいWebサイトのURLを入力するだけで、約30秒以内に以下の7カテゴリのスコアを自動算出します。登録不要・完全無料で利用できます。

【1】技術SEO（Technical SEO）

ページの読み込み速度、モバイル対応、構造化データの実装状況など、検索エンジンがサイトをクロールする際の技術的要素を評価します。

【2】内部リンク構造（Internal Links）

サイト内のページ同士のリンク関係を分析し、検索エンジンが情報を辿りやすい構造になっているかを評価します。

【3】コンテンツ品質（Content）

タイトルタグ、メタディスクリプション、見出し構造、本文の充実度など、コンテンツの基本品質を評価します。

【4】ユーザー体験（UX）

モバイル表示の最適化、Core Web Vitals、ページ表示の安定性など、訪問者の体験品質を評価します。

【5】信頼性・E-E-A-T（Trust）

著者情報、運営者情報、お問い合わせ窓口、プライバシーポリシーなど、サイトの信頼性を担保する要素を評価します。

【6】外部言及（Citation）

他サイトからの引用・言及の有無を分析し、Web上での評判やE-E-A-T構築状況を評価します。サイテーションがAI検索時代に重要性を増している理由と中小企業でも実践可能な獲得方法は、SEGO Journalで詳しく解説しています。

サイテーション解説：https://sego.jp/blog/citation

【7】AI検索対応度（AI Search / GEO）

ChatGPT、Gemini、Perplexityといった生成AI検索に対応するための構造（FAQ形式、要約しやすい記述、引用されやすいデータ提示、構造化データ）が整備されているかを評価します。

GEO（Generative EngineOptimization、生成エンジン最適化）の基本と中小企業が取るべき5つの施策については、SEGO Journalで体系的に解説しています。

GEO対策解説：https://sego.jp/blog/geo-seo

診断結果は総合スコア（100点満点）とランク（A～E）で提示され、各カテゴリの詳細な改善ポイントが日本語で説明されます。

対応サイトタイプはコーポレート、メディア、EC、ローカルビジネス、ブログ、ポートフォリオの6種類で、サイトタイプごとに最適化された評価基準が適用されます。日本語サイトと英語サイトの両方に対応しています。

無料診断から改善実装までの具体的なフローについては、SEGO公式の使い方ガイドをご参照ください。

使い方ガイド：https://sego.jp/blog/sego-how-to-guide

せごにゃんに聞いてみる機能

サイト診断結果ページでは、せごにゃん（SEOスペシャリスト）に直接質問できます。あなたのサイトデータをもとに回答してくれます。

業界比較データ機能

サイト診断結果ページでは、業界での競合サイトとの差分を可視化してくれます。あなたのサイトが業界内でどの程度のパフォーマンスなのかを瞬時に把握可能です。

■ 既存SEO分析ツールとの位置づけの違い

SEGOは、AhrefsやSEMrushといった既存のSEO分析ツールとは異なる役割を担います。既存ツールは、キーワードランキングや被リンクの大規模データベースを提供するプロフェッショナル向けの分析プラットフォームです。

一方SEGOは、URL入力だけで自社サイトの「健康状態」を可視化する診断ツールであり、SEOの専門知識を持たない中小企業オーナーが自社の現状を理解するための入口として設計されています。

特に「AI検索対応度（GEO）」の評価軸は、既存の主要なSEO分析ツールにはない独自カテゴリです。URL入力のみで、SEOとAI検索の双方を1つの診断で評価する無料ツールとして、国内では先駆的な位置にあります。

なお、ChatGPT・Gemini・Perplexityなどの主要AI検索プラットフォームで「自社が実際にどう表示されているか」を確認する手順については、SEGO Journalで詳しく解説しています。

AI検索表示の確認方法：https://sego.jp/blog/ai-search-check

■ 開発者プロフィール：航空自衛隊から国際SEOコンサルタントへ

Takuma Oka

開発者の岡拓馬は、独自のキャリアパスを歩んできました。航空自衛隊（JASDF）の航空機整備員として勤務した後、調理師・農業の現場を経験。その後2015年からフリーランスのSEOコンサルタントとして独立し、アジア各国を拠点としたノマドコンサルタントとして外資系企業のSEO戦略を支援してきました。

10年の国際SEOコンサルティング経験で培った知見が、SEGOの設計思想に色濃く反映されています。海外のSEO先端事例を踏まえつつ、日本の中小企業の実態に即した評価基準を構築する点に注力しています。

主な発信媒体・実績は以下のとおりです。

- X（旧Twitter）：@OkaTakuma1(https://x.com/OkaTakuma1)- Udemy講座：3講座（受講生262名以上）(https://www.udemy.com/user/takuma-oka/?srsltid=AfmBOopwS3udfk3KwBkLBY0hQEsufMBqPvVMhSUlaYnsH9k3QYXE__qe)- Kindle出版：9冊（SEO・AI検索領域）(https://www.amazon.co.jp/Kindle%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2-%E5%B2%A1-%E6%8B%93%E9%A6%AC%EF%BC%88Takuma-Oka%EF%BC%89/s?rh=n%3A2250738051%2Cp_27%3A%25E5%25B2%25A1%2B%25E6%258B%2593%25E9%25A6%25AC%25EF%25BC%2588Takuma%2BOka%25EF%25BC%2589)

近年はLLMO（大規模言語モデル最適化）に関する情報発信にも注力し、AI検索時代における中小企業のWeb戦略について継続的な発信を続けています。

SEGO Journal（https://sego.jp/blog）では現在24本以上の記事を公開し、AI検索最適化、技術SEO、SEO基礎、診断データの分野横断的な情報発信を行っています。

■ 開発者コメント

「ChatGPTが普及して以降、検索行動は確実に変化しています。多くの中小企業オーナーの方々から『AI検索でも見つけてもらえる状態にしたいが、何をすればよいかわからない』という声を伺ってきました。

これまでのSEO分析ツールは専門家向けの設計が中心で、専門知識を持たない方々が自社サイトの現状を把握する手段が不足していました。SEGOは『URLを入れるだけで、現状と課題が30秒でわかる』ことを最優先に設計したツールです。

ベータ提供開始から約1か月で471社の方々にご利用いただき、診断データから『日本の中小企業サイトはAI検索時代への対応が遅れている』という構造的な課題が明らかになりました。今後はこの診断データをもとに、改善のための具体的な指針を提供していきたいと考えています。

LLMO（大規模言語モデル最適化）は、これからのデジタルマーケティングにおいて避けて通れない領域です。SEGOがその入口となり、より多くの方々にAI検索時代の最適化に取り組んでいただけることを願っています」

（岡 拓馬：oka takuma）

■ 今後の方向性

SEGOは2026年5月以降、ユーザーの皆様の声と運用データを踏まえながら、以下の方向性での進化を検討しています。実装の優先順位や提供時期は、診断データの蓄積状況とニーズの変化を見て随時判断してまいります。

【1】診断スコアロジックの精緻化

外部API連携の最適化や評価基準の再校正を継続的に実施し、より実態に即した診断結果の提供を目指します。

【2】サイトタイプ別 評価基準の精緻化

コーポレート・メディア・EC・ローカル・ブログ・ポートフォリオの6種類それぞれに最適化された評価基準を、診断データの蓄積に応じて精緻化していきます。

【3】継続トラッキング・比較機能

診断履歴の保存や改善施策の優先順位付けなど、より深い分析機能の検討を進めています。提供形態については、無料機能の範囲と有料プランの可能性を含めて引き続き設計しています。

【4】AI検索対応度のリアルタイム可視化

ChatGPT・Gemini・Perplexityといった主要AI検索プラットフォームでの実際の表示状況を可視化する仕組みについて、調査と検証を進めています。

【5】英語版インターフェースの本格提供

日本企業の海外展開支援を視野に、英語版機能の拡充検討を継続しています。

■ サービス概要

■ 会社情報・お問い合わせ

- サービス名：SEGO（セゴ）- URL：https://sego.jp- ブログ：https://sego.jp/blog- 提供開始日：2026年4月30日- 料金：完全無料（登録不要・即時利用可）- 診断時間：URL入力後 約30秒- 対応サイトタイプ：コーポレート、メディア、EC、ローカルビジネス、ブログ、ポートフォリオ（全6種）- 対応言語：日本語、英語- 開発・運営：岡拓馬（個人運営）- 所在地：日本- お問い合わせ：https://sego.jp 内お問い合わせフォーム- 公式LINE：https://lin.ee/85P6rus

※ 診断データは2026年5月1日時点の累計値です。最新の診断結果および全体統計はSEGO公式サイト（https://sego.jp）にてご確認いただけます。