『近代麻雀』2026年6月号5月1日発売！　表紙＆巻頭グラビアはMリーグの女神・高宮まり!!　小冊子は運命を変えた１牌に迫る「人生を変えた一局」

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株式会社竹書房

今号の表紙はMリーグを盛り上げる大人気の女神・高宮まり！


小冊子は有名麻雀プロが最も記憶に残り、運命を変えた１牌に迫る「人生を変えた一局」。


そしてDVDは「麻雀最強戦2025～女流下剋上決戦～」なるか一発逆転!の３半荘をまるごと収録。


大人気漫画ラインナップ「SOGA」「むこうぶち」「ピークアウト」、Mリーガーの人生を紐解く「追憶のM」は実力派プロ雀士の麻雀人生を描いた三浦智博編！など強力な連載陣。ファイナルのクライマックスを迎え大盛り上がりで話題沸騰のMリーグ関連戦術記事＆有名麻雀プロ＆VTuberの記事ページも充実で読み応え抜群の記事も掲載、読んで楽しく強くなる。



近代麻雀2026年6月号　表紙

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、雑誌『近代麻雀』2026年6月号を2026年5月1日(金)に発売致します。



■書誌情報


雑誌名：『近代麻雀　2026年6月号』


◆発売日：2026年5月1日


◆仕様：B5


◆定価：980円（税込）


竹書房公式サイト商品詳細：https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160255.html



＜掲載情報＞


・巻頭グラビア「高宮まり」


「老境博徒伝SOGA」三好智樹・瀬戸義明　協力：福本伸行


「ピークアウト」塚脇永久×渋川難波


［追憶のM～三浦智博編～］しおざき忍×ZERO　


［セトマイ］富士見倫　協力：瀬戸麻衣


［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純


「Mリーグほぼ毎日４コマ　出張版」藤島じゅん


［因幡はねるのハネマン麻雀］菅野航


［雀荘であった本当の話］村田らむ


［50のおっさんプロになる］漫画：谷和也　原作：近藤卓児


［むこうぶち］ 天獅子悦也


・小冊子「人生を変えた一局」



・DVD


☆女流最強瀬尾決めましょう！の３半荘


［麻雀最強戦2025～女流下剋上決戦～A卓］


［麻雀最強戦2025～女流下剋上決戦～B卓］


［麻雀最強戦2025～女流下剋上決戦～決勝］



■みどころ



巻頭グラビア「高宮まり」

小冊子「人生を変えた一局」


☆最強＆熱狂Mリーガー戦術


［Mの勝負飯～三浦智博～］


［勝又先生の麻雀辛口進路指導 ］勝又健志


［攻める］佐々木寿人


［天才×英才のもっともっと喋れるもん］浅見真紀×茅森早香


［笑み咲きほこれ華ふぶき］黒沢咲


［俺の情緒が迷子です ］白鳥翔


［コバゴーのひとりごと］小林剛


［恐れ知らず］鈴木優


［Mリーグライフ］HIRO柴田＋蒼井ゆりか


［何も起こらなければいいのに］梶本琢程



☆記事


［NAGA何切る］川上レイ


［猿川家の真実］猿川真寿＋石田亜沙己


［一緒に強くなろ］篠原冴美


［今さら聞けない麻雀界の常識］渡辺航平


［令和無頼攻撃麻雀］岡崎涼太


［行き当たりばったり麻雀人生］朝比奈ゆり


［麻雀白書］しぬこ


［麻雀お悩み手帳］千羽黒乃


［しみったれ］長村大


［雀愛の讃歌］湊銀貨


［勝負師］荒正義


［麻雀最強戦2026］梶本琢程


［近代麻雀占い］KOMO＋大石まさる


［でかピン麻雀入門］山崎一夫＋西原理恵子


［我れ悪党なり］桜井章一


［麻雀ジャーナル］


［近代麻雀編集長の本音］



■X(旧Twitter)公式SNS


キンマweb＠竹書房公式：https://x.com/kinmaweb


麻雀最強戦〈公式〉：https://x.com/mjsaikyosen



■連載誌情報


近代麻雀：毎月１日発売の麻雀漫画専門誌。『老境博徒伝SOGA』、『むこうぶち』とスピンオフ作品『お疲れ様です後堂さん』、『ピークアウト』、『追憶のM　Mたちの人生を紐解く』など麻雀好きの心を熱くする漫画多数連載。さらに佐々木寿人、小林剛などMリーガーのコラム多数連載中。



■近代麻雀THE WEB


麻雀漫画専門誌『近代麻雀』のオフィシャルサイト。


『近代麻雀』の最新号情報や『むこうぶち』『ピークアウト』など人気作品のコミックス新刊案内、『麻雀最強戦』新作DVD発売情報ほか情報満載！


https://kinma.takeshobo.co.jp/



■キンマweb


麻雀マンガ専門誌『近代麻雀』の竹書房が運営する麻雀ニュース・情報サイトです。


Mリーグ速報・観戦記は試合即日掲載！近代麻雀編集部による麻雀ルール解説、麻雀役、点数計算、麻雀用語のほか、麻雀最強戦、麻雀マンガ、プロ雀士のコラム、おすすめ雀荘など、あらゆる麻雀情報を無料で読めます。


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■近代麻雀note


「近代麻雀」編集部が運営する公式note。


Mリーグ、最強戦、戦術、マンガ、など毎月約40本更新。


https://note.com/kinma




■［老境博徒伝SOGA］三好智樹・瀬戸義明　協力：福本伸行



老境博徒伝SOGA　01


老境博徒伝SOGA　02


老境博徒伝SOGA　03


老境博徒伝SOGA　04


■［ピークアウト］塚脇永久×渋川難波



ピークアウト　01


ピークアウト　02


ピークアウト　03


ピークアウト　04


■［追憶のM～三浦智博編～］しおざき忍×ZERO



追憶のM～三浦智博編～　01


追憶のM～三浦智博編～　02


追憶のM～三浦智博編～　03


追憶のM～三浦智博編～　04


■［鴉天狗はツモりたい］千羽黒乃＋瀬畑純



鴉天狗はツモりたい　01


鴉天狗はツモりたい　02


鴉天狗はツモりたい　03


鴉天狗はツモりたい　04


■［むこうぶち］天獅子悦也



むこうぶち　01


むこうぶち　02


むこうぶち　03


むこうぶち　04


■株式会社竹書房


1972年設立。麻雀漫画専門誌『近代麻雀』や、4コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。


https://www.takeshobo.co.jp/