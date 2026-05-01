【千葉ジェッツ】6/3（水）に「#11 西村文男選手」の引退試合を船橋アリーナにて開催！！

株式会社千葉ジェッツふなばし

千葉ジェッツは、2026年6月3日（水）に「船橋アリーナ」にて「西村文男選手」の引退試合『LAST RUNWAY #11 ～FINAL FLIGHT～』を開催する事が決定いたしました。

(C)CHIBAJETS FUNABASHI

当日は現千葉ジェッツのメンバー中心に構成される『TEAM RED』と千葉ジェッツに在籍経験のある選手を中心に構成される『TEAM WHITE』に分かれ試合を実施いたします。2020-21Seasonともに悲願のBリーグチャンピオンシップ優勝を果たした大野篤史HCも指揮を執ることが決定し西村選手の引退に花を添えます。

【試合概要】

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・引退試合：「LAST RUNWAY #11 ～FINAL FLIGHT～」

・開催日程：2026.6/3（水）

・試合開始時間：19:00 TIPOFF

・開催場所：船橋アリーナ

・チケット販売スケジュール

１.プレミア会員：5/12(火)12:10～

２.ゴールド会員：5/13(水)12:10～

３.レッド会員 ：5/14(木)12:10～

４.一般販売 ：5/15(金)12:10～

【特設ページについて】

▼こちらをご覧ください。

https://chibajets.jp/finalflight/11#top

【出場選手について】

≪ TEAM RED ≫

ヘッドコーチ：小川伸也（千葉ジェッツ / AC）

渡邊雄太、富樫勇樹、田代直希、瀬川琉久、菅野ブルース、二上耀、西村文男、金近廉、荒尾岳、原修太、トビンマーカス海舟（福井ブローウィンズ）、ラシードファラーズ（京都ハンナリーズ）

≪ TEAM WHITE ≫

ヘッドコーチ：大野篤史（三遠ネオフェニックス / HC）

小川麻斗（京都ハンナリーズ）、田口成浩（秋田ノーザンハピネッツ）、赤穂雷太（秋田ノーザンハピネッツ）、 晴山ケビン（広島ドラゴンフライズ）、大倉颯太（アルバルク東京）、佐藤卓磨（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、 藤永佳昭（富山グラウジーズ）、内尾聡理（佐賀バルーナーズ） 石井講祐（シーホース三河）、小野龍猛（京都ハンナリーズ） 、伊藤俊亮（千葉ジェッツOB）、 大宮宏正（千葉ジェッツOB）、 佐藤博紀（千葉ジェッツOB / 千葉ジェッツ取締役）

【本人自筆メッセージ】

【選手プロフィール】

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◆西村 文男（Fumio Nishimura）

◆背番号：11

◆ポジション：PG

◆身長/体重：177cm / 72kg

◆生年月日：1986年9月24日

◆出身地：三重県

◆出身校：北陸高校 → 東海大学

◆国籍：日本

◆経歴：

2009-14 日立サンロッカーズ/日立サンロッカーズ東京

2014- 千葉ジェッツ

◆代表歴：

2009ユニバーシアード

2009東アジア競技大会

◆個人記録 等

個人通算4000得点 達成

B1リーグ通算 600アシスト 達成

JBL 2009-10 新人王

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