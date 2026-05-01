DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内1.5周年イベント「記憶喪失イベント　忘却は愛に溶ける」&「1.5th Anniversaryガチャ Part1」を開催！

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合同会社EXNOA


DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「記憶喪失イベント　忘却は愛に溶ける」と「1.5th Anniversaryガチャ Part1」を開催することをお知らせいたします。



公式サイト：https://mugenro.jp/


公式X：https://x.com/roman_mugenro



■ストーリーイベント「記憶喪失イベント　忘却は愛に溶ける」開催！




開催期間：5月1日（金）14:00 ～ 5月11日（月）22:59



本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。


イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。



※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。



＜イベント報酬内容＞




＜クリア特典＞


幻想的な煌艶美のアイ＆アイブロウ、幻想的な煌艶美のロングヘア、記憶の欠片に導かれし間、記憶喪失イベント　忘却は愛に溶ける参加記念称号、その他ゲーム内アイテム



＜ラブ度特典＞


幻想的な煌艶美のリップ＆チーク、【全7種】記憶の欠片を手にする彼ぬいぐるみ、「記憶喪失イベント　忘却は愛に溶ける」特別ストーリー良・椿・獅子雄、幻想的な煌艶美の彼コーデ、★5【記憶の欠片】ライ、その他ゲーム内アイテム



＜ランキング特典＞


記憶喪失イベント　忘却は愛に溶けるランキング称号、★5【記憶の欠片】ライ、幻想的な煌艶美のドレスコーデ、幻想的な艶美な煌めき、その他ゲーム内アイテム



■期間限定「1.5th Anniversaryガチャ Part1」開催中！




開催期間：5月1日（金）14:00 ～ 6月20日（土）15:59



本ガチャで新規登場となるカードは、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、1.5周年お祝いボイスもついてきます！



＜期間限定カード＞


★5【1.5th Anniversary】夜刀（CV：テトラポット登）




★5【1.5th Anniversary】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）




★5【1.5th Anniversary】獅子雄（CV：オベリスク=絽綺）





※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。




▼ゲーム起動はこちらから！


https://games.dmm.com/detail/mugenrou




【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/ App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）



▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか



【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。



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