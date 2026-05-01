DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内1.5周年イベント「記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける」&「1.5th Anniversaryガチャ Part1」を開催！
DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける」と「1.5th Anniversaryガチャ Part1」を開催することをお知らせいたします。
公式サイト：https://mugenro.jp/
公式X：https://x.com/roman_mugenro
■ストーリーイベント「記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける」開催！
開催期間：5月1日（金）14:00 ～ 5月11日（月）22:59
本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。
イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。
※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。
＜イベント報酬内容＞
＜クリア特典＞
幻想的な煌艶美のアイ＆アイブロウ、幻想的な煌艶美のロングヘア、記憶の欠片に導かれし間、記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける参加記念称号、その他ゲーム内アイテム
＜ラブ度特典＞
幻想的な煌艶美のリップ＆チーク、【全7種】記憶の欠片を手にする彼ぬいぐるみ、「記憶喪失イベント 忘却は愛に溶ける」特別ストーリー良・椿・獅子雄、幻想的な煌艶美の彼コーデ、★5【記憶の欠片】ライ、その他ゲーム内アイテム
＜ランキング特典＞
記憶喪失イベント 忘却は愛に溶けるランキング称号、★5【記憶の欠片】ライ、幻想的な煌艶美のドレスコーデ、幻想的な艶美な煌めき、その他ゲーム内アイテム
■期間限定「1.5th Anniversaryガチャ Part1」開催中！
開催期間：5月1日（金）14:00 ～ 6月20日（土）15:59
本ガチャで新規登場となるカードは、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、1.5周年お祝いボイスもついてきます！
＜期間限定カード＞
★5【1.5th Anniversary】夜刀（CV：テトラポット登）
★5【1.5th Anniversary】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）
★5【1.5th Anniversary】獅子雄（CV：オベリスク=絽綺）
※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。
※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。
▼ゲーム起動はこちらから！
https://games.dmm.com/detail/mugenrou
【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】
タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶
ジャンル：恋愛シミュレーションゲーム
プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/ App Store / Google Play
販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）
▼出演キャスト
テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉
あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか
【Romanteen18シリーズとは】
一日の終わりに幸せな夢を。
「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。
自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。
感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。
「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。
通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。
権利表記：(C)2024 EXNOA LLC developed by CYBIRD
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。