【TAC一級土木施工管理技士】直前期の決定版！一次対策演習セット（新商品）の販売を開始しました。

コンセプト

TAC株式会社

5月の直前期より本試験まではひたすら演習を通じて、「知識の定着」と「得点力を磨く期間」になります。渾身の予想問題で構成された中間テスト、直前テストを徹底的に繰り返すことで合格に近づきます。

※テキストと過去問題集、Webトレーニングは直前セットには含まれていません。予めご了承ください。

開講日

教室講座(新宿校)・・・・2026/5/3（日）13：30～

ビデオブース講座・・・2026/5/9（土）より視聴可（横浜校を除く）

Web通信講座・・・2026/5/8（金）教材発送

受講料

一次対策演習セット

教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座

\26,400

講座詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_doboku/doboku_crs_1ji_chokouzen.html

インターネットで申し込む

https://ec.tac-school.co.jp/targetyear?eukecourse_code=66004

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/