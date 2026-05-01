【TAC一級土木施工管理技士】直前期の決定版！一次対策演習セット（新商品）の販売を開始しました。
TAC株式会社
コンセプト
5月の直前期より本試験まではひたすら演習を通じて、「知識の定着」と「得点力を磨く期間」になります。渾身の予想問題で構成された中間テスト、直前テストを徹底的に繰り返すことで合格に近づきます。
※テキストと過去問題集、Webトレーニングは直前セットには含まれていません。予めご了承ください。
開講日
教室講座(新宿校)・・・・2026/5/3（日）13：30～
ビデオブース講座・・・2026/5/9（土）より視聴可（横浜校を除く）
Web通信講座・・・2026/5/8（金）教材発送
受講料
一次対策演習セット
教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座
\26,400
講座詳細
https://www.tac-school.co.jp/kouza_doboku/doboku_crs_1ji_chokouzen.html
インターネットで申し込む
https://ec.tac-school.co.jp/targetyear?eukecourse_code=66004
会社概要
会社名：TAC株式会社
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/