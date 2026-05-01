GWに富士山の自然で遊べる「富士すばるランド」で限定イベント「こびとの森づくり」を5/4(月)～5/6(水)の3日間限定開催！

富士観光開発株式会社▲富士すばるランド

富士観光開発株式会社（本社：山梨県南都留郡、代表取締役社長：志村和也）が運営する自然に囲まれたファミリー向けテーマパーク「富士すばるランド」では、自然環境の保護をテーマに園内に皆様の分身として「こびと」を作っていただくイベントを開催します。

ホームページ

https://www.subaruland.jp/

【富士すばるランド こびとの森づくり】

▲森の番人▲園内にいる番人たちを探してみてください

富士すばるランドの間伐材を使用し、ノミなどを使用して削ったこびとに顔を描き入れてご自身の分身として森を守る番人になっていただきます。つくったこびとの人形はすばるランド園内に飾られるので、ぜひ次回来園された際に探してみてください！

実施期間はGW期間中の5/4(月)～5/6(水)（※期間は前後する可能性がございます）

お子様と一緒に特別なゴールデンウイークをお過ごしいただけます。

富士すばるランドのGW情報はこちら！ :https://www.subaruland.jp/

【イベント概要】

■開催日時：2026年5月4日(月) ～ 5月6日(水)

■所要時間：5～15分（※工程により前後する可能性がございます）

■参加費：

ジュカの森入場にワンデーパスもしくは回数券（2枚）が必要になります。

・ワンデーパス(アトラクション乗り放題)：

┗大人(中学生以上)3,700円 小人（4歳～小学生）3,100円 3歳以下無料

・ふじのすけチケット(同伴犬・3歳以下のお子様連れの方など アトラクションご利用のない方)

┗お一人様 2,000円

・乗り物回数券

┗2枚つづり 1,000円

■場所：富士すばるランド「ジュカの森」

■備考：作成は1人1体になります。

※天候や状況により、内容が変更になる場合がございます。

※期間は前後する可能性がございます。

※4月より、ジュカの森エリアもワンデーパスもしくは回数券（2枚）が必要になっております。

【ジュカの森について】

ジュカの森は、「富士すばるランド」の一番奥にある富士山の自然を体験できるエリアです。親子で冒険し、挑戦し、五感をいっぱい刺激し、たくさん笑える学びの森です。ジュカの森ではいろんな体験ができます。火おこし体験や、のこぎり体験など、こどもが成長できるプログラムが盛り沢山で、子どもたちが自然体験を通じて報酬をもらい、エリア内でお菓子と交換できる「ワイワイマーケット」も登場します。エリア入口付近にはジュカの森に入らなくても利用可能なアスレチック遊具もあります。

▲火おこしや巻き割り体験も。▲ジュカの森のお店「ワイワイマーケット」▲自分でつくる焼きマシュマロ。▲みんなで一緒に協力！

【富士すばるランドとは】

富士すばるランドは、富士スバルライン料金所手前にある、大自然に囲まれたファミリー向けテーマパーク。ツリーハウスやツリーデッキなど、大自然を活かした「自然体験基地どんぐりコース」や2つの迷路、オフロードバギーに乗って走行する爽快アトラクション「ふじのすけのバギーランド」、「ジャンボすべり台」など体を動かしながら遊ぶ様々なアトラクションやアスレチックが揃っています。またわんちゃんも入園可能で、ドッグランやトリミングができるドッグサロン、犬用グッズが並ぶショップがあり愛犬家にも人気です。

▲富士山の玄関口、富士スバルライン沿いの遊園地▲わんちゃんも大歓迎！▲自然体験基地どんぐりコース▲ロールグライダー

隣接の「シルバンズ・カフェ」では軽食をご用意し、併設の醸造所で造られたクラフトビール「富士桜高原麦酒」も味わえます。涼しい高原の風が吹き抜けるテラス席は、園内で遊ぶ合間の休憩にぴったりで、ワンちゃんと一緒にくつろぐこともできます。また、入園しない方でも、誰でも利用可能ですので富士山・河口湖へのドライブの途中での立ち寄り利用にもおすすめです。

また、隣接する完全予約制キャンプ場「すばるランド CAMP FIELD」は電源付きサイト1区画を含んだ全25区画(天然芝)のオートサイトで、「ワンデーパス付き」と「区画のみ」のプランがあり、ワンデーパス付きプランも人気です。

▲隣接の「シルバンズ カフェ＆ショップ」▲完全予約制キャンプ場「すばるランドCAMP FIELD」

キャンプ場詳細・ご予約はこちらから！ :https://www.nap-camp.com/yamanashi/14933

富士すばるランド

■所 在 地：〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津字剣丸尾6663-1

■TEL： 0555-72-2239

■営業時間：10：00～17：00（土日祝日および8月は9：30～）

■チケット料金

・ワンデーパス(アトラクション乗り放題)：

┗大人(中学生以上)3,700円 小人（4歳～小学生）3,100円 3歳以下無料

・ふじのすけチケット(同伴犬・3歳以下のお子様連れの方など アトラクションご利用のない方)

┗お一人様 2,000円

・同伴犬

┗無料

■アクセス：中央自動車道河口湖ICから約10分（富士スバルライン料金所手前）

■URL： https://www.subaruland.jp/