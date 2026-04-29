中小企業の生成AI導入を順序設計で成功に導く支援資料を無料公開

株式会社コミクス

人手不足と業務効率化が同時に求められる中、中小企業では生成AI導入の必要性が高まっています。

一方で、効果的な活用方法が分からない、推進人材が足りない、社内ルールが未整備といった理由から、導入が止まる企業も少なくありません。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、中小企業が最初に取り組むべき生成AI活用領域を整理した実践資料を無料公開し、「生成AI活用支援パック」の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

中小企業庁の調査では、デジタル化の取組段階が進むほど、売上面・コスト面・人材面で効果を感じる事業者の割合が高まる傾向が示されています。一方で、DX推進上の課題として「費用の負担が大きい」「DXを推進する人材が足りない」と回答する事業者が多く、限られた人員と予算の中で何から着手すべきかを決めきれない企業が多いのが実態です。

総務省の調査でも、日本企業の生成AI活用方針策定は進みつつある一方、中小企業では「方針を明確に定めていない」が約半数を占めています。また、生成AI導入時の懸念としては「効果的な活用方法がわからない」が最も多く挙げられています。

コミクスでは、中小企業の生成AI導入において重要なのは、最先端の技術をいきなり導入することではなく、社員が「便利だ」と実感でき、失敗しても事業リスクが小さい領域から始めることだと考えています。全社展開、外部丸投げ、高額な実証実験から入るのではなく、議事録、問い合わせ対応、社内ナレッジ活用の順に小さく成功体験を積み上げることが、定着への近道です。

特に中小企業では、担当者が兼務で推進するケースが多く、初期段階で負荷の大きい仕組みを導入すると、運用が定着する前に止まってしまいます。そのため、最初のテーマ選定では「削減時間を測れること」「社内で修正できること」「顧客や採用候補者に直接影響しないこと」を重視する必要があります。

■ 提供内容

1）中小企業向け資料の無料配布

今回公開する資料「AI活用で中小企業が最初にやるべき3つのこと」では、生成AI導入に失敗しやすい典型パターンと、最初に着手すべき領域を実務目線で整理しています。

・いきなり全社展開、最先端活用、外部丸投げで失敗する理由

・第1の一手として取り組むべき議事録・文字起こし自動化

・第2の一手として進める問い合わせ対応の半自動化

・第3の一手として検討する業務マニュアルと社内ナレッジのRAG化

・3カ月、6カ月、9カ月で進める現実的な導入順序

・経営者が着手前に確認すべき5つの問い

2）「生成AI活用支援パック」の相談受付

コミクスでは、資料公開にあわせて、中小企業向けに生成AI活用支援パックの相談受付を開始します。本支援では、単なるツール紹介ではなく、現場で使われ続ける運用設計を重視しています。

・生成AIを安全に使うための利用環境構築

・社外秘情報、個人情報、顧客データの扱いを整理するガイドライン策定

・議事録、問い合わせ対応、社内ナレッジ活用を定着させる研修と伴走支援

■ 特長・強み

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。オンライン相談時に資料をご提供します。

・失敗しても事業影響が小さい領域から始めるスモールスタート設計

・現場担当者が迷わず使える議事録テンプレート、問い合わせ回答テンプレートを整備

・最終判断を人間が行う運用を前提に、誤回答や情報漏えいのリスクを抑制

・属人化した社内ノウハウを、将来的に組織資産として活用できる状態へ移行

コミクスが支援した30名規模のメーカーでは、議事録自動化から着手したことで月50時間、年間300万円相当の効率化につながりました。最初に社員が生成AIの利便性を体感したことで、その後の問い合わせ対応や社内ナレッジ活用への展開も進めやすくなっています。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・生成AI導入を検討している中小企業の経営者

・業務効率化を任されている管理部門、情報システム部門、DX推進担当者

・営業、総務、製造、カスタマーサポートなど、現場業務の属人化に課題を持つ部門責任者

活用シーン例

・会議の文字起こし、要約、決定事項、タスク抽出を自動化したい場合

・社内問い合わせや顧客メールの返信案作成を効率化したい場合

・ベテラン社員の経験や過去案件の記録を、若手社員が検索・活用できる状態にしたい場合

■ 今後の展望

コミクスは、生成AI導入を一度きりのツール導入で終わらせず、業務設計、社内ルール、人材育成、運用改善までを一体で支援します。中小企業が限られた人員と予算の中でも成果を出せるよう、最初の3カ月で小さな成功体験を作り、6カ月で社内定着、9カ月以降で攻めの活用へ広げる支援を強化します。

また、無料相談では、現在の業務課題、会議時間、問い合わせ件数、社内ナレッジの管理状況を確認し、最初に取り組むべきテーマを可視化します。生成AIを導入すべきかどうかではなく、どの順序で導入すれば失敗確率を下げられるかを、企業ごとの実態に合わせて提案します。

AI活用の無料相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。オンライン相談時に資料をご提供します。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生