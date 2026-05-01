枯れないお花×癒しの音色 母の日に贈る『プリザーブドフラワーオルゴール』などギフト商品をオルゴール専門店が厳選販売中
株式会社翔屋(所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：木村 健一)が運営する「オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA」「カリヨン オンラインショップ」楽天サイト「おうちdeボンマルシェ」では、2026年5月10日(日)母の日のギフトにおすすめのオルゴールを好評発売中です。
▼オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA
https://cariyoko.shop/
▼オルゴールショップ カリヨン オンラインショップ
https://cariyoko.net/
▼楽天市場 おうちdeボンマルシェ
https://item.rakuten.co.jp/bonnemarche/c/0000000204/
プリザーブドフラワーオルゴール
■オルゴール専門店が選ぶギフトアイテム
株式会社翔屋は、下記オルゴール事業を幅広く展開しています。
○京都嵐山オルゴール博物館
○リュージュ販売株式会社(スイスREUGEオルゴール日本総代理店)
○クラシカルミュージック株式会社(アメリカポーターオルゴール日本総代理店)
〇オルゴールショップ カリヨン
また、大ヒット商品「なめらかぷりん」などのスイーツを販売しているECサイト「おうちdeボンマルシェ」でも、おうち時間を楽しむアイテムとしてオルゴールの販売を始めました。
数あるオルゴールの中から、厳選したオルゴールをご紹介しています。
■プリザーブドフラワーオルゴール
価格：7,040円(税込)～
母の日にお花を贈られる方も多いですが、今年は"枯れないお花"プリザーブドフラワーにオルゴールを組み込んだ「プリザーブドフラワーオルゴール」を贈ってみてはいかがでしょうか?
年間を通して目でも耳でも楽しめるオルゴールは、いつまでも思い出に残るギフトとなることでしょう。日常の風景に加えるだけで、華やかな空間を演出します。
オルゴールの曲は、幅広い年代に人気の「星に願いを」でご用意しています。
フラワーバッグMピンク
香水瓶ラウンドグリーン
■音を楽しむオルゴール
価格：7,040円(税込)
どの方向からもムーブメントの動きがよくわかるアクリルケースのオルゴール。
一般的なオルゴールと比べて音域が多く演奏時間が長いのが特徴で、バラエティ豊かな曲目から選べる人気のオルゴールです。
音を楽しむオルゴール
■京都嵐山オルゴール博物館オリジナル マッチ箱オルゴール
価格：3,600円(税込)
地元京都の和紙を使用したマッチ箱型のオリジナルオルゴール。
京都嵐山オルゴール博物館で人気のオートマタ(西洋の自動人形)"ピエロ・エクリヴァン"を可愛らしくデフォルメしたキャラクターがマッチ箱から出てくる、思わず笑みがこぼれるアイテムです。
マッチ箱オルゴール エクリヴァン
京都嵐山オルゴール博物館オリジナル
■その他いろいろな種類のオルゴールをご用意しています
母の日ギフトだけではなく、様々なギフトシーンにおすすめのアイテムやご自身で楽しむためのオルゴールなど、バラエティ豊かに取り揃えています。ぜひご利用ください！
3,000円～(税込）のギフトをご用意しています。
※人気商品はお品切れの可能性もございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。
【各ショップ概要】
▼オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA
所在地 ： 〒220-8522 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2F
TEL ： 045-212-1180
アクセス： 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩約5分
営業時間： 10：00～18：00
URL ： https://cariyoko.shop/
▼オルゴールショップ カリヨンオンラインショップ
URL： https://cariyoko.net/
▼楽天市場 おうちdeボンマルシェ オルゴール特集ページ
URL： https://item.rakuten.co.jp/bonnemarche/c/0000000204/