株式会社翔屋(所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：木村 健一)が運営する「オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA」「カリヨン オンラインショップ」楽天サイト「おうちdeボンマルシェ」では、2026年5月10日(日)母の日のギフトにおすすめのオルゴールを好評発売中です。





▼オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA

https://cariyoko.shop/





▼オルゴールショップ カリヨン オンラインショップ

https://cariyoko.net/





▼楽天市場 おうちdeボンマルシェ

https://item.rakuten.co.jp/bonnemarche/c/0000000204/





プリザーブドフラワーオルゴール





■オルゴール専門店が選ぶギフトアイテム

株式会社翔屋は、下記オルゴール事業を幅広く展開しています。

○京都嵐山オルゴール博物館

○リュージュ販売株式会社(スイスREUGEオルゴール日本総代理店)

○クラシカルミュージック株式会社(アメリカポーターオルゴール日本総代理店)

〇オルゴールショップ カリヨン





また、大ヒット商品「なめらかぷりん」などのスイーツを販売しているECサイト「おうちdeボンマルシェ」でも、おうち時間を楽しむアイテムとしてオルゴールの販売を始めました。





数あるオルゴールの中から、厳選したオルゴールをご紹介しています。









■プリザーブドフラワーオルゴール

価格：7,040円(税込)～

母の日にお花を贈られる方も多いですが、今年は"枯れないお花"プリザーブドフラワーにオルゴールを組み込んだ「プリザーブドフラワーオルゴール」を贈ってみてはいかがでしょうか?

年間を通して目でも耳でも楽しめるオルゴールは、いつまでも思い出に残るギフトとなることでしょう。日常の風景に加えるだけで、華やかな空間を演出します。

オルゴールの曲は、幅広い年代に人気の「星に願いを」でご用意しています。





フラワーバッグMピンク

香水瓶ラウンドグリーン





■音を楽しむオルゴール

価格：7,040円(税込)

どの方向からもムーブメントの動きがよくわかるアクリルケースのオルゴール。

一般的なオルゴールと比べて音域が多く演奏時間が長いのが特徴で、バラエティ豊かな曲目から選べる人気のオルゴールです。





音を楽しむオルゴール





■京都嵐山オルゴール博物館オリジナル マッチ箱オルゴール

価格：3,600円(税込)

地元京都の和紙を使用したマッチ箱型のオリジナルオルゴール。

京都嵐山オルゴール博物館で人気のオートマタ(西洋の自動人形)"ピエロ・エクリヴァン"を可愛らしくデフォルメしたキャラクターがマッチ箱から出てくる、思わず笑みがこぼれるアイテムです。





マッチ箱オルゴール エクリヴァン

京都嵐山オルゴール博物館オリジナル





■その他いろいろな種類のオルゴールをご用意しています

母の日ギフトだけではなく、様々なギフトシーンにおすすめのアイテムやご自身で楽しむためのオルゴールなど、バラエティ豊かに取り揃えています。ぜひご利用ください！

3,000円～(税込）のギフトをご用意しています。





※人気商品はお品切れの可能性もございます。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。









【各ショップ概要】





▼オルゴールショップ カリヨンYOKOHAMA

所在地 ： 〒220-8522 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 2F

TEL ： 045-212-1180

アクセス： 横浜高速鉄道みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩約5分

営業時間： 10：00～18：00

URL ： https://cariyoko.shop/





▼オルゴールショップ カリヨンオンラインショップ

URL： https://cariyoko.net/





▼楽天市場 おうちdeボンマルシェ オルゴール特集ページ

URL： https://item.rakuten.co.jp/bonnemarche/c/0000000204/