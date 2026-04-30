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現代美術家・ヤノベケンジ氏と大阪電気通信大学の学生がコラボ〜アート×ゲームの新たな挑戦〜
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市、学長：塩田邦成）は、京都芸術大学（京都市左京区、学長：佐藤卓）と相愛大学（大阪市住之江区、学長：釈徹宗）と連携し、現代美術家・ヤノベケンジ氏の代表作「SHIP‘S CAT」をモチーフとしたアーケード型シューティングゲーム作品『SHIP’S CATの大冒険 (The Great Adventure of SHIP‘S CAT)』を共同制作しました。
本作品は、ヤノベケンジ氏が制作した彫刻作としてのアーケード筐体「The Spaceship of SHIP‘S CAT」に実装されるとともに、4月25日（土）より大阪中之島美術館（大阪市北区）で開催されている特別展「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。―森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわ―」の特設ショップにて、専用の展示筐体にてプレイ可能な状態で展示されるほか、5月2日（土）にはヤノベケンジ氏と本学開発チームによる公開記念イベントも開催されます。
【本件のポイント】
■産学・大学間連携：3大学（大阪電気通信大学・京都芸術大学・相愛大学）がそれぞれの専門領域（プログラム・デザイン・サウンド）を活かし、プロのクリエイターと共に開発
■アートのゲーム化：現代美術家・ヤノベケンジ氏の作品世界彫を、ピクセルアーティスト・BAN8KU氏のアートワークをもとに2Dゲームへと昇華
■美術館での実機体験：美術館の展示空間において、観客が実際に「プレイできるアート作品」として体験可能
The Spaceship of SHIP'S CAT
撮影：Omote Nobutada
作品：Kenji Yanobe
ピクセルアート：BAN8KU / thePIXEL
【本件の概要】
大阪電気通信大学は、「ゲームの新たな可能性」を切り拓くべく、既存の枠組みを超えた挑戦を続けています 。本プロジェクト「YANOKEN PROJECT」は、現代美術家・ヤノベケンジ氏監修のもと、「静」のアートを、「動」のゲーム体験へと昇華させる試みです。単なるエンターテインメントとしてのゲーム制作に留まらず、美術館という文化的な発信拠点において「プレイできる芸術」を提案しています。
ホテル アンテルーム 京都の豊川泰行氏が発起人となり、株式会社 Skeleton Crew Studioの村上雅彦をプロデューサーに迎え、ヤノベケンジ氏の監修のもと、本学の総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻 森善龍准教授が京都芸術大学キャラクターデザイン学科 村上聡教授とゲームデザインを担当し、相愛大学音楽学部 郄⽊了慧教授（特命）がサウンド・ディレクターを担当しました。
また、本ゲーム作品では、ピクセルアーティスト・BAN8KU氏がアートワークを手掛け、本学のデジタルゲーム学科・ゲーム＆メディア学科※の学生と京都芸芸術大学、相愛大学の学生たちがプログラミング、イラストレーションやアニメーション、サウンドの制作などを担当。本学の学生は森准教授の指導のもと、プログラムチームとして実装作業をメインに行いました。
制作風景
本学では今後も、学生が実社会のプロフェッショナルや他大学と交わり、新しい価値を創造できる挑戦の場を提供し続けてまいります。
【プロジェクトの指導教員および担当領域】
ディレクター／ヤノベケンジ
アートワーク／BAN8KU（the PIXEL）
プロデューサー／村上雅彦（スケルトンクルースタジオ）、豊川泰行（ホテルアンテルーム京都）
ゲームデザイン／森 善龍（大阪電気通信大学）、村上 聡（京都芸術大学）
サウンドデザイン／高木了慧（相愛大学）
【学生開発チーム】
プログラミング実装／大阪電気通信大学 総合情報学部デジタルゲーム学科※、ゲーム＆メディア学科※
デザイン制作／京都芸術大学 キャラクターデザイン学科
サウンド制作／相愛大学
大阪電気通信大学 学生開発チーム
【展覧会開催概要】
イベント名：驚異の部屋の私たち、消滅せよ。ー森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわー
会期 ：2026年4月25日（土）−7月20日（月・祝）
開場時間 ：10時ー17時（入場は16時30分まで）
会場 ：大阪中之島美術館 5階展示室
観覧料 ：一般 1900円、高大生1300円、小中生500円
公式URL ：https://nakka-art.jp/exhibition-post/sayonara-2026/
【ゲーム作品の展示概要】
イベント名：アートゲーム SHIP’S CATの大冒険 体験イベント
開催日時 ：2026年5月2日（土）- 5⽉6日（木） 10時 - 17時
会場 ：大阪中之島美術館 「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。ー 森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわー」特設ショップ内
参加費 ：無料
＊体験には当日の観覧券が必要であり、本体験イベントのみのご参加はできません。
詳細URL：https://nakka-art.jp/event-post/sayonara-20260428/
【公開記念イベント開催概要】
イベント名：アートゲーム SHIP’S CATの大冒険 公開記念イベント
開催日 ：2026年5月2日（土）
開場時間 ：14時ー16時（開場13時30分）
会場 ：大阪中之島美術館 1階ホール
参加費 ：無料※本展の観覧券（利用後の半券可）が必要
詳細URL ：https://nakka-art.jp/event-post/sayonara-20260502/
【関連リンク】
総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻
https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/dg/
総合情報学部デジタルゲーム学科ゲーム＆メディア専攻
https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/gm/
研究室紹介サイトWHO’S LAB（森善龍准教授）
https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/mori/
※2026年4月より総合情報学部デジタルゲーム学科・ゲーム＆メディア学科は総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻・ゲーム＆メディア専攻へ
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18-8
TEL：072-824-3325
FAX：072-824-1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
【本件のポイント】
■産学・大学間連携：3大学（大阪電気通信大学・京都芸術大学・相愛大学）がそれぞれの専門領域（プログラム・デザイン・サウンド）を活かし、プロのクリエイターと共に開発
■アートのゲーム化：現代美術家・ヤノベケンジ氏の作品世界彫を、ピクセルアーティスト・BAN8KU氏のアートワークをもとに2Dゲームへと昇華
■美術館での実機体験：美術館の展示空間において、観客が実際に「プレイできるアート作品」として体験可能
The Spaceship of SHIP'S CAT
撮影：Omote Nobutada
作品：Kenji Yanobe
ピクセルアート：BAN8KU / thePIXEL
【本件の概要】
大阪電気通信大学は、「ゲームの新たな可能性」を切り拓くべく、既存の枠組みを超えた挑戦を続けています 。本プロジェクト「YANOKEN PROJECT」は、現代美術家・ヤノベケンジ氏監修のもと、「静」のアートを、「動」のゲーム体験へと昇華させる試みです。単なるエンターテインメントとしてのゲーム制作に留まらず、美術館という文化的な発信拠点において「プレイできる芸術」を提案しています。
ホテル アンテルーム 京都の豊川泰行氏が発起人となり、株式会社 Skeleton Crew Studioの村上雅彦をプロデューサーに迎え、ヤノベケンジ氏の監修のもと、本学の総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻 森善龍准教授が京都芸術大学キャラクターデザイン学科 村上聡教授とゲームデザインを担当し、相愛大学音楽学部 郄⽊了慧教授（特命）がサウンド・ディレクターを担当しました。
また、本ゲーム作品では、ピクセルアーティスト・BAN8KU氏がアートワークを手掛け、本学のデジタルゲーム学科・ゲーム＆メディア学科※の学生と京都芸芸術大学、相愛大学の学生たちがプログラミング、イラストレーションやアニメーション、サウンドの制作などを担当。本学の学生は森准教授の指導のもと、プログラムチームとして実装作業をメインに行いました。
制作風景
本学では今後も、学生が実社会のプロフェッショナルや他大学と交わり、新しい価値を創造できる挑戦の場を提供し続けてまいります。
【プロジェクトの指導教員および担当領域】
ディレクター／ヤノベケンジ
アートワーク／BAN8KU（the PIXEL）
プロデューサー／村上雅彦（スケルトンクルースタジオ）、豊川泰行（ホテルアンテルーム京都）
ゲームデザイン／森 善龍（大阪電気通信大学）、村上 聡（京都芸術大学）
サウンドデザイン／高木了慧（相愛大学）
【学生開発チーム】
プログラミング実装／大阪電気通信大学 総合情報学部デジタルゲーム学科※、ゲーム＆メディア学科※
デザイン制作／京都芸術大学 キャラクターデザイン学科
サウンド制作／相愛大学
大阪電気通信大学 学生開発チーム
【展覧会開催概要】
イベント名：驚異の部屋の私たち、消滅せよ。ー森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわー
会期 ：2026年4月25日（土）−7月20日（月・祝）
開場時間 ：10時ー17時（入場は16時30分まで）
会場 ：大阪中之島美術館 5階展示室
観覧料 ：一般 1900円、高大生1300円、小中生500円
公式URL ：https://nakka-art.jp/exhibition-post/sayonara-2026/
【ゲーム作品の展示概要】
イベント名：アートゲーム SHIP’S CATの大冒険 体験イベント
開催日時 ：2026年5月2日（土）- 5⽉6日（木） 10時 - 17時
会場 ：大阪中之島美術館 「驚異の部屋の私たち、消滅せよ。ー 森村泰昌・ヤノベケンジ・やなぎみわー」特設ショップ内
参加費 ：無料
＊体験には当日の観覧券が必要であり、本体験イベントのみのご参加はできません。
詳細URL：https://nakka-art.jp/event-post/sayonara-20260428/
【公開記念イベント開催概要】
イベント名：アートゲーム SHIP’S CATの大冒険 公開記念イベント
開催日 ：2026年5月2日（土）
開場時間 ：14時ー16時（開場13時30分）
会場 ：大阪中之島美術館 1階ホール
参加費 ：無料※本展の観覧券（利用後の半券可）が必要
詳細URL ：https://nakka-art.jp/event-post/sayonara-20260502/
【関連リンク】
総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻
https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/dg/
総合情報学部デジタルゲーム学科ゲーム＆メディア専攻
https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/gm/
研究室紹介サイトWHO’S LAB（森善龍准教授）
https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/mori/
※2026年4月より総合情報学部デジタルゲーム学科・ゲーム＆メディア学科は総合情報学部デジタルゲーム学科デジタルゲーム専攻・ゲーム＆メディア専攻へ
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18-8
TEL：072-824-3325
FAX：072-824-1141
メール：kouhou@osakac.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/