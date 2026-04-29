⭐AmazonスマイルSALE GW 限定特価

4月30日～5月3日の期間限定で、Windows 11 正規DSP版ライセンス を本数限定・特別価格で販売いたします。 さらに期間中は、購入価格の 5％分のAmazonポイント を付与。 Windows 11を導入予定の方は、正規DSP版ライセンスをお得に入手できるチャンスです。 数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。

⭐ Windows 11で、AI時代のPC環境へ

Windows 11は、ChatGPTやGeminiなどのAIサービスを活用するこれからのPC環境に適したOSです。 洗練された操作画面、強化されたセキュリティ、クラウド連携、快適なマルチタスク機能により、日々の業務・学習・制作作業をよりスムーズに進められます。 最新アプリへの対応や継続的なセキュリティ更新も備えており、これからWindows環境を整える方におすすめです。

⭐DSP版とパッケージ版・オンラインコード版の違い

◆ライセンス認証の柔軟性 リテール版は、Microsoftアカウントに紐づけておくことで、PCの故障や買い替え時などに、別のPCへ移行して再認証できる場合があります。ただし、同時に使用できるのは1台のPCのみです。 一方、DSP版は、導入した1台のPCに紐づくライセンスです。同じPCへの再インストールは可能ですが、別のPCへの移行利用は原則できません。特に、マザーボード交換など大幅なハードウェア変更があった場合、再認証できない可能性があるため、この「移行の自由度」がリテール版との最大の違いです。

◆サポート体制の違い リテール版はMicrosoftの直接サポート対象です。 DSP版はシステムビルダーである当社がサポート窓口となり、元Microsoft上級技術者の専任担当者が導入からトラブル対応までサポートします。

◆機能 リテール版とDSP版で、Windows 11としての機能に違いはありません。 違いはライセンスの移行条件とサポート体制です。

◆価格 DSP版は、リテール版よりもお求めやすい価格が魅力です。 同じWindows 11の機能を、よりコストを抑えて導入できます。

Amazonスマイルセールゴールデンウィーク 開催概要

セール期間： 2026年4月30日(木)～5月3日(日) 販売サイト： Amazon ニューライフニューデザイン株式会社 公式ストア

https://www.amazon.co.jp/newlifenewdesing https://www.amazon.co.jp/newlifenewdesing

会社概要

会社名：ニューライフニューデザイン株式会社（NewLife NewDesign） 所在地：和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1435 代表者：代表取締役 瀬川 正博 事業：ソフトウェア販売、小型PC-OEM販売、ワンボードコンピューターのシステム販売

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