【累計160万部突破！ 】大人気異世界ファンタジー『ＪＫハルは異世界で娼婦になった』（平鳥コウ著）が新潮文庫nexに登場！　4月22日発売決定です！

株式会社新潮社

「小説家になろう」にて2016-2017年に連載され、一躍話題となった本作。2019年に『このライトノベルがすごい！』単行本・ノベルズ部門で9位を獲得しました。漫画家・山田J太氏によるコミカライズは、累計160万部を突破する大ヒットを記録。続編シリーズとして「ＪＫハルは異世界で娼婦になったsummer」「ＪＫハルは異世界で娼婦になったautumn」が発表されており、現在は最終章となる「ＪＫハルは異世界で娼婦になったwinter」がコミックバンチKaiにて連載中です。

新潮文庫nexでは書籍未収録の掌編を増補した〈完全版〉として、シリーズ全作の刊行を予定しています！ 唯一無二の痛快〈異世界〉夜職ファンタジーを、ぜひ新潮文庫nexでお楽しみください！

■内容紹介

この世界を生きるには、強くなきゃいけない。

交通事故に遭い気づくと異世界に転移していた小山ハル。同時に転移した陰キャ同級生の千葉はチートで無双するも、男尊女卑な世界でハルは酒場兼娼館「夜想の青猫亭」で働くことを余儀なくされる。それでも同僚のルぺ、シクラソ、缶蹴り友達ら温かい仲間に助けられ不慣れながらも楽しく暮らしていた。あの人が来るまでは……。平成生まれのハルが暴れ回る異世界転生ファンタジー！

装画：山田J太

■コミカライズ紹介

コミカライズ版も大好評発売中です！ 第一話は下記ボタンより、無料でお読みいただけます！

漫画：山田J太

試し読みはこちら！ :https://kuragebunch.com/episode/13933686331621183372

■著者紹介：平鳥コウ（ヒラトリ・コウ）

2016（平成28）年から「小説家になろう」に掲載していた『JKハルは異世界で娼婦になった』が話題となり、2017年に書籍化される。その後、同作はコミカライズされ累計160万部を超える大ヒットを記録した。

■書籍データ

【タイトル】〈完全版〉ＪＫハルは異世界で娼婦になった

【著者名】平鳥コウ

【発売日】2026/4/22

【造本】新潮文庫

【定価】880円（税込）

【ISBN】978-4-10-180330-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180330/