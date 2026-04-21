【法人向け】「SNS炎上対策研修」支援を強化 SNS運用支援実績100社以上の株式会社EmpaC

株式会社EmpaC

株式会社EmpaC（本社：東京都品川区、代表取締役：松山真衣、以下「EmpaC」）は、企業・自治体・教育機関向けに提供している「SNS炎上対策研修」支援を強化いたしました。

社員個人のSNS利用が企業ブランドや信頼に影響を及ぼすケースも増えています。EmpaCでは、これまでのSNSマーケティング支援実績と現場知見をもとに、企業アカウント運用における炎上予防と、社員個人のSNSリテラシー向上の両面から、組織全体のリスク対策を支援しています。EmpaCはこれまで100社以上の企業のSNSマーケティングを支援しており、企業研修や大学講師も務めています。

提供強化の背景

SNSは、企業にとって認知拡大、ファン形成、採用、販促、顧客接点づくりなど、さまざまな目的で活用される重要なコミュニケーション手段ですが、他媒体に比べて炎上リスクを抱えやすい側面があります。

また、炎上による影響は企業アカウントに限らず、減給・解雇、損害賠償、誹謗中傷、就職や転職への影響、デジタルタトゥー化などのリスクが示されています。

実際に企業現場では、

- 「公式アカウントの投稿管理はしているが、社員個人のSNS利用まで教育できていない」- 「業務とプライベートの境界が曖昧で、何を投稿してよいか判断基準がない」- 「店舗スタッフや若手社員、アルバイトを含めた全社的なSNSリテラシーを高めたい」といった課題が多く見られます。

こうした状況を受け、EmpaCでは、企業アカウント向け炎上対策研修に加え、社員個人向けSNSリテラシー研修も含めた支援を提供しています。

研修の特徴

EmpaCの「SNS炎上対策研修」は、「企業アカウント向け」や「社員個人向け」等、現状のヒアリングを元にオリジナルカリキュラムを作成して研修を行うので、お客様の課題や理解度にフィットする研修をご提供します。

1．企業アカウント向け 炎上対策研修企業公式アカウントの運用担当者、広報・マーケティング担当者、採用担当者などを対象に、以下のような内容を扱います。- SNS活用における代表的なリスク- 炎上が起こる構造と拡散のメカニズム- 実際の企業炎上事例の分析- 投稿前に確認すべきチェックポイント- コメント、DM、フォロー、いいね対応時の注意点- 機密情報、著作権、肖像権、差別表現、トレンド便乗時の留意事項- ダブルチェック、トリプルチェック体制の考え方- ネガティブ投稿に先手を打つ「アクティブサポート」の考え方2．社員個人向け SNSリテラシー研修

社員個人向け研修では、公式アカウント担当者に限らず、全社員・店舗スタッフ・アルバイト・内定者などを対象に、「個人の投稿が会社や自分自身にどう影響するのか」をわかりやすく整理します。

- 個人アカウントでも企業や所属が紐づいて見られるリスク- 業務中の写真投稿、社内風景投稿、未公開情報投稿の危険性- 軽い気持ちの投稿が炎上につながる典型パターン- 差別表現、不適切発言、迷惑行為投稿のリスク- スクリーンショット拡散や転載による“消せないリスク”- 就職・転職・人間関係に影響するデジタルタトゥーの考え方- 「これは投稿してよいか」を判断するための基準- トラブル発生時に自己判断せず、社内に相談する初動の重要性今後の展開

今後EmpaCでは、企業向けのSNS炎上対策研修に加え、部門別・業種別・階層別に内容を最適化した研修設計や、SNSガイドライン整備、緊急時対応フロー構築、運用体制設計支援まで一貫して提供してまいります。

SNSが企業活動において当たり前のインフラとなった今、発信力だけでなく、組織としての判断力とリスク感度、そして社員一人ひとりのSNSリテラシーを高める支援を通じて、長く愛されるブランドづくりに貢献してまいります。

株式会社EmpaC 代表取締役 松山真衣 コメント

SNSは、企業とユーザーが直接つながり、言葉や想いを届け合える、大きな可能性を持った場所だと思っています。私たちは、SNSをただ情報を発信する場ではなく、ブランドと人が出会い、少しずつ信頼を育て、やがてファンになっていただける関係をつくる場所だと考えています。

一方で、その距離が近いからこそ、伝え方や受け取られ方を少し誤るだけで、ブランドだけでなく、お客様や関係者、そして発信した本人にまで影響が及んでしまうことがあります。

だからこそ、炎上をただ怖がって発信を止めるのではなく、正しく理解し、備えながら、安心してSNSを楽しみ、活用していける状態をつくることが大切だと考えています。

本来SNSは、人と人がつながり、ブランドの魅力や想いを届け、愛着や共感を育てていける、とても素敵な場所です。

その可能性を安心して広げていくためにも、EmpaCはこれからも、企業の皆さまが自分たちらしい発信を続けながら、ユーザーとのあたたかな関係性を築き、長く愛されるブランドを育てていけるよう、実践的な支援を続けてまいります。

研修導入をご検討中の企業様へ

EmpaCでは、企業アカウント運用における炎上対策研修に加え、社員個人向けSNSリテラシー研修、SNSガイドライン整備、緊急時対応フロー設計まで一貫してご相談いただけます。

お問い合わせフォームはこちら(https://webforms.pipedrive.com/f/64JqTxIjNkBlcv7zpGg5C8tv8QWNiH5YaPMazzSZxNcnLoZdG9MfVWe7k2wwUuHO0z)

株式会社EmpaCについて

EmpaC= Empathy＋Community

当社が提供するSNSマーケティングサービスは、各SNSプラットフォームの特性を把握し、ブランドに適したコンテンツ戦略を展開することで、効果的なエンゲージメントを創出します。

会社概要

会社名：株式会社EmpaC（https://www.empac.co.jp/(https://www.empac.co.jp/)）

事業内容：ソーシャルメディアマーケティング事業、グラフィックデザイン・広告・映像の企画及び制作

本件に関するお問い合わせ先

株式会社EmpaC 営業担当：奥山

E-mail：okuyama@empac.co.jp

URL：https://www.empac.co.jp/

お問い合わせフォームはこちら(https://webforms.pipedrive.com/f/64JqTxIjNkBlcv7zpGg5C8tv8QWNiH5YaPMazzSZxNcnLoZdG9MfVWe7k2wwUuHO0z)