[Bowers & Wilkins イベント情報] 東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAでマンスリーの予約制試聴イベントを実施

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオ・ブランドBowers & Wilkinsは、2026年1月より東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施しております。第5回となる5月のイベントは、ゴールデンウィーク特別編として5月3日（日）から5月6日（水）の4日間にわたって「#05: ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、

スメタナ「連作交響詩『わが祖国』第2曲 モルダウ」を実施いたします。

2階のVIPルームの予約枠は各日13時、14時、15時の3枠、4日間合計で12枠をご用意しております。予約枠以外の時間もご入室いただけますので、店頭のスタッフにお申し付けください。また、1階の試聴スペースでも終日「702 S3 Signature」や「705 S3」、「707 S3」を始め、Bowers & Wilkinsのイヤフォン、ヘッドフォン、ワイヤレススピーカーをご試聴いただけますので、お気軽にお越しください。

イベント概要

Bowers & Wilkins AOYAMA マンスリー試聴イベント ゴールデンウィーク特別編

5月 [ #05: ハイエンド・フロアスタンディング・スピーカー 803 D4で聴く、

スメタナ「連作交響詩『わが祖国』第2曲 モルダウ」]

日時：2026年5月3日（日）～5月6日（水）

会場：Bowers & Wilkins AOYAMA

〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5

ヴァルカナイズ・ロンドン青山内

時間： 各日１.13:00～13:45 ２.14:00～14:45 ３.15:00～15:45

定員：各回1組（最大3名様）



ご予約は、お電話にてお名前とご連絡先、ご希望の時間をお伝えください。

TEL：03-5464-5255

本イベントでは、Bowers & Wilkinsのフラッグシップ・スピーカー・シリーズ「800 Series Diamond」のフロアスタンディング・スピーカー「803 D4」とマランツのフラッグシップ・モデル「10シリーズ」の「MODEL 10」および「LINK 10n」を組み合わせたシステムのサウンドをヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間ご試聴いただけます。試聴楽曲は、スメタナ「連作交響詩『わが祖国』第2曲 モルダウ」を様々な指揮者、オーケストラの録音でお聴きいただきます。

※使用機材および試聴楽曲は変更になることがあります。

6月以降の予定

6月7日（日）

7月4日（土）

※6月のご予約は5月下旬、7月のご予約は6月下旬の受付開始を予定しております。

ヴァルカナイズ・ロンドンとは：

英国の伝統的なアーケードをコンセプトに"上質なライフスタイル"という共通の価値観をもつブランドが集う日本初のアーケード・ショップ。世界中のセレブリティを魅了する「グローブ・トロッター」をはじめ、英国王室御用達のステーショナリーブランド「スマイソン」やシャツ界のロールスロイスと謳われる「ターンブル＆アッサー」などの老舗から、コレクションでも注目を浴びる最旬ブランドまで、豊富なイギリスブランドを取り揃えています。ファッションのみならず、トラベルケース、ステーショナリーといったライフスタイル全般にわたるセレクションにより、アートやカルチャーの新しい息吹まで”今”のイギリスを感じていただける”東京のリアルロンドン”ショップ「ヴァルカナイズ・ロンドン」での宝探しをお楽しみください。

Bowers & Wilkins AOYAMAについて

Bowers & Wilkins AOYAMAは、英国のラグジュアリー・ブランドが集う東京・青山の「ヴァルカナイズ・ロンドン青山」内に位置する、ブランドの旗艦ショールーム／ストアです。半世紀以上にわたり世界の録音スタジオやオーディオ愛好家に支持されてきたBowers & Wilkinsの「True Sound」を体感いただける特別な空間となっています。店内には、ブランドの象徴であるスピーカー「800 Series Diamond」から、数々の賞に輝くプレミアムなイヤフォン・ヘッドフォンまでを幅広く展開。本格的なHi-Fiオーディオ、そして圧倒的な没入感のホームシアターを体験いただけます。アーティストの意図した音をありのままに再現する、最高峰のサウンドをBowers ＆ Wilkins AOYAMAでぜひご堪能ください。

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を集めています。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp