断水・停電・避難生活に備える。今こそ見直したい災害用簡易トイレセット登場

日本は、地震・台風・豪雨など自然災害と隣り合わせの国です。 大きな揺れのあと、電気や水道の復旧が遅れるケースも少なくありません。そんなとき、生活の中で最も切実な問題のひとつが「トイレ」です。 東京都の広報では、携帯トイレを3日分以上備蓄している人の割合は約23％にとどまるとされ、防災トイレ備蓄の重要性が改めて呼びかけられています。 そこで注目されているのが、自宅避難・車中泊・避難所生活まで幅広く対応できる災害用簡易トイレセットです。 50回分～100回分の備蓄目安で、もしもの時の安心を支える防災アイテムとして人気が高まっています。 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/o302419/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/o302419.html

水が流れなくても使える。断水時の必需品

https://item.rakuten.co.jp/la-ma/o302419/

地震後は、建物が無事でも下水設備や配管の損傷により、トイレが使えなくなることがあります。経済産業省でも、災害時に活用する携帯・簡易トイレの普及が進められています。 本製品は、既存の便座に袋をセットし、凝固剤を使用するだけの簡単仕様。 水を使わずに排泄物を固められるため、断水時でもすぐに使用できます。

気になる臭いにも配慮。防臭袋＋消臭抗菌仕様

非常時に見落とされがちなのが、使用後の臭い問題です。 避難生活では、衛生環境やプライバシーのストレスが大きくなりやすいため、防臭対策は重要です。 本製品は防臭袋付き。さらに消臭・抗菌仕様で、使用後の臭い漏れや衛生面にも配慮しています。 家族での在宅避難や集合住宅での備えにもおすすめです。

50回分～100回分。家庭備蓄の第一歩に

防災備蓄は「何日分必要か」が悩みどころですが、1人あたり1日5回前後×数日分を目安に考える家庭が増えています。4人家族で1週間なら140回分が一例として紹介されています。 そのため、まずは導入しやすい50回分、しっかり備えたい方には100回分が人気です。

災害時だけじゃない。アウトドア・介護・車載にも活躍

この簡易トイレセットは、防災用途だけではありません。 * 渋滞時の車載トイレとして * キャンプ・登山・釣りなどアウトドアに * 小さなお子さまとの旅行時に * 介護用の備えとして * 夜間や体調不良時の緊急対策として 持っていてよかったを日常でも実感できる、実用性の高いアイテムです。

半永久保存で、置いておける安心

非常用品は、使わないまま保管することも多いもの。 本製品は長期保管を前提とした設計で、備蓄しやすいのも魅力です。 いざという時に慌てないために。 家族を守る備えは、食料や水だけではなく「トイレ」まで考える時代です。

備えた人から、安心できる

地震は、いつ起こるかわかりません。 だからこそ、今日できる備えを、今日始めることが大切です。

商品概要

商品仕様 ・汚物袋サイズ ：約65×50cm ・防臭袋サイズ： 約30×50cm ・凝固剤重量 ：約8g(1回分) 梱包サイズ ・36*29*6.5cm(50回分) ・36*29*12.5cm(100回分) セット内容(50回分/100回分) ・汚物袋：50枚/100枚 ・防臭袋：50枚/100枚 ・凝固剤：50袋/100枚 ・使い捨て手袋：50組/100組 ・取扱説明書1枚 楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/o302419/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/o302419.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/