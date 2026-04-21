【銀座 蔦屋書店】稲垣美侑 個展「Puddles」を5月2日（土）より開催。映り込み、揺らぎ、ほどけ、広がりゆく世界の断片に着目する。

【銀座 蔦屋書店】稲垣美侑 個展「Puddles」を5月2日（土）より開催。映り込み、揺らぎ、ほどけ、広がりゆく世界の断片に着目する。