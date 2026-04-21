中古ゴルフクラブの買取・販売事業を手掛ける株式会社ゴルフ・ドゥ(本社：埼玉県さいたま市中央区 代表取締役社長：佐久間 功)は、無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF(ドドゴルフ)」の5号店として、「DODO GOLF北与野北口店」(埼玉県さいたま市中央区)を2026年5月22日(金)午前10時00分にオープンいたします。





DODO GOLF北与野北口店オープン





DODO GOLF北与野北口店(イメージ)





DODO GOLF( https://dodogolf.golfdo.com/ )は、ゴルファーの自主練習「コソ練(こっそり練習)」をサポートする無人インドアゴルフ練習場で、最新設備の整った環境の中で、誰にも遠慮せず、思う存分好きなだけ、本気で練習を行っていただくことをコンセプトとしております。





5号店となるDODO GOLF北与野北口店は、当社本社から徒歩3分に位置し、さいたま市内で4店舗となります。周辺エリアは交通の便が良く、通勤通学に適していることから人口も増加傾向にあります。また、タワーマンションが建ち並び、高所得者も増加傾向にあると推測されることから、ゴルフとの親和性が非常に高い地域と言えます。

店舗は既存店と同様に完全個室型ブースで、ゴルフシミュレーター、試打クラブ約40点、練習器具を用意するとともに、DODO GOLFでは初めてパター用練習グリーンを設置いたします。また、会員様が自由にご利用いただけるセルフホワイトニング機器も設置いたします。





なお、他店と同様に完全に無人での運営となりますが、万が一の際は選任スタッフが対応いたしますので、安心してご利用いただけます。





ゴルフシミュレーター(イメージ)





パター練習グリーン(イメージ)





■先行ご入会特典

オープンに先駆けて先着60名様限定で、3つのご入会特典をご用意しております。

(1)初月会費、翌月会費、入会金、事務手数料が無料

(2)月会費を1年間1,000円割引

(3)PGAティーチングプロによるレッスン1回無料

※特典は5月21日(木)までのご入会に適用されます。

※(1)の入会金無料は1年以上の継続が条件となります。

※(2)は適用期間内にプラン変更された場合、適用外となります。

会員登録・予約ページ： https://dodogolf-golfdo.hacomono.jp/reserve





先行入会特典・会員プラン





■店舗概要

名称 ： DODO GOLF北与野北口店

所在地 ： 〒338-0001

埼玉県さいたま市中央区上落合2-6-1 シティタワーさいたま新都心1F

打席 ： 2打席(ゴルフシミュレーター付個室、予約制)

営業時間： 24時間、年中無休

駐車場 ： なし

お問合せ： https://dodogolf.golfdo.com/contact









■アクセス

JR埼京線「北与野駅」より徒歩2分

JR京浜東北線「さいたま新都心駅」より徒歩10分

首都高速埼玉新都心線「新都心IC」より車で約2分





DODO GOLF北与野北口店アクセス





■ゴルフドゥ！

全国に69店舗(2026年3月31日現在)を展開するリユースゴルフショップです。「ゴルフドゥ！」に加えて、ゴルフスクールを併設した「ゴルフドゥ！NEXT」、ECサイト「ゴルフドゥ！オンラインショップ( https://www.golfdo.com/ )」があります。









■当社概要

商号 ： 株式会社ゴルフ・ドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 佐久間 功

所在地 ： 〒338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-1

設立 ： 2000年4月

事業内容： リユースゴルフショップ「ゴルフドゥ！」の直営店

および同フランチャイズチェーンの本部運営、

無人インドアゴルフ練習場「DODO GOLF」の運営

資本金 ： 5億1,583万円

URL ： https://www.golfdo.co.jp/