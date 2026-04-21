【実態整理】起業・独立・店舗開店でSNS運用は必要か？初期集客＆マーケティングとブランディングの仕組みを整理
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SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、起業・独立・店舗開店におけるSNS運用と初期集客の関係について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「起業 SNS集客」「店舗 集客 インスタ」「独立 ブランディング 方法」「SNS運用 初期 集客」などの検索が増加しており、開業初期からSNSを活用した集客・認知獲得の重要性が高まっています。
■ 背景
これまで店舗や事業の立ち上げにおいては、広告出稿やポータルサイト掲載が主流でしたが、現在はインスタを中心としたSNS運用が初期集客の手段として一般化しています。特に美容、飲食、不動産、買取などのBtoC業種では、SNS上での見え方がそのまま来店や問い合わせに直結するケースも多く見られます。一方で、「開業したが人が来ない」「SNSを始めたがフォロワーが増えない」といった課題も多く、SNS運用の難易度の高さが顕在化しています。
■ 実態整理
2026年時点において、起業や店舗開店時の集客は「SNSがあるかどうか」ではなく、「最初から信頼性のある状態で見られているかどうか」が重要になっています。ユーザーは初めて見る店舗や事業に対して、フォロワー数、投稿内容、反応の多さなどから信頼性を判断する傾向があり、フォロワーが少ない状態ではそもそも検討対象に入らないケースもあります。
SNS運用によってこの状態を作ることは可能ですが、実際にはフォロワー獲得、投稿設計、ブランディング構築までに数ヶ月～半年以上かかることも多く、その間は集客が安定しないという問題が発生します。特に開業直後は固定費が発生しているため、この初期の空白期間は大きなリスクとなります。
■ 起業×SNS運用の課題
SNS運用は無料で始められる一方で、時間コストと再現性の低さが大きな課題です。投稿を続けても伸びる保証はなく、アルゴリズムの影響を受けやすいため、安定した集客導線を作るには試行錯誤が必要です。また、競合も同様にSNSを活用しているため、後発で参入するほど不利になる構造も見られます。
■ 考察
こうした背景から、最近では「SNS運用をゼロから始める」のではなく、「すでにフォロワー基盤やブランディングが整っているアカウントを活用する」という選択肢が広がっています。特に店舗開店や独立直後においては、初期から一定のフォロワーと反応がある状態を持つことで、信頼性の担保と集客の立ち上がりを同時に実現できる点が大きなメリットとなります。
実務上の相談でも、「最初からある程度フォロワーがいる状態で始めた方が反応が違う」「DMや来店につながるまでのスピードが早い」といった声が多く見られます。これは単なる数字ではなく、「既に人が集まっている場所を使う」という点が本質となっています。
■ まとめ
起業・独立・店舗開店におけるSNS活用は不可欠な要素になりつつありますが、その本質はSNS運用そのものではなく「初期の信頼性と集客導線の確保」にあります。ゼロからSNS運用を行う場合、時間と不確実性のリスクが大きい一方で、すでに基盤が整っているアカウントを活用することで、集客とブランディングを短期間で立ち上げることが可能になります。今後は「育てる」だけでなく「購入して活用する」という選択肢が、より現実的な手段として広がっていくと考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。起業や店舗開店時の集客に活用できるアカウントも掲載されており、SNS運用をゼロから始めるのではなく、すでにフォロワー基盤や導線が整った状態からスタートする選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
SNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp ）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、起業・独立・店舗開店におけるSNS運用と初期集客の関係について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「起業 SNS集客」「店舗 集客 インスタ」「独立 ブランディング 方法」「SNS運用 初期 集客」などの検索が増加しており、開業初期からSNSを活用した集客・認知獲得の重要性が高まっています。
■ 背景
これまで店舗や事業の立ち上げにおいては、広告出稿やポータルサイト掲載が主流でしたが、現在はインスタを中心としたSNS運用が初期集客の手段として一般化しています。特に美容、飲食、不動産、買取などのBtoC業種では、SNS上での見え方がそのまま来店や問い合わせに直結するケースも多く見られます。一方で、「開業したが人が来ない」「SNSを始めたがフォロワーが増えない」といった課題も多く、SNS運用の難易度の高さが顕在化しています。
■ 実態整理
2026年時点において、起業や店舗開店時の集客は「SNSがあるかどうか」ではなく、「最初から信頼性のある状態で見られているかどうか」が重要になっています。ユーザーは初めて見る店舗や事業に対して、フォロワー数、投稿内容、反応の多さなどから信頼性を判断する傾向があり、フォロワーが少ない状態ではそもそも検討対象に入らないケースもあります。
SNS運用によってこの状態を作ることは可能ですが、実際にはフォロワー獲得、投稿設計、ブランディング構築までに数ヶ月～半年以上かかることも多く、その間は集客が安定しないという問題が発生します。特に開業直後は固定費が発生しているため、この初期の空白期間は大きなリスクとなります。
■ 起業×SNS運用の課題
SNS運用は無料で始められる一方で、時間コストと再現性の低さが大きな課題です。投稿を続けても伸びる保証はなく、アルゴリズムの影響を受けやすいため、安定した集客導線を作るには試行錯誤が必要です。また、競合も同様にSNSを活用しているため、後発で参入するほど不利になる構造も見られます。
■ 考察
こうした背景から、最近では「SNS運用をゼロから始める」のではなく、「すでにフォロワー基盤やブランディングが整っているアカウントを活用する」という選択肢が広がっています。特に店舗開店や独立直後においては、初期から一定のフォロワーと反応がある状態を持つことで、信頼性の担保と集客の立ち上がりを同時に実現できる点が大きなメリットとなります。
実務上の相談でも、「最初からある程度フォロワーがいる状態で始めた方が反応が違う」「DMや来店につながるまでのスピードが早い」といった声が多く見られます。これは単なる数字ではなく、「既に人が集まっている場所を使う」という点が本質となっています。
■ まとめ
起業・独立・店舗開店におけるSNS活用は不可欠な要素になりつつありますが、その本質はSNS運用そのものではなく「初期の信頼性と集客導線の確保」にあります。ゼロからSNS運用を行う場合、時間と不確実性のリスクが大きい一方で、すでに基盤が整っているアカウントを活用することで、集客とブランディングを短期間で立ち上げることが可能になります。今後は「育てる」だけでなく「購入して活用する」という選択肢が、より現実的な手段として広がっていくと考えられます。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp ）は、インスタをはじめとしたSNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。起業や店舗開店時の集客に活用できるアカウントも掲載されており、SNS運用をゼロから始めるのではなく、すでにフォロワー基盤や導線が整った状態からスタートする選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト： https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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