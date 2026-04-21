株式会社クロスウィッシュ（本社：京都府京都市、代表取締役：永沢 透）は、病院・クリニックを対象としたWeb支援サービス、「メディカルWebプラン」の提供を開始いたしました。 「メディカルWebプラン」は、病院・クリニックのWeb集患に必要なホームページ制作・MEO対策・SEO対策を軸に、ご要望やご予算に応じて施策を組み合わせて相談できるプランです。 患者さまに“見つけてもらう”導線と、“選ばれる”ための情報設計の両方を支援し、実践的なWeb活用をサポートします。 また、40万円～の導入しやすい価格帯から相談可能で、開業時の立ち上げや既存サイトの見直しなど、幅広いニーズに対応します。

提供開始の背景

近年、病院・クリニック選びは、Google検索やGoogleマップを起点とした情報収集が主流となっています。 診療内容だけでなく、医院の雰囲気や特徴なども含めて比較される中で、Web上での情報設計の重要性が高まっています。 一方で、特に中小規模の医院では、 ・ホームページが分かりづらい ・Googleマップ対策まで手が回らない ・SEOを意識した発信ができていない といった課題も多く、施策が分断されているケースも見られます。 こうした課題に対し、クロスウィッシュでは、Web制作・MEO・SEOを一体で支援できるプランとして本サービスを提供開始しました。

「メディカルWebプラン」の特長

・ホームページ制作・MEO対策・SEO対策をまとめて相談可能 ・目的や予算に応じて施策を柔軟に組み合わせ ・40万円～で始めやすい価格設計 ・信頼感と分かりやすさを重視したデザイン・情報設計 単なる制作ではなく、検索から来院までの導線全体を意識した支援を行います。

今後の展開

・AIアバターを活用した動画コンテンツ制作 ・サービス紹介や医院案内を分かりやすく伝える動画活用支援 など、テキストだけでなく「視覚的に伝える」Web施策の提供にも取り組んでまいります。 これにより、より分かりやすく、安心感のある情報発信を実現し、病院・クリニックの集患力向上を支援します。

サービスページ

メディカルWebプラン

会社概要

https://www.crosswish.com/medical/

会社名：株式会社クロスウィッシュ 所在地：京都府京都市 事業内容： ・ホームページ制作 ・SEO対策／コンテンツ企画 ・MEO対策支援 ・Webマーケティング支援 クロスウィッシュは、創業15年、デザインとSEOに定評のある京都のクリエイティブカンパニーとして、成果につながるWebづくりを支援しています。

お問い合わせ先

株式会社クロスウィッシュ URL：https://www.crosswish.com/ TEL：075-708-7456 E-mail：info@crosswish.com