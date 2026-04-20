淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年と「ドラゴンクエスト アイランド」5周年を記念し、2026年4月24日（金）より、リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」を開催いたします。 そして今回、復活開催するアトラクションを100倍お楽しみいただくためのイベントやキャンペーン情報をまとめてご紹介！ついに春が来ました！ゴールデンウィークは「ニジゲンノモリ」でハラハラドキドキの大冒険に出かけよう！

【まとめて紹介！リメイク版「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」】

①リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

名称： リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』 開始： 2026年4月24日（金）※初日のみ11時より営業 場所： 兵庫県淡路市楠本2425番（「ニジゲンノモリ」F駐車場付近） 『ドラゴンクエスト アイランド』エリア／ 約8,000㎡ 料金： 【ライトチケット（入場＋メインクエスト）】 大人（12歳以上）3,400円～4,500円、小人（5歳以上～11歳以下）1,800円～2,500円 【ゴールドチケット（ライトチケット+サブクエスト１つ）】 大人（12歳以上、中学生以上）5,400円～6,500円、小人（5歳～11歳）3,100円～3,800円 【プレミアムチケット（ライトチケット＋サブクエスト１つ+プレミアムグッズ）】 大人（12歳以上、中学生以上）12,400円～13,500円、小人（5歳～11歳）10,800円～11,500円 チケット： https://www.asoview.com/channel/tickets/P45vpVRTAZ/

②２つのサブクエストを攻略せよ！サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』・『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』 概要

アトラクションの復刻開催を記念し、新サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』がスタート！冒険者は、過去に開催していたサブクエスト『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』と合わせた２つのサブクエストから１つを選んで挑戦することができます。シリーズのストーリーやキャラクター、ギミックが交錯するニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」でしか体験できない、驚愕のコラボレーションを見逃すな！

内容： ①新サブクエスト『異国の王子とふしぎな石版』 本サブクエストでは、天空シリーズの世界を中心に進むメインクエストに「ドラゴンクエストVII Reimagined」の世界が交錯する、ファン必見のストーリーをお楽しみいただけます。冒険者は、クエストに挑戦する前に「黄の石版」、「青の石版」、「赤の石版」からどれか1つを選択し、選んだ石版をアトラクションエリア内から集めることからクエストが始まります。完成した石版の力で新しいの世界へ移動する冒険者たち。その世界で見たものとはーーー ②復刻サブクエスト『カンダタのいたずら大作戦に挑戦！』 本サブクエストでは、「ドラゴンクエスト」シリーズでも有名なキャラクター「カンダタ」の意外な過去が明かされる、驚きのストーリーを体験頂けます。実際にオノコガルドの世界を歩き回りながら、隠されたストーリーを解き明かしましょう！ 参加方法： アトラクションのゴールドチケット、もしくはプレミアムチケットをご購入の方に、どちらか１つのサブクエストを選んで体験頂けます ※サブクエストのみの単品販売はしておりません。 料金： 【ゴールドチケット（ライトチケット+サブクエスト１つ）】 大人（12歳以上、中学生以上）5,400円～6,500円、小人（5歳～11歳）3,100円～3,800円 【プレミアムチケット（ライトチケット＋サブクエスト１つ+プレミアムグッズ）】 大人（12歳以上、中学生以上）12,400円～13,500円、小人（5歳～11歳）10,800円～11,500円

③ドラゴンクエスト アイランド５周年記念イベント 概要

今回の復刻開催に合わせ、５月15日（金）に5周年を迎える「ドラゴンクエスト アイランド」の記念イベントを開催！アトラクションエリア内で子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントを4月17日（金）から7月13日（月）までの期間限定で開催いたします。

〈アトラクションチケット事前購入者特典〉／4月17日（金）～7月13日（月） 期間中のアトラクション入場チケットをニジゲンノモリ公式HPにて事前購入された冒険者には、期間中のアトラクション入場者を対象に、描き起こしステッカー3種から1つをランダムでプレゼント

④５周年記念＆新サブクエストグッズ発売 概要

アトラクションの5周年と4月24日（金）からスタートする新サブクエストを記念し、6種のオリジナルグッズを新たに販売いたします。〈5周年記念グッズ〉では、アトラクション5周年を記念したオリジナルキービジュアルが描かれたクリアファイルやアクリルジオラマを発売。〈新サブクエストグッズ〉では、サブクエスト内で登場する新デザインのホミロットたちが描かれたアクリルスタンドやアクリルキーホルダーなど、ニジゲンノモリ「ドラゴンクエスト アイランド」限定のオリジナルグッズを発売します。

⑤オープニングイベント『カンダタ グリーティング in ドラゴンクエスト アイランド』概要

アトラクション復刻開催を記念し、“カンダタ盗賊団”の親分・カンダタがオノコガルドに駆けつけます。アトラクションの世界観の中で、カンダタとの記念撮影や、まるで物語の中に巻き込まれたかのような臨場感あふれる体験をお楽しみいただける特別な1日です。 さらに、当日は11時のオープンにあわせて、カンダタがエリア内に姿を現す可能性も。どこに現れるのか、何が起きるのかは当日のお楽しみです。なお、記念撮影をお楽しみいただける「カンダタ グリーティング」は、整理券制にて別途開催いたします。復刻開催初日ならではの“予測不能な冒険”が、冒険者たちを待ち受けます。

開催日： 2026年4月24日（金） ①12:00～12:25／②14:00～14:25／③15:00～15:25 料金： 無料 ※ただし、アトラクションの入場には別途チケットが必要 ※当日雨天の場合、中止となる場合がございます。 ※雨天中止による、チケットの払い戻しは致しかねます。予めご了承ください。 開催場所： ドラゴンクエスト アイランド（オノコガルド城裏周辺） 参加方法： 4月24日（金）、「ドラゴンクエスト アイランド」入場チケット（ライト／ゴールド／プレミアム／各種セット券）をお持ちの方を対象に、当日受付にて整理券を配布いたします。整理券に記載された時間に集合いただき、グリーティングにご参加いただけます。 ※整理券は無くなり次第終了 備考： ・「ドラゴンクエスト アイランド」アトラクション受付にて、アトラクション入場チケットを購入または事前予約チケットをご提示いただいた方に、先着で整理券をお渡しいたします。 ・チケット購入枚数に限らず1グループにつき1枚の整理券配布となります。グループごとにグリーティングと写真撮影を実施させていただきます。 ・グリーティング参加時には、参加希望者全員がお揃いの状態でお並びください。

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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