昭和女子大学 (学長 金尾朗：東京都世田谷区) のダイバーシティ推進機構が運営するキャリアカレッジは、2026年度キャリアカレッジダイバーシティ推進セミナーの全５回分のスケジュールを公開しました。５月12日より順次開催予定で、どなたでも無料でご参加いただけるオンラインセミナーです。各回、開催日の約１か月前より募集を開始しますので、詳細およびお申込みは、キャリアカレッジのホームページをご確認ください。

2026年度キャリアカレッジ ダイバーシティ推進セミナー スケジュール（予定）

※内容に変更がある可能性がございます

【第１回】

テーマ： 部署単位から始めるDEIが根づく組織への第一歩 ～若手社員が重要視する「心理的安全性」とともに～

〈日 時〉 5月12日（火） 15:00～16:30 〈講 師〉 昭和女子大学キャリアカレッジ学院長 熊平 美香

【第２回】

テーマ：Z世代のダイバーシティ意識の世代間ギャップ ～学校教育の変化を踏まえた採用と育成に向けて～

〈日 時〉 6月3日（水） 15:00～16:30 〈講 師〉 昭和女子大学現代教育研究所 所長/同全学共通教育センター 教授 緩利 誠

【第３回】

テーマ：越境学修がもたらす多様性の理解促進とマネージャー自身の変容 ～チームレベルの小組織変革を目指して～

〈日 時〉 7月1日（水） 15:00～16:30 〈講 師〉 ナレッジワーカーズインスティテュート株式会社 代表取締役 塚本 恭之 氏

【第４回】

テーマ：トランプ政権がもたらしたグローバル社会におけるダイバーシティの変化と日本企業に適したDEIの在り方

〈日 時〉 8月4日（火） 15:00～16:30 〈講 師〉 昭和女子大学グローバルビジネス学部長・教授/同現代ビジネス研究所所長/ 女性文化研究所所員 今井 章子

【第５回】

テーマ：障がい者と共に活躍できるダイバーシティ経営（仮）

〈日 時〉 2月24日（水） 15:00～16:30 〈講 師〉 一般社団法人自立学実践研究所代表 田中 佑樹 氏 〈ファシリテーター〉 昭和女子大学キャリアカレッジ企画運営アドバイザー 木下 紫乃

問い合わせ

昭和女子大学ダイバーシティ推進機構 Email：swu-diversity@swu.ac.jp Tel：03-3411-9483 〈 セミナー・イベント 〉 https://career-college.swu.ac.jp/seminar/

昭和女子大学キャリアカレッジ

2014年開設。ダイバーシティ推進機構が運営する女子大学による「次世代リーダー育成スクール」。「ダイバーシティを企業の力に」をテーマに企業のダイバーシティ経営を支援し、 企業の価値創造と持続可能な発展に寄与することを目指した公開セミナーや各種プログラムを提供しています。

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/