株式会社リイド社(所在地：東京都杉並区、代表取締役社長：齊藤哲人)は2026年4月20日(月曜日)に、『バイクが趣味の地味子の日常』2巻(端坂梨海)を刊行いたします。

普段は穏和で物静かな女子大生・森村蒔は 趣味であるバイクが絡むと人格が豹変する 癖の強い“地味子さん”だった!? 同じ下宿に住む近藤翔太を巻き込み、振り回しながら 趣味生活を満喫する森村だったが、そんな彼女の元に 熱狂的なモンキーマニアのバイク女子や、海外で “ある趣味”に目覚めた近藤の元カノが現れて……!? SNSで話題のガールズバイクライフが待望の続刊!!

人気お笑い芸人メイプル超合金・安藤なつも激賞!! 帯には推薦コメントも掲載!!

試し読み

連載：コミックボーダー

著者：端坂梨海 (はしさかりうみ)

https://www.leed.co.jp/9784845869978https://comicborder.com/episode/2550912964458142344https://comicborder.com/

X（旧：Twitter）にて発表した本作にて商業デビュー。森村蒔が載っているものと同じスズキ・ジェベル250XCとともに取材やツーリングに勤しんでいる。

概要

書籍名：バイクが趣味の地味子の日常２ 出版社：リイド社 ページ数：160ページ 判型：B6判 発行日：2026年4月20日（月） 定価：790円（税込） ISBN：978-4-8458-6997-8

社名 ： 株式会社リイド社 所在地 ： 〒166-8560 東京都杉並区高円寺北2-3-2 代表 ： 代表取締役社長 齊藤哲人 創業 ： 1960年4月 設立 ： 1974年11月 事業内容： 出版事業 URL ： http://www.leed.co.jp/