【ニコニコ】2026年春アニメ初速ランキングTOP10発表！1位は『黄泉のツガイ』、初回から見ごたえのある展開に驚くコメントも

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、動画配信サービス「ニコニコ」で配信している2026年春アニメ全作品（無料・有料作品含む）の初速ランキング上位10作品を発表します。本ランキングは、2026年4月12日（日）までに配信された作品を対象に、配信開始直後の反響（初速）に注目し、再生数・コメント数・アクセス数などをもとに独自に集計したものです。（集計期間：2026年4月1日～4月12日）

┃2026年春アニメ 初速ランキング

第1位 黄泉のツガイ

第2位 アニメ『ドロヘドロ Season2』

第3位 NEEDY GIRL OVERDOSE

第4位 インゴクダンチ

第5位 とんがり帽子のアトリエ

第6位 転生したらスライムだった件 第4期

第7位 メイドさんは食べるだけ

第8位 ニワトリ・ファイター

第9位 カナン様はあくまでチョロい

第10位 逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件

初速ランキングでは、第2位アニメ『ドロヘドロ Season2』と第6位『転生したらスライムだった件 第4期』を除く新作アニメ8作品がTOP10に名を連ねました。

1位の『黄泉のツガイ』は、『鋼の錬金術師』や『銀の匙』で知られる荒川弘による幻怪ファンタジー作品です。ニコニコでは、「1話から濃いな」「見入ってるうちに終わった」「めっちゃ引き込まれた」「名作しか作れんのか？」など、初回から見ごたえのある内容に驚くコメントが寄せられました。

2位には、2020年の第1期から6年ぶりの続編となるアニメ『ドロヘドロ Season2』がランクインしました。魔の13（第2期1話）において、主人公が登場しないという展開に対し、視聴者からは「主人公どこ…？」「主人公が出ないまま終わったww」「なにか忘れてない？」など、ツッコミが相次ぎました。

【第1位】黄泉のツガイ

原作は月刊『少年ガンガン』（小学館刊）で連載中の幻怪ファンタジー作品です。シリーズ累計600万部を突破。双子の兄・ユルと妹・アサを中心に、 “ツガイ”と呼ばれる「ふたつでひとつの対なる存在」を使役するツガイ使いたちの戦いを描くストーリーです。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/yominotsugai/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so46143423

【第2位】アニメ『ドロヘドロ Season2』

2000年から18年にわたり『ゲッサン』（小学館刊）などで連載された林田球によるマンガ『ドロヘドロ』が原作。魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男・カイマンが、相棒のニカイドウとともに本当の顔の手がかりを探す物語です。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/dorohedoro2/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so46150663

【第3位】NEEDY GIRL OVERDOSE

原作は、「WSS playground」より2022年1月にリリースされたインディーゲームです。累計300万ダウンロードを超え、関連楽曲の再生数は4億回を突破。最強の配信者を目指す承認欲求強めの女の子・超絶最かわてんしちゃんと、彼女を支える「ピ」の30日間を描きます。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/needygirl-anime/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so46147092

【第4位】インゴクダンチ

ニコニコ漫画内「ドラドラしゃーぷ#」にて連載中の、原作・搾精研究所、漫画・丈山雄為によるマンガ『淫獄団地』が原作。父の代理で団地の管理人となった「ヨシダ」が、欲望を暴走させる「リビドークロス」を着て、狂気に堕ちた人妻の襲撃から団地を守る姿を描く「過激人妻サスペンス」です。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/ingoku-danchi/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so46162400

【第5位】とんがり帽子のアトリエ

原作は講談社『モーニング・ツー』にて連載中の、白浜鴎による王道魔法ファンタジー。魔法使いに憧れを持つ主人公・ココが、魔法使いとして成長していく姿を描きます。

■作品ページURL：https://anime.nicovideo.jp/detail/tongari-anime/index.html

■最新話URL：https://www.nicovideo.jp/watch/so46147762

ニコニコのアニメ配信では、コメント機能を使って画面上で感想を述べあったり、小ネタに沸いたり、登場人物の一挙一動にツッコミを入れたりと、ユーザーが作品ごとにさまざまな楽しみ方で観賞しています。また、描写への補足説明や一斉に投稿される「弾幕」で盛り上がるなど、視聴者同士のリアルタイムなやり取りも特徴です。ニコニコは、“笑いや感動を共有しながらみんなでアニメを楽しめる”という、ここでしか味わえない視聴体験を、より多くのユーザーに提供します。

┃関連情報

【本リリースに関連するクレジット・権利表記】

(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

(C)搾精研究所・丈山雄為／KADOKAWA／ウェイブ

(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

【関連リンク】

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●Nアニメ 2026春アニメランキング：https://anime.nicovideo.jp/ranking/view-total.html

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