eggモデル・あいさの歌手デビュー曲 Aisa 1st Single『あなたへのご報告』 Music Video公開1週間でYouTube再生回数100万回を突破！

株式会社HJ

『egg』専属モデル・あいさが、アーティスト「Aisa」として2026年4月10日（金）にリリースした1st Single『あなたへのご報告』のMusic Videoが、公開から1週間でYouTube再生回数100万回を突破いたしました。

楽曲配信URL：https://linkco.re/UvVbas9x

Official Music Video：https://www.youtube.com/watch?v=ys8rbImf93g

本楽曲は、egg誌上やSNSで「やまあい」として多くのファンに愛されたカップル--あいさと元彼・やまと（須藤大和）が2026年1月に破局した後、Aisaが抱えていたリアルな感情のすべてを「本当のお別れの手紙」として歌詞にぶつけた「お別れ手紙ソング」です。切なくもギャルらしいパワーに満ちた歌詞がZ世代の共感を呼び、SNS上では「泣いた」「自分の恋愛と重なった」といった声が殺到。リリースから1週間という異例のスピードでMV100万再生を達成しました。

■「あんなに好きだったのに、今はラーメンの方が大事」--嘘偽りない"ギャルの本音"をドロップ

中3から高3まで、青春のすべてを共に過ごした日々。「いちばん大好き」だった相手と温度差が生まれ、自分を見失っていく葛藤--。本作は、そんな生々しい失恋の記憶を冒頭で綴りつつも、サビでは「泣けなくてしぬw」「元気すぎて草」と、湿っぽさを一蹴するパワーワードが炸裂します。

未練を「微塵もない」と笑い飛ばし、深夜のラーメンに想いを馳せ、ビジュアルを盛り、再び世界を回し始める--。傷ついた経験さえも「ネタ」として昇華し、強く美しく前を向くAisaの姿は、失恋に立ち止まる同世代へ送る最強のエンパワーメント・ソング。10代のリアルな感情と、ギャルマインドの強さが共存する唯一無二のデビュー曲が誕生しました。

【Aisa 本人コメント】

小学生の頃からアーティストになりたくて業界に入ったけど、高校卒業のタイミングで改めて考えたらもう一度アーティストが浮かんできて、ソロならやりたい！って事務所に相談したらデビューが決まりました！

破局報告で理由を書かなかったから「どうして？」って聞かれることが多くて。別れた後の曲って失恋・未練系が多いけど、あいさは全然共感できなくて！あいさみたいな感じの人にも笑って聴いてもらえたらって思って歌にしました！

手紙も、元彼宛というよりは、ファンのみんなに宛てて、未練はないしきっぱり復縁しないってわかってほしくて書きました！

MVは、ワンカット撮影は1回でも間違えたら最初からで大変で、撮影当日は大雨の中キャミワンピ1枚で夜の渋谷で凍えながら撮ったのが1番記憶に残ってます笑

ぜひ、MVをたくさん観て、曲をたくさん聴いてください！

■楽曲情報

「あなたへのご報告」ジャケット写真

アーティスト名： Aisa

タイトル： 『あなたへのご報告』

リリース日： 2026年4月10日（金）

楽曲配信URL：https://linkco.re/UvVbas9x

手紙：あいさ

作詞： クドウナオヤ

作曲： Ryota Saito

編曲： knoak

Recording Engineer： Kai

Recording Studio： Mazing Studio

Mixing Engineer： 水野将徳

サウンドプロデュース： Ryota Saito

クリエイティブプロデュース： クドウナオヤ

〈Official Music Video〉

■Aisaプロフィール

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ys8rbImf93g ]

2007年10月29日生まれ（18歳）、千葉県出身。身長160cm、血液型B型。趣味は占いとアニメ鑑賞、特技は高速フラフープ・ヘアメイク・変顔。『egg』専属モデルとして活動し、「令和の白ギャル」として圧倒的な支持を得る。ABEMA『今日、好きになりました。』への参加でZ世代を中心に知名度が急上昇。2026年4月、アーティスト「Aisa」として歌手デビュー。

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/