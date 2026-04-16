WAKAZE創業10周年×LINNE創業2周年。クラフトサケの起点となったレシピを復刻した限定醸造酒《WAKAZE×LINNE 周年記念酒》を発売。【4月16日一般販売開始】

株式会社LinneWAKAZE×LINNE 周年記念酒

酒造りを起点に食文化を醸すファーメンテーション・コレクティブ（発酵集団）、株式会社Linne（リンネ）【本社：京都府京都市、代表取締役：今井翔也、以下LINNE】は、株式会社WAKAZE【本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：稲川琢磨、以下WAKAZE】と共に、WAKAZEの創業10周年とLINNEの創業2周年を記念した限定醸造酒《WAKAZE×LINNE 周年記念酒》を、2026年4月16日より一般販売いたします。

本製品は、2017年にWAKAZEが開発した史上初のクラフトサケ「FONIA」シリーズの系譜から生まれたレシピを、LINNEが2026年に復刻したものです。WAKAZEの共同創業者・製造責任者として醸造を担った今井翔也が、クラフトサケというカテゴリの原点ともいえるレシピを受け継ぎ、WAKAZEの挑戦とLINNEのいまを一本に込めました。

本日2026年4月16日（木）より、一般のお客様、および酒販店・飲食店に向けて販売を開始します。公式オンラインショップでは、生酒も限定販売いたします。

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LINNEオンラインショップ(https://door.linne-co.jp/collections/all)

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購入希望フォーム(https://forms.gle/zn2qXwe4Uzy3rc4N9)

*クラフトサケブリュワリー協会が定義する「クラフトサケ」とは、日本酒（清酒）の製造技術をベースとして、お米を原料としながら従来の「日本酒」では法的に採用できないプロセスを取り入れた、新しいジャンルのお酒です。

◆製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147935/table/22_1_04a1d9c7e57df704fa79547c06014ba3.jpg?v=202604160951 ]

*「長龍酒造 八尾蔵」の設備を借りて製造

●味わい

まるで瑞々しい花束をもらったときのような、華やかなフローラル香に包まれます。 口に含むと、貴醸酒由来のやわらかな甘みをベースに、フレッシュな酸味、ハーブの心地よい苦み、スパイスの複雑味がバランスよく重なり合います。一口ごとに表情を変える多層的な味わいは、まさにボタニカルレシピの真骨頂。 最後はすっきりとした余韻が喉を通り抜け、自然と次のひとくちへ。 刻んできた酸いも甘いも、そのすべてを慈しむような一杯です。

おすすめペアリング：

生ハムと無花果のサラダ、ブルーチーズとはちみつのカナッペ、帆立のバターソテー、苺のパンナコッタ

◆開発背景：クラフトサケの起点となったレシピを復刻

FONIA tea ～ORIENTAL～

2017年、山形。

WAKAZEが創業地・山形で委託醸造した「FONIA ～SORRA～」「FONIA ～TERRA～」--天空と大地、一対のSAKE。複数のボタニカルを取り入れた、史上初のクラフトサケです。「その他の醸造酒」という免許区分の可能性を開き、クラフトサケというカテゴリが生まれる起点となりました。

2018年、三軒茶屋醸造所オープン。

WAKAZEの第一自社醸造所・三軒茶屋醸造所で生まれたのが「FONIA TEA prototype ～Oriental～ recipe no.004」。ジャスミン茶・ローズ・ハイビスカス・オレンジピール・コリアンダー、5種の植物由来素材を重ねた自社醸造初のボタニカルレシピです。このprototypeをもとに、山形で委託醸造した「FONIA tea ～ORIENTAL～」として定番製品化。翌年、スパークリングver.も展開しました。

2021年、WAKAZE TOKYOリニューアル記念の限定醸造。

WAKAZE直営レストラン「WAKAZE TOKYO」リニューアルオープンを記念したクラウドファンディング限定酒を醸造。「FONIA tea ～ORIENTAL～」スパークリングver.を仕込み水にした貴醸酒製法で醸し、さらに同じ5種のボタニカルを醪に加えて再構成しました。2022年8月、惜しまれながらも三軒茶屋醸造所は閉業。

2026年、LINNEで復刻。

「FONIA tea ～ORIENTAL～」スパークリングver.を山形より取り寄せ、5種のボタニカルとともに大阪・長龍酒造 八尾蔵にて再仕込。掛け合わせる米には、LINNE契約農家「心拍」（株式会社マガザン心拍事業部）のキヌヒカリを採用しました。WAKAZEの挑戦とLINNEのいまが、この一本に入っています。

◆代表挨拶

■ WAKAZE 代表取締役CEO 稲川琢磨

WAKAZE三軒茶屋醸造所時代、渋谷で出会った一杯のカクテルから着想を得て生まれた、個人的にも思い入れの深いレシピです。創業10周年という節目にこの味わいを復刻できたことを嬉しく思います。現在は同じ渋谷でSummerFallのタップカクテルバーを展開していることにも不思議な縁を感じています。時を経て復刻されたこの味わいを、多くの方に楽しんでいただければ幸いです。

■ LINNE 代表・醸造家 今井翔也

WAKAZEからLINNEまで挑戦をずっと支えていただき、この周年の節目を迎えることができました。心より感謝申し上げます。

SAKE激動の時代、創業地山形から日仏米までクラフトサケ黎明期を共に駆け抜けたWAKAZEと、これまでの想いを込めたお酒を醸しました。このお酒もまた誰かに渡るバトンとして、たくさんの方々に楽しんでいただきたいです。“世界で一番自由な醸造酒”を目指し、これからもSAKEの道を歩んでまいります。

◆WAKAZEについて

2025年10月、東京・渋谷にオープンした直営店舗「SummerFall Tap Cocktails」

2016年、山形県鶴岡市にて創業。「日本酒を世界酒に」「SAKE FOR EVERYONE」をビジョンに掲げ、クラフトサケの先駆者として日本国内外でSAKE文化を牽引。2019年にはフランス・パリ近郊に醸造所「KURA GRAND PARIS」を創立。現在もグローバルに挑戦を続けています。

■SummerFall Tap Cocktailsについて

2025年10月、東京・渋谷にWAKAZE直営店舗をオープンした日本初のタップカクテルバー。店内には20種類のカクテルがタップ形式で提供され、日本酒をはじめとする和の素材をベースにした“ジャパニーズカクテル”を、カジュアルかつ高品質に楽しめる新しい飲酒体験を提案しています。

監修には、世界的バーランキング「World’s 50 Best Bars」にも選出されたバーテンダー 鈴木敦 氏を迎え、日本由来のフレーバーを活かしたオリジナルレシピを開発。渋谷から世界へ向けて新しいアルコールカルチャーを発信し、若年層からインバウンドまで幅広い層に支持される「次世代の乾杯体験」の創出を目指しています。

▼WAKAZE公式サイト

https://www.wakaze-store.com/

▼SummerFall Tap Cocktails公式サイト

https://summerfalltapcocktails.com/

◆LINNEについて

2024年、京都で創業。酒造りを起点に食文化を醸すファーメンテーション・コレクティブ（発酵集団）。

現在は自社設備を持たないファントムブリュワリーとして、全国の酒蔵のタンク・設備を借りて酒造りを行っています。2027年、京都市・五条坂にシェア型自社醸造所を創立予定。

◆購入方法

▼ 《WAKAZE×LINNE 周年記念酒》のご購入はこちら

LINNEオンラインショップ(https://door.linne-co.jp/collections/all)

▼酒販店・飲食店・輸出入事業者さまのご購入希望はこちら

購入希望フォーム(https://forms.gle/zn2qXwe4Uzy3rc4N9)

◆会社概要

- 会社名：株式会社Linne- 代表者：代表取締役 今井翔也- 本社所在地：京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 ASTEM棟8階- 設立：2024年4月- 事業内容：酒類・醸造食品の企画、研究開発、製造、販売- 各種リンク：Website(https://linne-co.jp/) / Instagram(https://www.instagram.com/linne.sake) / Podcast(https://open.spotify.com/show/50kIvV2yPjPmezFu81chGc) / Newsletter(https://door.linne-co.jp/)- お問合せ先：info@linne-co.jp