ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会に出場したリュージュ男子1人乗り日本代表　小林誠也選手が結果報告のため町長を表敬訪問します。

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飯綱町

飯綱町出身、ミラノ・コルティナ2026オリンピック競技大会リュージュ男子１人乗り競技日本代表の「小林誠也（こばやしせいや）」選手が、結果報告のため土屋町長を表敬訪問します。


小林誠也選手は2022年に開催された北京オリンピックに続く2回目の出場となり、今回のミラノコルティナオリンピックでは、最終順位25位の成績を収めました。



小林誠也選手　（日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟提供）

■小林誠也選手表敬訪問概要

訪問日時：2026年4月20日（月）　15:00～（30分程度）


　※訪問時間は多少前後する可能性があります。


場　所：長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795番地1　飯綱町役場　町長室


出席者（予定）：


　小林誠也選手


　飯綱町長　土屋龍彦、飯綱町副町長　徳永裕二、


　飯綱町教育長　松谷かおる　ほか


　　※囲み取材は表敬訪問終了後、15分間程度行う予定です。



【お問い合わせ先】


飯綱町教育委員会生涯学習係


TEL：026-253-6560（平日　8:30～17:15）


e-mail：gakushu@town.iizuna.nagano.jp