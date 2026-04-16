しまむら、池袋サンシャインシティアルタにてPOP UP STOREを4/27（月）オープン！婦人服・子供服中心のラインナップで出店！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、 4月27日（月）より、池袋サンシャインシティアルタにて、ファッションセンターしまむらの期間限定POP UP STOREを出店いたします。婦人服・子供服を中心に企画を多数ご用意し、皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■ファッションセンターしまむらPOP UP STORE出店！

4/27（月）～ 5/10（日）までの期間中、池袋サンシャインシティアルタにて、ファッションセンターしまむらの期間限定POP UP STOREを出店します。婦人服・子供服を中心に、キャラクターやインフルエンサー企画などの人気商品を販売します。インフルエンサーの来店イベントも予定しております。

4/27（月）に第一弾、 5/ 4（月）からは第二弾の企画をご用意しております。

■POP UP STORE概要

開催期間：2026年 4月27日（月）～ 5月10日（日）

開催場所：サンシャインシティアルタ 1F

下りエスカレーター横イベントスペース

営業時間：11：00～20：00

＊混雑状況により、入場制限を設ける場合がございます。

決済方法：クレジットカードやバーコード決済をはじめとしたキャッシュレス決済でお買い上げいただけます。

＊現金決済はできません。

イベントや販売商品の詳細につきましては、しまむらInstagram公式アカウント（＠grshimamura）にて随時配信します。

＊商品によって数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

■しまむらグループの公式アプリ・SNS はこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

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■お問い合わせ先

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