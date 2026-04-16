トーシンパートナーズグループがコンプライアンス憲章を制定し、公開

株式会社トーシンパートナーズホールディングス

「不動産の新たな価値を創造し、 一人ひとりの豊かな暮らしと、活力ある社会を実現する」をミッションに掲げ、投資用不動産の企画・開発・販売・管理を手掛ける株式会社トーシンパートナーズホールディングス（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：小笠原 一義）は、2026年4月1日に「コンプライアンス憲章」を制定し、当社ウェブサイトにて公開いたしました。

本憲章は、トーシンパートナーズグループ全体として法令遵守の重要性を再確認し、その姿勢を明文化したものです。内容は以下のリンクよりご確認いただけます。

https://www.tohshin-hd.co.jp/compliance/

■目的と背景

現在、企業を取り巻く社会的環境はますます厳しくなっており、法令遵守のみならず、高い倫理観をもって日々の業務にあたることが強く求められています。当社グループでは、全てのステークホルダーの信頼に応え続けるため、企業コンプライアンスを誠実に守り抜く姿勢を一層明確に示すべく、今回コンプライアンス憲章を制定いたしました。

■コンプライアンス憲章の意義

本憲章は、当社グループの社員一人ひとりが、日常の業務における判断や行動の基準として遵守すべき理念・方針を明示したものです。また、社外に対しては法令遵守と倫理的な企業活動への取り組みを宣誓し、透明性の高い経営を推進してまいります。

■今後の取組み

トーシンパートナーズグループは、コンプライアンス憲章の精神に基づき、社員教育の充実や内部監査体制の強化を図るとともに、これまで築いてきた信頼をさらに深め、全てのステークホルダーから一層信頼される企業グループを目指してまいります。

■関連サイトURL

▼ トーシンパートナーズ「ZOOM」シリーズ紹介ページ：https://tohshinpartners.com/zoom/

▼ トーシンパートナーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/TOHSHINPARTNERS

▼ トーシンパートナーズ公式Facebookページ：https://www.facebook.com/tohshinpartners

▼ 将来価値で選ぶ不動産投資LENZ（レンズ）：https://www.tohshin.co.jp/lenz/

会社概要

会社名 株式会社トーシンパートナーズホールディングス

代表者 代表取締役 小笠原 一義

資本金 1億円

設 立 2021年11月8日

所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-33-5

URL https://www.tohshin-hd.co.jp/

事業内容 グループ会社の経営統括・管理

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社トーシンパートナーズホールディングス

担当者名：高木

TEL：0422-68-9191