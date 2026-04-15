AI検索での自社・競合ブランド露出を定点調査可能！「ミエルカGEO」と「ミエルカSEO」に新機能「AI検索シェアモニタリング」を搭載

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」および、GEO（Generative Engine Optimization : 生成AI最適化）プラットフォーム「ミエルカGEO」において、AI検索における自社・競合ブランドの露出状況を定点観測する「AI検索シェアモニタリング機能」をリリースしたことをお知らせします。

開発の背景

生成AIの急速な普及に伴い、企業のマーケティング活動において「AIが自社製品を正しく勧めているか」「競合製品ばかりを優先的に勧めていないか」といった新たな課題に直面しています。また、生成AIがどのような基準で情報源を信頼し引用しているのか、その根拠が不明瞭であることも、戦略を立てる上での大きな壁となっていました。

本機能は、こうしたAI検索の不透明な状況を可視化し、確かなデータに基づいたマーケティング戦略立案を支援します。

「AI検索シェアモニタリング」の概要

各生成AIモデルにおける自社と競合の露出度合いなどを、100件以上のプロンプトを用いて日次でモニタリングし、ブランドシェアスコアとして可視化します。



単に露出の有無を確認するだけでなく、指定したプロンプトに対して自社ブランドがどのくらい推奨されているかを定量的に把握することが可能です。

本機能の主な特長

1. 主要生成AIでの自社・競合の露出状況を自動調査

主要の生成AIモデルを対象に、回答内のブランド言及状況を日次で自動測定・提示します。

【対象モデル】

GPT

Gemini

※対象モデルは順次対応予定です。

2. 100件以上のプロンプトを目的別に登録・定点観測

100件以上のプロンプトが登録可能です。製品カテゴリや比較検討・購買といったユーザーのフェーズごとにプロンプトを管理し、回答の変化を逃さず蓄積します。

3. 生成AIによる「回答全文」のログ保存と詳細検証

実際に生成した回答テキストをそのままログとして保存します。自社がどのように紹介されているのかといった一次情報を、いつでも詳細に検証することが可能です 。

今後の展望

今後は、対応する生成AIモデルの拡充や、Google AI Overviewsへの対応も進める予定です。さらに、単なる露出数だけでなく、自社URLの引用元ページ分析など、より多角的なスコアリング指標の実装をスピード感を持ってリリースしていくことを予定しており、LLMO対策のワンストッププラットフォームを目指します。

ご利用方法

本機能は、ミエルカGEOまたはミエルカSEOのオプション機能です。追加でご契約いただくことで、ご利用が可能となります。

まだご契約されていない方は、以下から無料でトライアルいただけます。

・ミエルカGEO▶︎ https://mieru-ca.com/geo/(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=top)

・ミエルカSEO▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=top)

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ai-search-share-monitoring&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp