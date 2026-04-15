【地域拠点を新潟市へ】令和8年度 企業誘致促進事業@新潟サテライトオフィスのお知らせ

エスイノベーション株式会社

地域イノベーションを推進するエスイノベーション株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役 星野善宣、以下「エスイノベーション」）は、新潟市、コワーキングスペースを全国展開する株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO 嶋田瑞生）、地方自治体向けの地域活性化支援を行う株式会社andONE（本社：東京都中央区、代表取締役社長 長尾成浩）と連携し、「企業誘致促進事業@新潟サテライトオフィス」を通して、新潟を面白くする企業の拠点開設・地域連携を支援します。

本事業は、新潟市への進出を検討する県外企業（スタートアップ等）を対象に、地域との接点づくりや事業連携の機会を提供するプログラムです。視察にかかる交通費・宿泊費等をほぼ全額支援するとともに、地元企業や教育機関とのマッチングを通じて、新潟市を地域拠点として活用する可能性を体感いただき、具体的な進出へとつなげることを目的としています。

本事業の参画背景と役割

新潟市には、実践的な教育機関や地域を支えてきた事業会社、意欲的なスタートアップが存在し、進出企業との共創による価値創出のポテンシャルを有しています。

本事業開始から過去3年間（令和5～7年度）で、視察企業数は116社を超え、そのうち12社が新潟市内に拠点を開設しています。視察をきっかけに地域との関係を深め、具体的な事業展開に結びついた企業も多数生まれています。

こうした成果の背景には、企業ごとの進出ニーズと地域側の受け入れ環境とのギャップを適切に把握し、個別最適なマッチングを行うコーディネート機能の存在があります。

エスイノベーションは、新潟市におけるコーディネーターとして、市内の教育機関（大学・専門学校など）、地元企業、スタートアップ、市内施設等とのネットワークを活用し、企業ごとのニーズに応じた“地域とのマッチング”を伴走型でサポートします。

また、過去に参加した企業からは、

「コーディネーターのフォローにより、地元企業との具体的な協業の話が進み、新潟での展開が一気に現実味を帯びました。」（AIスタートアップ企業）

といった声も寄せられており、“訪れることで動き出す”企業誘致のかたちが着実に成果へとつながっています。

本事業を通じて、“地域と進出企業の出会いの場”を創出し、新潟市の経済・産業に新たな価値をもたらすことを目指します。

新潟市が選ばれる理由

新潟市は、企業の地方拠点として以下の強みを有しています。

出典：新潟市公式ホームページ

【高】高度人材が豊富



【近】東京駅から最短89分のアクセス



【低】コスト・離職率の低さ



【安】BCP観点でのリスク分散が可能



【熱】行政・地域による手厚いサポート

これらの強みを背景に、新潟市は新たな事業展開や拠点開設の地として、今、多くの企業から注目を集めています。

サポート内容

【対象】

新潟市内に拠点を有しておらず、サテライトオフィス等の開設を検討する企業

（従業員数概ね10名以上）

【期間】

令和8年4月15日（水）～令和9年2月28日（日）

【支援内容】

１.視察費用の補助（1社3人まで）

・交通費（片道最大20,000円／人 ×2往復まで）

・市内交通費（最大10,000円／日／社 ×30日まで）

・宿泊費・ワークスペース利用料（最大10,000円／日／人 ×30日まで）

２.視察行程の個別設計

３.地元企業・教育機関とのマッチング支援

エスイノベーション株式会社について

公式サイトはこちら :https://at-niigata-satelliteoffice.com/プログラムへのお問い合わせはこちら :https://form.run/@niigata-yuchiprogram-r5

MISSION : 地域資産に新たな技術で、新たな価値を。

代表取締役：星野 善宣

所在地：新潟市中央区西堀通三番町790番地 西堀501ビル 3F

ホームページ： https://sinnovation.jp

事業内容：

・地域企業イノベーションプラットフォーム【oO】開発・運営

・新規事業開発支援（CVC設立、運営サポート含む）

・地域オープンイノベーションコンテンツ（InnoLabo）の企画・運営

・地域イノベーションテックファンドの組成・運用

・新規事業開発支援（アクセラレーター企画・運営含む）

・スタートアップM&Aパートナー https://sinnovation.jp/startupma-lp/