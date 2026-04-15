【千葉ジェッツ】Bリーグ最速でホームゲーム通算入場者数150万人達成！平均入場者数１万人も維持し続け、今後も地域から愛されるクラブを目指して邁進！！

株式会社千葉ジェッツふなばし(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI

千葉ジェッツでは2026年4月12日(日)vs.滋賀レイクス戦にて、B1リーグ戦（レギュラーシーズンのみの入場者計算で公式記録として）通算入場者数150万人を突破したことをお知らせいたします。こちらはBリーグ最速での記録達成となります。

【通算入場者数150万人達成時の動画はこちら】

https://x.com/CHIBAJETS/status/2043160209569493227?s=20

2024-25シーズンよりホームアリーナを「ららアリーナTOKYO-BAY」へ移し、今シーズンは昨シーズンを上回る平均入場者数1万人超を記録し続けております。（2026年4月15日時点）チーム創設15周年迎える今シーズンでも、積極的なメディア露出、SNS発信や地道な地域活動を通して全試合満員を達成する安定した高い動員率を維持しております。今シーズンの最終目標としてはBリーグ初の年間入場者数30万人（レギュラーシーズンのみ）達成に向け、邁進してまいります！！

また、4/11（土）～12（日）のvs.滋賀レイクス戦では「千葉ジェッツ祭り」をテーマにアリーナ内外でイベントを開催し、観戦チケットを持っていない周辺地域のお客さまでも楽しめるコンテンツを提供し、地域活性化に繋げる施策を実施いたしました。

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今後も千葉県というエリアにさらに根付き、Bリーグトップクラスのスポーツエンターテインメントを提供していきながら盛り上げていきたいと考えております。

千葉ジェッツホームゲーム（レギュラーシーズン）は今シーズン残り5試合でチケットは絶賛販売中。最終節の5/2（土）3（日）vs.A千葉は両日完売している。

【通算入場者数の推移】

◆10万人：2017年3月12日

◆20万人：2018年1月21日

◆30万人：2018年12月30日

◆40万人：2019年3月16日

◆50万人：2019年12月21日

～ コロナ禍 ～

◆60万人：2021年4月24日

◆70万人：2022年10月16日

◆80万人：2023年4月12日

◆90万人：2024年1月21日

◆100万人：2024年10月20日

◆110万人：2024年12月29日

◆120万人：2025年4月13日

◆130万人：2025年10月25日

◆140万人：2026年1月4日

◆150万人：2026年4月12日

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【千葉ジェッツ ホームゲーム開催情報】

2026年4/22（水）vs.横浜ビー・コルセアーズ

◆試合開始：19:05

◆試合会場：ららアリーナ東京ベイ

◆観戦チケット：購入可能（残りわずか）

4/22（水）チケット：https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/CJ/20260422

◆来場者特典：15周年記念バスケシャツを全員にプレゼント

2026年4/25（土）26（日）vs.広島ドラゴンフライズ

◆試合開始：14:05

◆試合会場：ららアリーナ東京ベイ

◆観戦チケット：購入可能（残りわずか）

4/25（土）チケット：https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/CJ/20260425

4/26（日）チケット：https://bleague-ticket.psrv.jp/sales/CJ/20260426

2026年5/2（土）3（日）vs.アルティーリ千葉

◆試合開始：14:05

◆試合会場：ららアリーナ東京ベイ

◆観戦チケット：≪ 完売御礼 ≫

【千葉ジェッツ観戦ガイドはこちら】

https://chibajets.jp/lp/firstflight/

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