「ムーミン」ｘ銀座かねまつのコラボ第３弾　母の日ギフトにもピッタリなミニタオルが4月15日（水）発売

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株式会社かねまつ


◆オリジナルボックス入りでギフトにもピッタリなシェニール織ミニタオル

シェニール織とは、モール糸を用いたヨーロッパの伝統織物。


18世紀末にスコットランドで生まれ、ドイツで発展した技法です。


洗濯しても固くなりにくく、色落ちや糸抜けが少なく、高い耐久性があります。


使い込むほどに手に馴染み、日常に寄り添いながら長く愛用できることが、環境への配慮にもつながるアイテムです。



25cm×25cmのしっかりとした大きめサイズで、使い勝手の良さも魅力です。


◆デザインは2種類

デザインは、ムーミンがお花を摘むワンシーンを描いたものと、チャーミングなお尻のモチーフの2種類ご用意しました。



今回のために制作した絵本型のオリジナルボックスに入りで、自分用にはもちろん、母の日のギフトにもぴったりのアイテムです。



特設サイト公開中です。


https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2026ss/0415_moomin/　




お花を摘むシーンで使うたびに癒されます

品番：I2-MOOMIN　　2,750円（税込）


カラー：ピンク


詳細を見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99001300



大きく描かれたお尻のデザインはインパクトがあってかわいい

品番：I2-MOOMIN　　2,750円（税込）


カラー：ブルー


詳細を見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99007000
◆発売日

2026年4月15日（水）



◆コラボ第1弾、第2弾はこちら


https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2025aw/0918_moomin/



◆取り扱い店舗


全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト



◆会社概要


会社名：株式会社かねまつ


所在地：東京都中央区銀座4-6-10


代表者：兼松 真也


設立：1947年9月


URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp


事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ等のファッション専門店