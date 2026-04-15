「ムーミン」ｘ銀座かねまつのコラボ第３弾　母の日ギフトにもピッタリなミニタオルが4月15日（水）発売

◆オリジナルボックス入りでギフトにもピッタリなシェニール織ミニタオル

株式会社かねまつ

シェニール織とは、モール糸を用いたヨーロッパの伝統織物。

18世紀末にスコットランドで生まれ、ドイツで発展した技法です。

洗濯しても固くなりにくく、色落ちや糸抜けが少なく、高い耐久性があります。

使い込むほどに手に馴染み、日常に寄り添いながら長く愛用できることが、環境への配慮にもつながるアイテムです。

25cm×25cmのしっかりとした大きめサイズで、使い勝手の良さも魅力です。

◆デザインは2種類

デザインは、ムーミンがお花を摘むワンシーンを描いたものと、チャーミングなお尻のモチーフの2種類ご用意しました。

今回のために制作した絵本型のオリジナルボックスに入りで、自分用にはもちろん、母の日のギフトにもぴったりのアイテムです。

特設サイト公開中です。

https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2026ss/0415_moomin/

お花を摘むシーンで使うたびに癒されます

品番：I2-MOOMIN 2,750円（税込）

カラー：ピンク

詳細を見る :https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99001300

大きく描かれたお尻のデザインはインパクトがあってかわいい

品番：I2-MOOMIN 2,750円（税込）

カラー：ブルー

詳細を見る :https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99007000◆発売日

2026年4月15日（水）

◆コラボ第1弾、第2弾はこちら

https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2025aw/0918_moomin/

◆取り扱い店舗

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆会社概要

会社名：株式会社かねまつ

所在地：東京都中央区銀座4-6-10

代表者：兼松 真也

設立：1947年9月

URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp

事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ等のファッション専門店