「ムーミン」ｘ銀座かねまつのコラボ第３弾 母の日ギフトにもピッタリなミニタオルが4月15日（水）発売
株式会社かねまつ
お花を摘むシーンで使うたびに癒されます
詳細を見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99001300
大きく描かれたお尻のデザインはインパクトがあってかわいい
詳細を見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99007000
◆発売日
◆オリジナルボックス入りでギフトにもピッタリなシェニール織ミニタオル
シェニール織とは、モール糸を用いたヨーロッパの伝統織物。
18世紀末にスコットランドで生まれ、ドイツで発展した技法です。
洗濯しても固くなりにくく、色落ちや糸抜けが少なく、高い耐久性があります。
使い込むほどに手に馴染み、日常に寄り添いながら長く愛用できることが、環境への配慮にもつながるアイテムです。
25cm×25cmのしっかりとした大きめサイズで、使い勝手の良さも魅力です。
◆デザインは2種類
デザインは、ムーミンがお花を摘むワンシーンを描いたものと、チャーミングなお尻のモチーフの2種類ご用意しました。
今回のために制作した絵本型のオリジナルボックスに入りで、自分用にはもちろん、母の日のギフトにもぴったりのアイテムです。
特設サイト公開中です。
https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2026ss/0415_moomin/
お花を摘むシーンで使うたびに癒されます
品番：I2-MOOMIN 2,750円（税込）
カラー：ピンク
詳細を見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99001300
大きく描かれたお尻のデザインはインパクトがあってかわいい
品番：I2-MOOMIN 2,750円（税込）
カラー：ブルー
詳細を見る :
https://mobile.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4220262I2MOOMIN--99007000
◆発売日
2026年4月15日（水）
◆コラボ第1弾、第2弾はこちら
https://mobile.shoesconcierge.jp/contents/special/2025aw/0918_moomin/
◆取り扱い店舗
全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト
◆会社概要
会社名：株式会社かねまつ
所在地：東京都中央区銀座4-6-10
代表者：兼松 真也
設立：1947年9月
URL: https://www.ginza-kanematsu.co.jp
事業内容：レディースシューズ、ハンドバッグ等のファッション専門店