東京コスモキャッツ制作、日本×エジプトのクロスカルチャー音楽映像作品「CHARISMA」国際アワードMUSE Creative Awards 2026でトリプル受賞

アカメディア株式会社

アカメディア株式会社（本社：東京都、代表取締役：菊池参）は、同社クリエイティブチーム「東京コスモキャッツ（TOKYO COSMO CATS）」が企画・制作を手がけた音楽映像作品「CHARISMA（カリスマ）」が、国際的クリエイティブアワードであるMUSE Creative Awards 2026において、プラチナ2部門・ゴールド1部門のトリプル受賞を果たしたことをお知らせいたします。

本作は、先日開催されたTokyo Design Awards 2026においても、プラチナ賞およびゴールド賞をダブル受賞しており、複数の国際アワードにおいて高い評価を獲得しています。

■ 受賞概要（MUSE Creative Awards 2026）

作品名：『CHARISMA』 A Cross-Cultural Music Experience

プラチナ受賞

・Video - Art & Design（アート＆デザイン）

・Video - Music Video（ミュージックビデオ）

ゴールド受賞

・Video - Cultural（カルチャー）

■ 作品概要「CHARISMA」

「CHARISMA」は、日本とエジプトという異なる文化を融合させたクロスカルチャー・ミュージックプロジェクトです。文化的なコントラストを“対立”ではなく“調和”として再構築し、音楽・映像・ビジュアルを横断した新たな表現を提示しています。

中東の若者文化で支持されるヒップホップやレゲトンの重低音に、日本の伝統音楽である三味線を融合。さらにタップダンスやサックスを取り入れることで、ジャンルや国境を超えた独自の世界観を創出しています。

また、世界累計550万回以上の再生を記録し、複数地域において視聴・拡散されるなど、グローバルな共感を獲得しています。

アート・音楽・文化という異なる評価軸において受賞したことで、本作の総合的なクリエイティブ価値が国際的に認められる結果となりました。

■ 国際的背景と意義

日本とエジプトは150年以上にわたり友好関係を築き、文化・観光を通じた交流を深めてきました。近年では大エジプト博物館の開館などを背景に、さらなる交流の拡大が期待されています。

「CHARISMA」は、こうした背景のもと、音楽と映像を通じた“文化的架け橋”として制作され、異文化理解を促進する新たなクリエイティブの形として注目されています。

■ ミュージックビデオ・表現

ミュージックビデオは東京都江東区の猿江神社にて撮影。歴史ある神社の空間に現代的な照明演出を融合させることで、伝統とモダンが交錯する映像表現を実現しました。

テーマは「リアルな邂逅」。文化や言語を超えた出会いの瞬間を、音と映像のクロスオーバーによって描いています。

■ 参加アーティスト・制作陣

本作には、津軽三味線奏者・川嶋志乃舞、サックス奏者・今井晴萌、タップダンサー・中川美海らが参加。着物や羽織をまといながら、それぞれの表現が重なり合うことで、“一体化された多様性”を体現しています。

制作陣には、東京コスモキャッツを中心に、プロデューサー・菊池参、監督・戸祭朝美、撮影・冨田大貴、照明・小田部将弥、編集・吉井康祐、写真・前田和尚、浮世絵アーティスト・岡村亮太などが参画。音楽・映像・アートが統合された作品として完成しています。

■ 受賞コメント

菊池参（代表・プロデューサー）コメント：

「この度、MUSE Creative Awards 2026において評価をいただけたことを大変嬉しく思います。また、先日のTokyo Design Awards に続く形で、『CHARISMA』が異なる国際的な視点から評価されたことを、確かな手応えとして受け止めています。

『CHARISMA』は、日本とエジプトという異なる文化を、映像・音楽・ビジュアルを通じて再構築し、一つの体験として届けることを目指したプロジェクトです。

今回の受賞を通じて、この表現が国や文化を越えて届く可能性を改めて感じています。これを一つの起点として、さらに表現を磨きながら、より深く伝わるクリエイティブに取り組んでいきたいと考えています。」

■ 駐日エジプト大使館コメント

「この度の『CHARISMA』の受賞に心からのお祝いを申し上げます。本作品には、エジプトの象徴的なモチーフと日本の伝統芸術が美しく融合されており、両国の文化が響き合う非常に意義深いコラボレーションであると感じています。」

■ SHO『CHARISMA』視聴リンク

▮Apple Music：https://music.apple.com/us/album/charisma-single/1823931556(https://music.apple.com/us/album/charisma-single/1823931556)

▮Spotify:https://open.spotify.com/album/6e3wJjljKyAJizby0RnuKf(https://open.spotify.com/album/6e3wJjljKyAJizby0RnuKf)

▮Deezer:https://www.deezer.com/album/781173571(https://www.deezer.com/album/781173571)

■ 制作チーム: 東京コスモキャッツ（TOKYO COSMO CATS）概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6LPQyvp5fVM ]

東京コスモキャッツは、音楽・映像・ファッションを横断し、企画から制作、発信までを一貫して手がけるアーティスト結社です。

ジャンルに縛られない発想と共創により、人の感情と記憶に残る体験を生み出します。

単なる作品ではなく、価値とカルチャーを創っていきます。

菊池参

MAIRU KIKUCHI

戸祭朝美

ASAMI TOMATSURI

冨田大貴

DAIKI TOMITA

小田部将弥

MASAYA KOTABE

前田和尚

OSHO MAEDA

吉井康祐

KOSUKE YOSHII

＜ミュージックビデオ＞

制作：AKAMEDIA INC.

プロデューサー／クリエイティブディレクター：菊池 参

監督：戸祭 朝美

撮影：冨田 大貴

Bカメラ：久保田 ヤスタカ

1st AC：徐 世龍

照明デザイナー：小田部 将弥

照明アシスタント：港 蓮哉、松本 知樹

編集：吉井 康祐

カラーグレーディング：片山 健人

サウンドデザイン：Khaled Elgabry

ドローンオペレーター：石原 裕二

カメラマン：前田 和尚 (OSHO PHOTO)

バックダンサー：MIKOTO、JURIN、momoko、hinacan、Yui

浮世絵アート：岡村 亮太

撮影場所：猿江神社

＜楽曲＞

音楽プロデューサー・作曲：Abo Abeer

音楽ディレクター：菊池 参

作詞：Hussein Khaled

ヴォーカル：SHO (AWAL SONY MUSIC)

津軽三味線：川嶋 志乃舞

テナーサックス：今井 晴萌

タップダンス：中川 美海

レコーディングエンジニア：福島 章友

マスタリングエンジニア：川元 綾子 (SONY MUSIC)

■ お問い合わせ先

アカメディア株式会社

Email：info@akamedia.jp