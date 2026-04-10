船橋ケイバ 第2回開催〔5月4日(祝月)～8日(金)〕「かしわ記念（JpnI）」〔5月5日(祝火)〕「東京湾カップ（SII）」〔5月6日(振水)〕を開催！

千葉県競馬組合

船橋ケイバでは、令和8年度第2回開催を5月4日（祝月）～8日（金）まで実施いたします。今開催は、「かしわ記念（JpnI）」〔5月5日(祝火)〕、「東京湾カップ（SII）」〔5月6日(振水)〕を開催いたします。

「かしわ記念」は、毎年、JRA・地方競馬のトップホースが集結することから、“春のダートマイル王者決定戦”に位置づけられるレースです。近年は毎年ゴールデンウィークの時期に開催され、入場者数、売得金、賞金とも最高を記録する船橋ケイバ最大のJpnIレースです。カジノフォンテンやフリオーソといった地元船橋の名馬たちが中央勢を迎え撃ち、数々の伝説を作ってきたこのレースにご注目ください。

今開催はレースだけでなく、ご家族全員で一日中楽しめるイベントが満載です。かしわ記念オリジナルグッズのプレゼント企画や船橋競馬場近隣の商業施設、地元のスポーツチームとタッグを組んだ地域密着型のコラボイベントも多数実施いたします。また開催前にはスポーツチームの試合会場にてかしわ記念特別ブースなども出展する予定。

船橋ケイバならではのエンターテインメント性と地域連携による新たな魅力を創出し、ゴールデンウィークのお出かけ先として最適な場を提供してまいります。

■かしわ記念（JpnI）とは

第1回千葉県営競馬が柏競馬場で行われたことを記念し、1989年に創設。 アブクマポーロやトーシンブリザード、スターリングローズといった中央競馬・地方競馬の一流馬による高レベルの争いが繰り広げられました。 2005年にGIに格上げされてからはJRA所属馬が成績の上位を占めることが多く、エスポワールシチー、ホッコータルマエ、コパノリッキー、ゴールドドリームなどダートの名馬たちが勝利を収めていますが、地方所属からもアジュディミツオーやフリオーソ、カジノフォンテンなど船橋競馬場所属馬が勝利しており、地元のレベルの高さを証明しています。騎手では元船橋競馬所属の石崎隆之氏が最多優勝回数1位となる通算6勝。2位タイでJRA所属の武豊騎手、元JRA所属の佐藤哲三氏が通算3勝をあげています。

昨年は川須栄彦騎手が騎乗するシャマルが不良馬場を鮮やかに逃げ切り、連覇を達成しました。

■東京湾カップ（ＳII）とは

東京湾横断道路（アクアライン）の着工と21世紀への東京ベイラインの発展を祈念して1987年、4歳馬（現表記3歳）による船橋競馬場ダート2,000mの重賞として創設。第17回開催までは毎年12月に実施され、4歳の数々の重賞を制覇した馬が4歳最後の重賞制覇を競う祭典競走でした。

2004年から開催時期が5月に変更、東京ダービー（JpnI：大井競馬場）のトライアル競走に指定され、1着馬に対し東京ダービーの優先出走権が与えられるようになりました。騎手では元船橋競馬所属の石崎隆之氏が最多優勝回数1位となる通算6勝、元船橋競馬所属の石崎駿氏の通算2勝とあわせて親子で通算8勝をあげています。

昨年は、山中悠希騎手が騎乗した3番人気のケンシレインボー（船橋・佐藤裕太厩舎）が優勝しました。

■第2回本場開催日イベント（予定）

※実施日や場所については、4/30（木）配信予定の確定版リリースをご確認ください。

◎レースもイベントも楽しめる、ゴールデンウィークの船橋ケイバ。

本開催ではキャロッタふわふわランドやスペシャル抽選会を開催！

さらに多種多様なキッチンカーも登場予定。

船橋ケイバ近隣の商業施設や地元のスポーツチームとタッグを組んだ、地域密着型のコラボイベントも開催予定！

ゴールデンウィークは船橋競馬場で競馬もイベントもお楽しみください！

◎キャロッタふわふわランド

お子様に大人気！キャロッタのオリジナルふわふわ遊具で遊ぼう！

対象：キャロッタふわふわランドは3歳以上のお子様、その他遊具は未就学児のお子様

◎キャロッタグリーティング

人気のキャロッタが登場！キャロッタと一緒に写真を撮ろう！

実施場所：キャロッタ門広場付近（※雨天時はスタンド3Ｆデッキ）

◎ビギナーズカウンター

マークカードの記入方法から船橋ケイバの楽しみ方まで、

幅広くビギナーの方にレクチャー＆サポートするブースを設置！

◎そのほか、おなじみのイベントも盛りだくさん！新しいイベントも企画中なのでお楽しみに！

・ハートビートセンター

・女性専用ラウンジ

・キッズスペース

・キッチンカー

※内容は変更になる可能性がございます。ご了承ください。

◎ハートビートライブもお楽しみに！

※4/30（木）配信予定の確定版リリースをご確認ください。

■ホームページ・SNS

◎船橋ケイバ URL：https://www.f-keiba.com/

◎船橋ケイバ公式SNS

（Ｘ）https://x.com/funabashi_keiba

（LINE）https://page.line.me/?accountId=691zheic

（Instagram）https://www.instagram.com/funabashi_keiba

（TikTok）https://www.tiktok.com/@funabashi_keiba

◎船橋ケイバ公式YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCfnIcvhLkVVCTd86yemmGnQ

◎南関東4競馬場

（PC）https://www.nankankeiba.com

（スマートフォン）https://www.nankankeiba.com/sp/

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