【全4業界公開】SNS投稿の「ネタ切れ・挫折」をゼロに。飲食・宿泊・医療・美容向け『SNS投稿年間カレンダー 2026年度版』を無料配布

イクシアス株式会社

AI搭載型の店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD（ストアパッド）」を提供するイクシアス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 CEO：内藤 崇司）は、飲食・宿泊・医療・美容の各店舗事業者を対象とした、新年度（2026年4月～2027年3月）のSNS運用をサポートする『「もう悩まない・止まらない」業界別SNS投稿年間カレンダー』を、本日4業界一斉公開いたしました。

本資料は、現場の忙しさや運用リソースの不足を前提とし、日々のネタ探しや投稿の負担を最小限に抑えつつ、来店前の顧客の不安を解消する「実用性」に特化したカレンダーです。

▼各業界向け資料のダウンロードはこちら（無料）

資料公開の背景：なぜSNS投稿は「止まってしまう」のか

- 【飲食業界向け】SNS投稿年間カレンダーURL：https://storepad.jp/report/202604_SNSgourmet- 【宿泊業界向け】SNS投稿年間カレンダーURL：https://storepad.jp/report/202604_SNShotel- 【医療業界向け】SNS投稿年間カレンダーURL：https://storepad.jp/report/202604_SNSclinic- 【美容業界向け】SNS投稿年間カレンダーURL：https://storepad.jp/report/202604_SNSbeauty

多くの店舗にとってSNSは重要な集客ツールですが、「毎日ネタを考え、文章を書く」という運用は、日々の営業に追われる現場にとって非常に高いハードルとなっています 。SNS投稿が続かない原因は、担当者のセンスではなく「現場の状況を無視した運用設計」にあります 。

イクシアスでは、この課題に対し「頑張って続ける」のではなく、忙しい日や繁忙期でも「無理なく続く業務の一部」としてSNSを扱うための考え方と実例を整理しました 。新年度を迎えるこの時期に、年間を通じた投稿指針を提供することで、全国の店舗事業者の情報発信を支援いたします。

本資料のポイント：季節行事に合わせた「投稿テーマ」を提案

各業界向けのカレンダーでは、2026年度の祝日や主な日程を網羅した上で、月ごとの「顧客の心理状態」に基づいた投稿テーマを具体的に提案しています 。

季節行事に合わせた「投稿テーマ」の例を確認できる

4月の「新生活・安心感」、8月の「お盆・案内最優先」など、月ごとの前提条件に合わせた具体的な投稿ネタを掲載しています。

現場ですぐに活かせる「投稿技術」を習得できる

スマホでの写真の撮り方や、フォロワーとの適切な対話のコツなど、明日から現場で実践できるテクニックを解説しています。

忙しい時期でも「無理なく続ける」ための考え方を整理できる

「やらなくていい投稿」を明確化し、繁忙期でも運用が破綻しないためのマインドセットを提示しています。

飲食業界向け

＜資料ダウンロード(https://storepad.jp/report/202604_SNSgourmet)＞

宿泊業界向け

＜資料ダウンロード(https://storepad.jp/report/202604_SNShotel)＞

医療業界向け

＜資料ダウンロード(https://storepad.jp/report/202604_SNSclinic)＞

美容業界向け

＜資料ダウンロード(https://storepad.jp/report/202604_SNSbeauty)＞

本資料で提唱するのは、SNSを集客の主役に据えるのではなく、店舗運営を円滑にする「補完的な役割」として機能させる運用術です 。

SNSの反応数や更新頻度そのものに一喜一憂するのではなく、「来店前の迷いや不安を一つでも軽減できているか」という観点で運用を整理することが、長期的に見て顧客との信頼関係を深める近道となります 。イクシアスは、テクノロジーと伴走支援の両面から、店舗事業者の皆様が本来のサービス提供に集中できる環境をサポートしてまいります 。

「STOREPAD（ストアパッド）」について

STOREPADは、国内外のさまざまな店舗集客メディアと連携する、店舗情報発信・分析プラットフォームです。地図アプリ・ポータルサイト・インバウンド向けメディア・SNS・HPなど様々な媒体への一括情報発信や口コミ分析で工数削減と集客向上、効果的なMEOを実現。店舗運営を成功に導きます。

▶サービスサイト https://storepad.jp/

▶資料請求 https://storepad.jp/report/service

会社概要

会社名 イクシアス株式会社

代表者 代表取締役社長CEO 内藤 崇司

所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル10F

会社HP https://ixyas.co.jp/