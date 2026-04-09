株式会社ACSiON

株式会社ACSiON（本社：東京都中央区、代表取締役：安田 貴紀／瀧下 孝明、以下「アクシオン」）は、株式会社第四北越銀行（本店：新潟県新潟市、頭取：殖栗 道郎）において、当社が提供するフィッシング対策サービスが導入されたことをお知らせいたします。

近年、金融機関を狙ったフィッシング詐欺は年々高度化しており、SMS・メール・偽サイトを組み合わせた巧妙な攻撃が増加しています。

アクシオンのフィッシング対策サービスは、国内企業に特化した24時間体制のモニタリング機能を備えており、不正サイトの早期検知および適切な閉鎖依頼対応を行うサービスです。

本件は、一般社団法人全国地方銀行協会においてアクシオンのフィッシング対策サービスの共同利用の開始を受け、同枠組みに参加する形で導入されたものです。これにより、サービス提供者としての安全性確保および利用者の安心・信頼の維持に寄与する仕組みを提供いたします。

アクシオンはサイバーセキュリティ企業として、これまで培ってきた金融犯罪対策のノウハウや、公的個人認証サービス（JPKI）におけるプラットフォーム事業者としてのソリューション構築力を活かし、デジタル化社会における新たなリスクに対応したサービスを提供してまいります。

【株式会社ＡＣＳｉＯＮ（アクシオン）】（URL： https://www.acsion.co.jp/）

・会社名：株式会社ＡＣＳｉＯＮ

・所在地：東京都中央区晴海一丁目 8 番 10 号

・代表者：代表取締役 安田 貴紀／ 瀧下 孝明

・事業内容：サイバーセキュリティ事業、データインテリジェンス事業

・設立年月日：２０１９年７月１６日

以上