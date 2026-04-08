新CMキャラクターに就任した蒼井優さん出演「ビヒダス」大容量プレーン17年ぶりの新商品『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新TVCM 『腸からわたしは』篇4月21日（火）より全国放映開始！

森永乳業株式会社

森永乳業は、「ビヒダス ヨーグルト」シリーズより、日本で初めて※1ビフィズス菌により「おなかの脂肪を減らす」機能と「腸内環境を整える」機能をもつ「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」を、2026年4月14日（火）より全国発売いたします。

※1 日本初、ビフィズス菌のみを機能性関与成分としておなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能、腸内環境を整える機能の２つの機能性について表示したヨーグルト （森永乳業調べ 2025年12月）

新商品の発売に伴い、俳優の蒼井 優さんを新CMキャラクターに起用した新TVCM『腸からわたしは』篇を、4月21日（火）より全国にて放映を開始いたします。

新TVCM『腸からわたしは』篇では、本商品を買ってごきげんな蒼井さんが「腸からわたしはいい感じ」と口ずさみます。思わず笑顔になるような蒼井さんのチャーミングな表情にぜひご注目ください。

■TVCMストーリー

新TVCM『腸からわたしは』篇では、新商品「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」を買ってごきげんに帰る蒼井さんが登場します。そのごきげんぶりは、帰宅途中に通りかかった公園で子どもたちと一緒に「ビヒダスWのビフィズス菌」とリズミカルに口ずさみながら、けん玉で思わず遊んでしまうほど。「腸からわたしはいい感じ」とつぶやく蒼井さんは、ブランコに座っていた高校生に「なんで腸から？」聞かれると「なぜでしょう？」と笑顔で答えます。続くナレーションで、そのひみつが新商品「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」の「おなかの脂肪を減らす」機能と「腸内環境を整える」機能によるものであることが明かされます。最後は、蒼井さんが本商品をおいしそうに味わいながら、とびきりの笑顔を見せるシーンで締めくくられます。掛け声を口ずさみながらリズミカルにけん玉をする蒼井さんのチャーミングな姿にもご注目ください。

■撮影エピソード

撮影現場には、TVCMの役柄さながらに、ごきげんな様子の蒼井さんが登場。共演する子どもたちとすぐに仲良くなり、本当に休日の公園で遊んでいるかのような自然体で撮影がスタートしました。蒼井さんは撮影の合間に子どもたちとけん玉をしているうちに、撮影終盤には一発で成功させるほどの腕前に。蒼井さんが子どもたちに笑いながら語りかける和やかな場面も見られ、TVCMの世界観そのままに、笑顔あふれるごきげんな撮影となりました。

■新TVCMカットシーン

『腸からわたしは』篇

■新TVCM概要

タイトル：『腸からわたしは』篇 （15秒・30秒）

出演者：蒼井 優

放映開始：2026年4月21日（火）

エリア：全国

CM動画：ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌『腸からわたしは』篇 (15秒)

https://youtu.be/lLB8V6jjjxA

ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌『腸からわたしは』篇 (30秒)

https://youtu.be/o3PhpUgPeXE

ブランドサイト：https://bifidus.jp/w/

■出演者プロフィール

蒼井 優（あおい ゆう）

女優。1985年8月17日生まれ、福岡県出身。A型。1999年、ミュージカル『アニー』でデビュー。01年、『リリイ・シュシュのすべて』でスクリーンデビュー。02 年、「三井のリハウス」10代目リハウスガールに選ばれる。 06 年に出演した映画「フラガール」で、『第 30 回日本アカデミー賞』最優秀助演女優賞・新人俳優賞、『第49回ブルーリボン賞』主演女優賞、第15回アジア・フィルム・アワード 最優秀女優賞など数多くの賞を受賞。17年にも出演映画「彼女がその名を知らない鳥たち」で『第41 回日本アカデミー賞』最優秀主演女優賞、『第39回ヨコハマ映画祭』主演女優賞も受賞する。以降、 NHK大河ドラマ『龍馬伝』や、映画『長いお別れ』、『宮本から君へ』、『ロマンスドール』、『スパイの妻〈劇場版〉』、『おらおらでひとりいぐも』、『るろうに剣心 最終章 The Final』、『Dr.コトー診療所』、NHK2023年度後期 連続テレビ小説「ブギウギ」など話題作に多数出演。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1448-e4db1321b04bffe5eb7013bc5c0bcec3.pdf

■スタッフリスト

Agency：株式会社電通

CD：嶋野裕介

PL/CW：福島康之、喜多章成

AD：川原田俊

CP：中野良隆

AE：和田朋己、畦上絵莉香、阿部湧人

Casting：加茂野昭子、星野雅生（蒼井 優）/ 石垣光代(サブキャスト)

Production：太陽企画株式会社

Pr：泉家亮太、大内雅未、永松春菜

PM：近藤弘樹、杉本茜、山本達也

Dir：呉美保

Cam：田中創

Lig：溝口知

Art：秋葉悦子

Location：櫻井慧

Stylist：森上摂子(蒼井 優)、藤山晃子(サブキャスト)

Hairmake： ナライユミ(蒼井 優)、阿部美咲(サブキャスト)

Music：山田勝也（愛印）

Offline Editor：木村えつこ

Online Editor：帆足誠

Colorist：廣瀬有紀

CG：高橋剛、両角一優、池浦千尋（+Ring）

Mixer：渡辺寛志

Cast： 蒼井 優

subCast：花谷聡亮、大出隆寛、良田基乃、東菊乃、佐藤嬉衣

■「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」商品情報

新発売する「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」は、日本で初めて※1ビフィズス菌を機能性関与成分として「おなかの脂肪を減らす」機能と「腸内環境を整える」機能を持つWヘルスクレームの機能性ヨーグルトです。本品は『ビフィズス菌BB536』100億個と『ビフィズス菌MCC1274』50億個を機能性関与成分としており、『ビフィズス菌BB536』と『ビフィズス菌MCC1274』にはBMIが高めな人のおなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能が、『ビフィズス菌BB536』には生きて大腸に届き、腸内環境を整える機能が報告されています。

容器ヘッドスペースの酸素濃度を低減することで、ビフィズス菌の生残性を高める新製法※2により『ビフィズス菌BB536』と『ビフィズス菌MCC1274』の2種類のビフィズス菌入りビヒダスヨーグルトを実現できました。健康においてもコスパが求められる時代に、毎日続けやすい大容量タイプ（400g）の機能性表示食品です。また、脂肪ゼロタイプ※3なので、脂肪分の摂取を抑えられるだけでなく、『ビフィズス菌BB536』と『ビフィズス菌MCC1274』により腸から脂肪にアプローチすることができます。酸味を抑えたまろやかな味わいのため、そのままでもおいしくお召しあがりいただけます。

※2 「IDF World Dairy Summit 2025にて、ベストポスター賞を受賞～容器ヘッドスペースの酸素濃度がビフィズス菌入りヨーグルトに与える影響～」

2025年12月16日公開 https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4631.html

※3 食品表示基準に基づき、「脂肪ゼロ」は100g当たりの脂質が0.5g未満の場合に表示可能です。



■商品特徴

１.日本初※1のビフィズス菌で「おなかの脂肪を減らす」機能と「腸内環境を整える」機能を持つWヘルスクレームの機能性ヨーグルトです。

２.【機能性表示食品の届出内容】

届出番号：K110 (ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌)

機能性表示：本品に含まれるビフィズス菌BB536とビフィズス菌MCC1274にはBMIが高めな人のおなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能が、ビフィズス菌BB536には生きて大腸に届き、腸内環境を整える機能が報告されています。

機能性関与成分：『ビフィズス菌BB536』100億個、『ビフィズス菌MCC1274』50億個

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものでは

ありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

・本品は、医薬品ではありません。

３.新製法※2により2種類のビフィズス菌入りビヒダスヨーグルトを実現できました。

４.Wの機能性を持ちつつ大容量タイプ（400g）のため、健康においてもコスパが求められる時代に、毎日続けやすいです。

５.酸味を抑えたまろやかな味わいの脂肪ゼロタイプ※3なので、そのままでもおいしくお召しあがりいただけます。

■商品概要

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 フリーダイヤル0120‐369‐744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp(https://www.morinagamilk.co.jp)

＜ビフィズス菌商品サイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp/products/brand/b-kin/