～「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」のグッズ第3弾が登場！～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、4月8日（水）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/a6ac47
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年4月8日販売商品（全5アイテム）
【めくれるタペストリー】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【ティッシュケース】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【缶バッジ】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【アクリルアートパネル】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【ステッカー】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage1】
【めくれるタペストリー】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tapestry_m-magireco.html
「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」のグッズ第3弾が登場！
一見すると「みかづき荘」のメンバーが描かれたタペストリー。
ところが1枚めくると「マギウスの翼」のメンバーが現れる仕組みになっています。
素材はアニメグッズでもおなじみのダブルスエードを採用、プリントの細かさと発色性は抜群です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage2】
【ティッシュケース】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \2,900 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tissuecase-magireco.html
黒を基調に、図柄やモチーフを散りばめた大人かわいいデザインのティッシュケース。
ループ付きなので壁にかけたり、車の中で使うのにも便利です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage3】
【缶バッジ】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \2,000 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-canbadge-magireco.html
みかづき荘（＋小さいキュゥべえ）とマギウスの翼、2つのチームが缶バッジになりました♪
推し活グッズとして活用するのはもちろんですが、台紙のデザインを活かしてそのまま飾るのもオススメです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage4】
【アクリルアートパネル】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \1,800 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_art-magireco.html
「マギウスの翼」のメンバーが高級感あふれるアクリルアートパネルになりました。
手ごろなサイズなので、机の上はもちろん、玄関やベッドサイドにもオススメです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/a6ac47
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年4月8日販売商品（全5アイテム）
【めくれるタペストリー】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【ティッシュケース】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【缶バッジ】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【アクリルアートパネル】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【ステッカー】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage1】
【めくれるタペストリー】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tapestry_m-magireco.html
「スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」のグッズ第3弾が登場！
一見すると「みかづき荘」のメンバーが描かれたタペストリー。
ところが1枚めくると「マギウスの翼」のメンバーが現れる仕組みになっています。
素材はアニメグッズでもおなじみのダブルスエードを採用、プリントの細かさと発色性は抜群です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage2】
【ティッシュケース】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \2,900 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-tissuecase-magireco.html
黒を基調に、図柄やモチーフを散りばめた大人かわいいデザインのティッシュケース。
ループ付きなので壁にかけたり、車の中で使うのにも便利です♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage3】
【缶バッジ】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \2,000 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-canbadge-magireco.html
みかづき荘（＋小さいキュゥべえ）とマギウスの翼、2つのチームが缶バッジになりました♪
推し活グッズとして活用するのはもちろんですが、台紙のデザインを活かしてそのまま飾るのもオススメです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage4】
【アクリルアートパネル】スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
価格: \1,800 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-acrylic_art-magireco.html
「マギウスの翼」のメンバーが高級感あふれるアクリルアートパネルになりました。
手ごろなサイズなので、机の上はもちろん、玄関やベッドサイドにもオススメです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345978/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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