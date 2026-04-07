オンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」、会員数2.6万名を突破

株式会社IBJ

国内最多*の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷 健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営するオンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」は、登録会員数が2.6万名を突破したことをお知らせいたします。サービス開始以降、短期間での登録会員数拡大を続けており、さらに直近の実績では、マッチングからトライアルデートの日程確定まで平均約2日*¹と、現代の婚活ユーザーが求める「タイムパフォーマンス」と「確実性」を両立。効率的かつ誠実な出会いの場を創出しています。

*¹2026年1月中に、マッチングからトライアルデートの日程確定に至った全案件の平均

短期間での登録会員数拡大

「IBJ online」は、2025年10月29日のサービス開始から約5ヶ月で登録会員数2.6万名を突破。従来の婚活サービスにはなかった「マッチングアプリの手軽さ」と「結婚相談所の真剣度」を両立した新しい婚活スタイルとして支持を広げています。

サービス急成長の背景

- マッチングアプリと結婚相談所の“間”を埋める新しい婚活スタイル近年、マッチングアプリの手軽さと結婚相談所の真剣度の双方を求めるユーザーが増えています。「IBJ online」は独身誓約書の提出を必須とすることで信頼性を担保しつつ、オンライン完結型の婚活体験を提供。継続的な機能改善も行いながら、“婚活ミドル層”を中心に支持を広げています。- サービス連携による「出会いの母数」の拡大3月には、オンライン結婚相談所「エン婚活エージェント」が新たに参画するなど、婚活事業者との連携を拡大しています。これにより、オンライン上でも幅広い出会いの機会を提供できる環境を構築しています。

「婚活ミドル層」とは

婚活市場において、結婚相談所を利用する人を「真剣層」、マッチングアプリなどを通じて手軽な出会いを求める人を「ライト層」と分類しています。その中間に位置し、アプリより真剣に、でも結婚相談所より手軽に活動したい人を「婚活ミドル層」と定義しています。

■今後の展望

「IBJ online」は今後も連携する婚活サービス事業者の拡大を進め、より多くの出会いの機会を創出してまいります。プラットフォームとしての機能強化とサービス改善を継続し、成婚につながる出会いを生み出す環境づくりを推進します。

IBJグループは、こうした取り組みを通じて結婚の機会創出を拡大し、少子化・人口減少という社会課題の解決にも貢献してまいります。

「IBJ online」の特長

「会うこと」を最優先したシステム設計

マッチング後の最大の壁である「メッセージ交換が続かず、会うまでに至らない」を解消するため、以下の特長を備えています。

〇直感的な操作画面

マッチング後、メッセージ交換を最小限に抑え、お相手と会うための「日程調整」へ迷わず進める専用の操作画面を採用しています。

〇「まず会う」を前提とした設計

早期に実際に会うことを重視する設計により、短期間での関係構築を希望するユーザーから高い支持を獲得しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7950/table/954_1_4656850b37c0551e965b93fc4287f8d1.jpg?v=202604071051 ]

■ IBJ online(https://www.ibjonline.jp/)

株式会社IBJが運営するオンライン結婚相談所プラットフォーム。

マッチングアプリなどのライト層と、対面型の結婚相談所を利用する真剣層の間に位置する“婚活ミドル層”を主な対象とし、「結婚相談所の真剣度」と「オンラインサービスの手軽さ」を両立した仕組みを提供します。

連携する複数の結婚相談所の会員と出会える豊富な機会と、全会員に独身誓約書の提出を必須とした高い信頼性により、日本の婚活市場をさらに活性化させていきます。

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

【サービス紹介】

婚活サービス

・結婚相談所ネットワーク「IBJ(https://www.ibjapan.com/)」

・IBJ直営結婚相談所「IBJメンバーズ(https://www.loungemembers.com/)」

・オンライン結婚相談所「IBJ online(https://www.ibjonline.jp/)」

・マッチングイベント・婚活パーティー「IBJ Matching(https://www.partyparty.jp/)」

・婚活アプリ「BridalNet(https://www.bridalnet.co.jp/)」「youbride(https://youbride.jp/)」

・グループ直営結婚相談所「ZWEI(https://www.zwei.com/)」「サンマリエ(https://www.sunmarie.co.jp/)」

・行政自治体向け「IBJの結婚支援(https://konkatsu-support.ibjapan.jp/)」

・結婚相談所の開業「IBJ開業支援(https://www.ibjapan.com/kaisetu/)」

ライフデザインサービス

・指輪、結婚式場「ウエディングnavi(https://w-navi.jp/)」

・保険、資産運用「IBJライフデザインサポート(https://www.ibj-life.jp/)」

・住まい探し「IBJファイナンシャルアドバイザリー(https://ibf.ibjapan.jp/)」

・韓国関連サービス「K Village(https://kvillage.co.jp/)」

・フォトスタジオ「selfit(https://www.studioselfit.com/)」「デコルテ(https://photo.decollte.co.jp/)」「ハピスタ(http://happy-photo-studio.jp/)」

・メンズ専門眉毛サロン「眉毛の王様(http://rank-up-mens.com/)」